7 月 27 日，华为正式发布 HarmonyOS 3，以及华为 MatePad Pro、华为 MateBook X Pro、华为 FreeBuds Pro 2、华为智慧屏 S86 Pro、华为智慧屏 S 系列、全新华为 WATCH 3 Pro new、华为 PixLab V1 打印机、华为 MateBook 14s、华为 S-TAG 和华为 WATCH FIT mini 等多款全场景新品。

HarmonyOS 2 自发布以来，升级速度屡创记录，百天破亿，版本升级率高达 77%，是史上发展最快的终端操作系统。截止目前，搭载 HarmonyOS 2 的华为设备已经突破 3 亿台。HarmonyOS 3 在上一代成功的基础上，进行了全面的更新与优化，为用户带来 “常用常新、更进一步” 的升级体验。

华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示，“三年多以来，HarmonyOS 不断升级演进，持续为华为用户带来更强大的新功能、更贴心的新体验，让鸿蒙手机流畅安全、鸿蒙设备常用常新。HarmonyOS 3 的发布让华为手机、平板、智慧屏等一系列产品都迎来了重磅更新，以及前所未有、自然流畅的多设备交互体验。”

超级终端组合翻倍，HarmonyOS 设备常用常新

去年，HarmonyOS 2 带来统一的控制中心，只需将设备 “一拉即合”，即可享受超级终端设备协同带来的便利。HarmonyOS 3 对超级终端进行了全面 “扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、音箱、耳机、手表、墨水平板、显示器、打印机、智能眼镜、车机等 12 款设备均支持连接组合成超级终端。平板、PC、智慧屏、手表等主要带屏设备也都可以作为中心设备，与其它设备进行协同。

更丰富的设备组合和更优质的连接体验带来了前所未有的办公、娱乐、运动和出行体验。比如，HarmonyOS 3 全新的多设备通信和网络共享功能，将手机的蜂窝能力赋予平板，平板无需 SIM 卡也具备电话、短信和上网功能。打印机与手机一拉即合后，手机可轻松完成照片、文件的连续打印。另外，HarmonyOS 3 的音乐播控中心也全新升级，不仅可以让两副蓝牙耳机共享音频，更是可以播控智慧屏、音箱的音乐。在运动场景，手表则变成中心设备，通过超级联动与手机、耳机、运动器械、智慧屏协同，无需时时被手机牵绊，让用户尽情享受运动的快乐。同样，手机与车机联动的超级桌面功能让手机应用可以自动同步至车机，进一步丰富了车机应用生态。

鸿蒙生态也在飞速发展，HarmonyOS Connect 已有超过 2000 家合作伙伴，生态设备发货量达 1.7 亿，增加冰箱、灶蒸烤一体机、按摩椅等更多品类设备，覆盖智能家居生活的方方面面。

交互更自由，服务更贴心

全新 HarmonyOS 3 带来了更多桌面设计玩法，推出卡片夹堆叠组合、卡片自定义等新特性，让桌面更加整洁。此外，用户还可以对卡片的轮廓、相框、贴纸、背景进行个性化定制，让每个桌面都独一无二。HarmonyOS 3 还为用户提供了多种桌面智能布局功能，可以按颜色、功能等一键排布桌面应用和卡片，用户不必再费心手动装饰桌面，一步到位。

华为帐号是 HarmonyOS 世界的通行证，全新的华为帐号自拟形象就是这个世界的另一个你，通过华为独有的自动计算生成算法，更准确地抓住用户的面部特征，为用户创建形神兼具的虚拟形象。右滑一下进入手机负一屏，HarmonyOS 3 还提供了更多丰富的原子化服务，为用户提供免下载安装的便捷体验。比如，小艺建议可以感知时间、用户位置、以及特殊事件，自动推荐应用及服务，更智慧、更懂用户。

HarmonyOS 手机更流畅、更安全

HarmonyOS 3 对操作系统整体架构进行了全栈优化，让持久流畅更进一步。相比上一代，搭载 HarmonyOS 3 的 P50 Pro 应用启动速度提升 7%、滑动流畅性提升 18%、TOP 应用操作响应速度提升 14%，让用户在购物、阅读、聊天等场景都有更顺滑的体验。性能的提升离不开技术的积累，HarmonyOS 3 采用了业内领先的超级内存管理技术，对内存空间进行统一调度，体验更加流畅顺滑；超帧游戏引擎则能有效减少降低图形渲染能耗，较其它系统节省 23%，让游戏畅玩更持久。

华为一直希望为消费者营造更纯净的生态环境，HarmonyOS 3 推出隐私中心、安全中心，纯净模式升级带来应用管控中心，让应用敏感权限访问、设备安全状态更加透明可控，恶意应用无处可逃。细节处的隐私安全保护也同样在线，图片分享可隐藏图片拍摄数据，AI 隐私保护将图片中的敏感信息一键打码。不仅如此，华为儿童帐号具备纯净勿打扰、应用内容分级、游戏防沉迷、支付行为管控等功能，让孩子的数字世界更纯净，让家长更放心。

信息无障碍建设同样是 HarmonyOS 研发的重要方向，HarmonyOS 3 带来图像识别、出行辅助、拍照辅助、AI 字幕等实用的功能，让视障、听障人群都可以从科技发展中受益，真正做到科技不让任何一个人掉队。

余承东宣布，HarmonyOS 3 将于 9 月启动规模升级，欢迎消费者届时参加升级，体验全新 HarmonyOS 3。