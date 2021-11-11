尽管在去年呈现出了下滑趋势，今年以来，东盟地区金融科技领域的融资活动却也得到了惊人反弹。

根据一份来自大华银行、普华永道（新加坡）和新加坡金融科技协会联合发布的报告显示，截至目前，该地区金融科技领域在 2021 年的融资规模已达到 35 亿美元之多。而这意味着，该数字已达到东盟历史最高水平，且为去年全年规模的 3 倍之多。

报告表示，东盟金融科技领域在今年的这一惊人表现是由 13 笔 “巨型融资轮次”（mega-rounds，指单轮融资 1 亿美元以上的融资轮次）所推动，它们为金融科技融资总额贡献了一半以上的份额。

此外，报告也指出，就平均交易规模而言，该领域在今年也呈现出了巨大提升，已从去年的平均 900 万美元提升到了平均 2100 万美元。

根据本次报告，新加坡今年继续在东盟国家的金融科技融资数量排行榜上位居首位，并占据了总规模的 44%。印尼则以其 25% 左右的数量次之，越南和马来西亚并列第三——其中，越南的融资大幅反弹归功于当地的两笔 “巨型融资轮次” 交易，即 VNPay 的 2.5 亿美元融资和 MoMo 的 1 亿美元 D 轮融资。

报告称，东盟地区网上购物、食品配送和叫车服务的增长，以及实体零售店向无现金支付方式的转变共同导致了当地数字支付解决方案（尤其是电子钱包）采用率的激增。与此同时，疫情的出现也加速了整个东南亚地区对数字服务的拥抱速度，而这也使得该地区进一步扩大了对纯数字金融服务和嵌入式金融解决方案的需求。

作为体现，支付类别的金融科技融资动作占据了其中最高的规模，达到 19 亿美元。其次则是投资科技（investment tech）和加密货币类别，二者分别为 4.57 亿美元和 3.56 亿美元。值得一提的是，这两者较上年也呈现出了巨额增幅，分别达到了 6 倍（7700 万美元）和 5 倍增幅（6800 万美元）。

另一方面，报告还显示，投资者对后期（C 轮及以上）金融科技公司有更大的兴趣。在融资规模前十名的名单中，有 75% 的公司来自后期类别。报告认为，这可能表明，由于疫情长期摇摆对经济的影响，投资者变得更加谨慎和更加注重规避风险。因此，投资者已经改变了自身的投资策略，转而向更成熟的金融科技公司进行投资——因为他们被认为更有韧性，更有可能从疫情的影响中脱身。

而随着该地区金融科技领域不断增加的企业估值和融资规模，东盟的金融科技独角兽领域也在随之壮大。在今年的东盟融资规模前十的企业名单中，有七家公司已经进入了独角兽的行列，它们分别为 Grab Financial Group、VNPay、NIUM、Mynt（GCash 运营方）、Ascend Money、Xendit、Matrixport.

最后报告也指出，接下来，新加坡和印尼将仍为该地区中深受投资者和相关企业关注的两大主要市场——“前者将因其金融市场和监管机构的成熟，后者则会受益于该地 2.7 亿人口所提供的巨大市场潜力。”

针对这种关注，报告也进一步指出，它反映在了每个国家在融资总额、进行的交易数量以及在每个市场上运营的金融科技公司总数方面的排名上。其中，新加坡和印尼均占据了这些榜单的一二名次。

不过，报告也补充道，尽管未来一段时间内整个东盟的金融科技领域可能仍然会以新加坡和印尼为中心，随着其他东盟国家的发展，关注也会逐渐向这些地区转移。