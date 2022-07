近日,北京丹擎医药科技有限公司(简称 “丹擎医药”)宣布完成数千万元天使轮融资,本轮融资由幂方健康基金独家投资。

丹擎医药是一家立足中国、面向全球的创新驱动型药物研发公司,致力于开发肿瘤精准靶向 2.0 时代 “全球首创(FIC)” 靶点的药物,以满足患者的临床需求并推动医疗创新。

丹擎医药总部位于中国北京,在美国波士顿设有分中心。该公司由国家级海归科学家领衔创办,创始团队具有丰富的新药创制和研发管理实践经验,领导多个具有全球影响力的创新药上市。其核心研发团队 85% 为硕士以上学历在肿瘤药物研发方面作出了持续贡献。

该公司拥有 3000 平米国际化一流研发实验室,旨在打造公司独特的新药开发体系和多学科融合技术平台,其中包括 DQDD 药物发现平台结合了结构生物学、计算化学、药物化学和生物信息学,并配备专业化的运营支持功能部门;现有 5 项全球首创(First-in-class)新药项目在研,已申请多项 PCT 国际发明专利。

丹擎医药创始人、董事长周文来博士表示:“丹擎非常荣幸能够获得幂方健康基金的认可和支持,这将助力丹擎加速推进多项具有国际竞争能力的新靶点药物的临床前研究,并进一步打造具有丹擎独特技术优势的靶点发现及验证和 DQDD 药物发现平台。生命的乐趣在于创造,创造的意义在于为人类带来非凡的价值。丹擎将秉承 ‘赤诚丹心、重擎健康(With our passion for innovative medicine, We will regain human health)’ 的研发理念,为中国创新药国际化做出新的贡献。“

作为本轮融资的独家投资方,幂方健康基金执行董事胡红丹先生表示:“丹擎医药的创始人周文来博士和卓金聪博士在新药研发领域都是非常资深的科学家,具有丰富的成功的研究和开发经验,其他核心团队也都走过新药研发从 0 到 1 的过程。公司管线上,从未满足的临床需求出发,开发肿瘤精准靶向的 FIC 药物,推进多项具有国际竞争能力的新靶点药物。同时,建立靶点和 biomarker 的筛选平台,以及转化医学平台。相信在周博士和卓博士的带领下,可以更快更有效率的推进公司的研究和发展。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。