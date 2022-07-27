7 月 27 日，在 HarmonyOS 3 及华为全场景新品发布会上，由华为深度赋能的 AITO 品牌全新车型——AITO 问界 M5 EV 正式开启小订，并将在 9 月正式发布。作为 AITO 家族中首款搭载 HarmonyOS 智能座舱的纯电车型，它的推出将进一步丰富产品矩阵，也会满足更多消费者多元化的用车需求。

问界 M5 EV 作为 AITO 品牌的首款纯电车型，设计上延续了简约、极致、纯净的设计理念。新车前脸采用封闭式格栅设计，搭配前包围两侧风道设计，带来更优秀的空气动力学特性，同时也让前脸看起来更加简洁且富有运动感。另外，新车前灯组采用全新的灯腔设计，更加的深邃有型，看起来极具科技感。

车身侧面，新车拥有饱满的曲面造型，前后外扩的轮拱设计看起来格外有力量感。问界 M5 EV 还使用了上扬式的双腰线设计，使新车拥有纵深前冲、蓄势待发的姿态，营造出更强的运动感。新车采用封闭式设计的 20 英寸轮圈，进一步降低风阻系数。

车尾部分，问界 M5 EV 的整体尾部造型采用贯穿式的尾灯组以及高挑的底部包围，让车尾的视觉重心进一步上移，带来更运动的车身姿态。同时，新车尾部 “AITO”LOGO 支持点亮，纯粹的红色 AITO 标志在黑夜中熠熠生辉，让车尾的辨识度极高。

值得一提的是，问界 M5 EV 外观车漆色新增暖星云配色，这款配色源自极地星云的浪漫，整体色彩呈现出一种温润质感的暖调色，与饱满圆润的车身造型相搭配，更满足了都市消费人群对个性化的需求。

此外，从之前工信部披露的信息来看，动力上问界 M5 EV 将提供华为双电机，带来优秀的加速体验。同时这款车型预计也会搭载增程版饱受好评的百万级豪车底盘，给驾乘者带来稳定与舒适兼顾的驾乘体验。智能化层面，在 HarmonyOS 智能座舱的加持下，新车的座舱智能化体验也非常值得期待。

AITO 问界 M5 EV 的推出再次扩充了 AITO 品牌产品家族，纯电的动力配置对城市通勤人群更加适合，上新能源牌照也更容易，能满足更多消费者的购车诉求。从问界 M5 增程版上市 87 天累计销量破万的快速增长态势来看，我们有理由相信，问界 M5 EV 这款全新车型也定将赢得更多消费者的青睐，收获更优秀的市场表现。