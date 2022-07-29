7 月 29 日，由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办的 2022 中国算力大会于济南隆重召开，大会汇聚我国算力基础设施发展最新成就，致力于推动算力赋能和经济社会全面数字化转型。人工智能软件公司商汤科技深度参与本次大会，并携手山东省淄博市人民政府于今日联合举办 “智算力·见未来-商汤科技人工智能基础设施创新论坛”，政企各界专家精英齐聚一堂，共话围绕 AI 基础设施 SenseCore 商汤 AI 大装置的智算生态构建，推动数字经济深化和产业智能化升级。

淄博市人民政府副秘书长王玉杰主持会议，工业和信息化部新闻宣传中心副主任赵荣贵，山东省大数据局党组成员、副局长禹金涛，淄博市委副书记、政法委书记赵庆文发表致辞。商汤科技联合创始人、AI 云事业群总裁杨帆出席论坛并发表致辞。杨帆表示：“商汤希望以 SenseCore 商汤 AI 大装置为基石，联合山东本地业务合作伙伴，共同助力山东省算力基础设施提质增量，携手构建开放、绿色、普惠的算力产业，推动千行百业数字化建设、智能化转型。我们深信，伴随着在山东业务的深入开展，更多优秀解决方案的落地，最终将促进数字经济与实体经济深度融合、繁荣发展。”

商汤科技联合创始人、AI 云事业群总裁杨帆发表致辞

商汤科技与淄博战略合作，共建中国北方 AI 算力创新中心

论坛上，由淄博市政府牵头的中国北方 AI 算力创新中心在论坛上正式宣布启动，将作为淄博特色的数字经济基础设施，促进实体经济和数字经济融合发展。凭借领先的原创 AI 技术能力以及对山东本地传统产业的深耕，商汤科技已成功助力山东智慧城市、智慧园区、智慧交通、智能遥感、智慧医疗、智能汽车等多产业发展，加速了 AI 与实体经济的融合，赋能地方经济转型升级。商汤将以 AI 算力创新中心为支点，进一步助推山东智算生态建设，支持山东及周边地区企业落地 AI 服务，支撑 AI 向产业赋能，形成发散式的产业链结构。山东省淄博市大数据局局长、党组书记范继英表示：“希望依托 AI 算力创新中心这一城市级产业算力底座，重点赋能新型智慧城市、智能交通、智慧工业、智慧教育等领域、支撑导淄博打造 ‘智都’ 这一新名片。”

围绕 AI 算力创新中心建设，商汤科技在论坛上宣布与淄博市人民政府达成战略合作。依托 SenseCore 商汤 AI 大装置强大的算力和算法能力支持，双方将在 AI+新型智慧城市、AI+智慧工业平台等领域开展深入合作，通过发挥商汤行业领先的技术与资源优势，推动 “AI+公共安全及社会治理体系、AI+旅游、AI+制造、AI+智慧工业” 等创新应用，营造富有活力的数字生态。双方还将共建 AI 产业人才生态，赋能高等院校与职业院校，共同推动产业链与专业群的对接，助力产业发展和区域协同创新。

商汤科技与淄博市人民政府达成战略合作

通过此次合作，商汤将助力淄博构筑人工智能技术产业高地，推动社会治理数字化、经济数字化、生活数字化、工业智慧化，为 “数字淄博” 建设提供人工智能基础能力和公共服务支撑。不仅如此，商汤还将助力淄博成为周边地区乃至山东产业算力应用的算法和算力的重要支撑点，在全国率先探索出产业算力落地应用的路径和场景，成为新型智慧城市的领军者。

构建商汤 AI 大装置技术生态，开放算力赋能、加速产业升级

作为商汤打造的高效率、低成本、规模化的 AI 基础设施，以及 AI 时代的数字基座，SenseCore 商汤 AI 大装置以商汤 AIDC 为算力基座，将深度学习平台和模型层有机整合，实现了批量的算法模型生产、部署和迭代升级。AIDC 是亚洲最大的人工智能计算中心之一，可以降低各行各业大规模人工智能应用的成本和准入壁垒，不断拓展人工智能产业化的边界，协同打造城市算力蓄水池，赋能人工智能在智慧城市、自动驾驶、科学研究、元宇宙等各行各业的智能化升级。

商汤科技联合创始人兼大装置首席科学家林达华在本次论坛发表演讲，描绘了基于 SenseCore 商汤 AI 大装置的商汤技术生态全景。他指出，凭借多年的核心技术积累、产业赋能沉淀以及开源生态建设，商汤已构建形成了集大规模 AI 算力、工业级 AI 算法、开放式 AI 平台与服务于一体的城市级 AI 超级计算平台，充分降低 AI 准入门槛。通过算力、数据、算法的协同开放，整个生态平台覆盖了产业上下游全链路，向上提供产业赋能服务，促进产业升级，向下兼容国产智能硬件，促进产业发展，推动百业欣欣向荣。

如今，产业下游对 AI 算法和应用场景的需求愈发多样，给上游软件设计和芯片硬件架构的协同提出挑战。壁仞科技研究院执行院长唐杉在演讲中指出，软件栈对于人工智能芯片的落地起着决定性作用。他强调，壁仞科技积极推动国产 AI 芯片与国产框架共同建设生态，并培养对开发者更友好的软件生态，加速国产 AI 芯片创新，赋能算力时代。

AI 基础设施的创新也为构建虚实融合世界奠定了算力、算法和引擎基础。依托 SenseCore 商汤 AI 大装置和 SenseMARS 火星混合现实平台，商汤打造的城市级虚拟现实平台可助力构建 “城市元宇宙”，为实体经济发展创造新引擎。商汤科技灵境空间总经理王子彬表示：“通过 AI+XR 技术，城市级虚拟现实平台可打造独特的线上线下城市数字生活体，将城市独具魅力的深厚历史和精神内核，与商业空间、文旅空间、产业空间虚实融合，为市民带来沉浸式的视觉奇景，也为各线下场景激活新的价值。”

在本次论坛的最后，山东省淄博市大数据局党组成员、副局长陈伟，上海商汤科技开发有限公司副总经理杨松，赛迪顾问人工智能产业研究中心常务副总经理邹德宝，沐曦集成电路联合创始人、CMO 孙尔俊围绕 “算力赋能产业智能化升级” 议题展开圆桌对话，不仅回顾和展望了数字时代下产业对算力的全新需求、我国在 AI 算力技术领域取得的关键进展，还深入讨论了建立 AI 基础设施与产业应用间的紧密协同，打通创新闭环的有效路径和积极意义。

作为人工智能的领军企业，商汤科技自成立伊始便积极投入 AI 基础设施的建设，并以此作为 AI 长期发展的重要基石。当前，经济社会正处于全面迈向数字化转型的关键时期，站在这一重要的历史节点下，商汤科技将把握山东及全国人工智能发展的重大机遇，继续深化 AI 基础设施的核心技术攻关，牵引 AI 算力生态的建设，助力发展数字经济产业全生态。

7 月 30 日上午，商汤科技联合创始人、AI 云事业群总裁杨帆还将出席 2022 中国算力大会开幕式，并带来 “人工智能基础设施—产业发展新引擎” 的主题演讲。