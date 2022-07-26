根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，印度智能手机出货量达到 3640 万部，与上一季度相比下降了 5%。在消费者需求不断减少的情况下，头部厂商依然在努力推出新品。然而，由于 2021 年第二季度受到了第二波疫情的影响，所以本季度出货量看起来非常乐观，实现了 12% 的同比增长。继上个季度后，尽管小米遭遇同比和环比下降，但其出货量仍然达到 700 万，领先市场，蝉联第一。三星紧追小米，出货量达到 670 万，位居第二。realme 以 610 万台的出货量稳居第三，vivo 和 OPPO 则分别以 600 万台和 550 万台的出货量跻身前五。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“由于需求下降和政府对中国制造商的审查，第二季度厂商层面的活动仍然低迷。不断上升的通货膨胀率降低了消费者的可支配收入，厂商也正在努力弥补其运营成本。同时，小米、vivo 和 OPPO 等中国头部厂商还受到了来自印度政府的审查。由于厂商彼此的市场份额没有发生重大变化，所以这对其业务的影响仍然有限。尽管由于对红米系列产品的调整，小米的企业结构发生了变化，但其依然在市场上保持领先地位。vivo 和 OPPO 则继续贯彻其全渠道战略，通过其线上商城和其他电商平台分别推出了全新 T1 系列和 K10 机型。在高端市场，三星的旗舰产品 S 系列的热销提高了其市场份额；而苹果则正在通过印度的 PLI 计划，在当地生产 iPhone 13， 以支持未来执行激进的定价策略。”

“由于智能手机库存较高，所以厂商正在寻求强大的渠道伙伴开展合作。”Chaurasia 补充道。“各品牌早早地于 6 月份在电商渠道进行打折促销活动，希望在假日季开始之前清理库存。Flipkart 和亚马逊也会开展更多此类季节性促销活动，通过提供大幅折扣来刺激需求，为提高第三季度新品的销售做准备。同时，厂商正在努力保证线下零售商的利润，帮助他们为终端用户提供更好的服务。虽然下半年不会像去年那样出现被压抑的需求激增，但消费者产品换机周期的到来，会在一定程度上推动节日假期需求增长。印度货币贬值、零售价格不断上涨以及中国品牌遭遇合规风险，这些因素阻碍了 200 美元以下细分市场的增长。短期内，面对国内经济环境，仍需保持谨慎。大众市场的复苏取决于积极的经济措施和充足的 ‘及时雨’”。