动点出海获悉，新加坡金融科技公司 UNOAsia 近日宣布，获得了由 Creador 领投的 1100 万美元 Pre-A 轮融资。数据显示，该机构已在这家公司累计注资 2100 万美元，且表示后续会将继续扩大资金投入规模。

截至目前，UNOAsia 共获得 4450 万美元融资。

针对新资金，UNOAsia 表示将用于进一步开展地理区域扩张以及提高自身业务所触达的用户数量。

UNOAsia 由 Manish Bhai 和 Kalidas Ghose 共同创立于 2020 年，是总部位于新加坡的一家金融服务科技平台，愿景是通过技术手段和数字化服务来促进整个东南亚社会的普惠金融发展。

而菲律宾数字银行 UNO Digital Bank 隶属于 UNOAsia 旗下，是一家数字金融服务解决方案供应商，旨在满足菲律宾消费者关于存款、借贷、线上交易和投资等需求的同时，也推动当地金融行业的数字化转型。目前，它已获得菲律宾中央银行颁布的数字银行金融许可证。

据介绍，菲律宾的成年人口共有 7000 万左右，但其中约 65% 没有开通银行账户，导致无法通过正规渠道获取需要的金融工具和相关服务。此外，受疫情封锁影响造成的出行不便等因素也刺激了当地群众对数字解决方案的需求，人们不得不采取线上方式来进行账单支付和资金管理等日常活动。在此背景下，数字银行 UNO Digital Bank 发展迅速。

据悉，UNOAsia 未来还将继续展开业务推广和服务外拓，接下来会逐步在东南亚的更多国家与地区建立数字银行等金融基础设施。