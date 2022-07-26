7 月 26 日，亚马逊云科技宣布，全球 IT 服务与咨询公司 Nagarro（奈佳罗）选择亚马逊云科技为首选云服务提供商，以成本高效的方式打造其数字资产管理 SaaS 平台，管理百万亿计的企业数字资产。通过 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 智能分层等创新存储服务，Nagarro 在完全不影响用户体验的情况下节省存储成本高达 70%；同时 Amazon S3 也帮助 Nagarro 在数据可靠性和安全合规等方面获得保障。Nagarro 还借助 Amazon Rekognition 图片和视频分析服务、Amazon Lambda 无服务器计算服务开发了图片智能识别功能，帮助用户更方便地管理和调用数字资产。

Nagarro 是一家在德国法兰克福上市的集团公司，为全球客户提供软件产品和解决方案，业务遍布 26 个国家。数字资产管理 SaaS 平台是奈佳罗为其客户研发并运维的项目；目前全球有 5000 多家企业用户通过该平台存储和管理他们的数字资产，涵盖数量近百万亿的各种类型的图片、不同格式的视频、Office 文档、PDF 文件、PSD 文件等等，存储容量达到 PB 级。运维这样一个平台，成本、可靠性和安全合规成为 Nagarro 的三个核心需求。

随着业务不断发展，用户数量和用户托管的企业数字资产数量急剧增长，给用户和 Nagarro 都带来了极大的成本压力。Nagarro 曾经为其 SaaS 平台提供热存储和冷存储两种选择，由用户决定将数据放在快速访问的热存储，或者低成本的冷存储。其结果是用户不但需要对其数据资产熟练了解和掌握，还需要对资产的使用频率和调用有精准的判断。这给客户带来了额外的运营负担和压力。

现在，Nagarro 利用了 Amazon S3 对象存储服务新推出的智能分层、即时访问归档存储等功能；Amazon S3 可以根据数据访问模式和频率，自动让数据智能地在 “频繁访问层”、“非频繁访问层”、“即时访问归档层” 之间移动，不仅节省成本，还支持毫秒级访问。用户还可以激活可选的 “灵活归档层” 和 “深度归档层”，为用户和 Nagarro 进一步节省存储成本。跟采用智能分层之前相比，Nagarro 的存储成本节省高达 70%，并且所有这些智能分层、即时访问归档存储功能都由 Amazon S3 提供，无需用户进行数据分析和预测，从而也大幅降低了运维成本，让用户专注于业务本身。

在数据可靠性方面，Amazon S3 智能分层的全存储层支持 3 个可用区，数据以冗余方式在多可用区的多个设备上保存副本，为数据对象提供 99.999999999%（11 个 9）的持久性和可靠性，为 Nagarro 和用户消除后顾之忧。

在安全合规方面，Nagarro 由于需要服务于不同国家、不同行业的企业用户，因而面临着众多安全合规要求。亚马逊云科技遍及全球 26 个地理区域的基础设施，能够帮助 Nagarro 实现在美国、欧洲、澳大利亚等多个区域部署，满足其用户的数据本地化合规要求。亚马逊云科技在全球获得了 98 项安全标准和合规认证，可以在欧洲 GDPR（通用数据保护条例）、美国 HIPAA（健康保险流通和责任法案）等各种行业法规合规方面为客户提供帮助。

除了利用创新的存储服务外，Nagarro 还利用亚马逊云科技的 Amazon Rekognition 图像和视频分析服务开发了智能识别功能，对上传的图片进行识别、归类以便高效查找和调用。通过使用 Lambda 无服务器服务，Nagarro 可以快速响应每个触发程序，并且根据工作负载的大小精密扩展，既能对客户上传的内容进行快速处理，又不浪费资源。尤其在图像的存储、识别和运用方面，Amazon Rekognition 和 Lambda 的配合帮助 Nagarro 完美解决了高并发带来的业务挑战。

未来，Nagarro 还将利用亚马逊云科技更多的服务进一步挖掘数据潜力。例如，利用 Amazon Transcribe 语音识别服务将音视频中的语音转为文字归档；利用 Amazon Textract 文字识别服务准确提取 PDF 或图片中的文本并建立索引；利用 Amazon S3 打造智能数据湖仓，并在此基础上开发内容推荐服务，帮助其 SaaS 终端用户盘活数字资产等。

Nagarro 中国区首席架构师郭亮表示：“未来 Nagarro 在数字资产产品的方向是 CaaS (Content as a Service) 内容即服务。为用户提供稳定可靠、操作简洁、功能丰富的使用体验对我们至关重要。实现我们 CaaS 的愿景，有赖于更强大、更智能的存储服务。亚马逊云科技在存储方面的创新不仅帮助我们降低了成本、提升了管理效率，还为我们的业务转型和重塑提供了源源不断的动力。”

“亚马逊云科技自 2006 年发布 Amazon S3 以来，我们一直保持’Day 1’ 的心态，并持续创新、致力于满足客户日新月异的需求。” 亚马逊云科技中国区数字原生事业部总经理梁岩表示：“我们非常高兴 Nagarro 选择亚马逊云科技，并为其提供兼具卓越性能及成本效益的存储服务。我们将一如既往地为客户提供更多新服务、新功能，帮助他们在云端开展创新。”