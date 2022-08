近日,智享生物(苏州)有限公司「英文名称:Intellective Biologics (Suzhou) Co., Ltd. 以下简称 “智享生物”」宣布完成 C 轮融资,融资金额超 5 亿元人民币。本轮融资由清松资本和高榕资本联合领投,富汇创投、信银投资北京、方正证券投资、文华海汇等跟投,三江资本担任独家财务顾问。

本轮融资将用于商业化产能快速扩增,技术平台全面升级,国际化经营战略布局及人才团队扩充。

智享生物创办于 2018 年 4 月,聚焦于大分子生物制药工艺开发和大规模商业化生产 CDMO 领域,前沿工艺开发技术平台成果迭出,是少数具有核心技术、规模量产、商业化闭环综合能力的 CDMO 企业。智享生物拥有 CDMO 七大技术平台,涵盖 GMP 生产平台、ADC 平台、多项培养平台、自主细胞构建平台、成药性分析平台、病毒安全性检测平台、制剂开发平台。公司在苏州相城高新区、工业园区和常熟高新区分别设有生产基地,目前全部基地已启动柔性生产线扩建工程,2023 年规划总产能将达 22 万升,拥有全球领先的产能和成本优势。

智享生物服务品类涵盖单抗、双抗、多抗、融合蛋白、疫苗、ADC 等,也是目前国内少数几家可以生产 ADC 药物的企业之一。智享生物采用平台化单克隆抗体生产工艺,缩短工艺开发时间,某三特异性抗体项目从分子确定到交付 200L 样品仅用时 3 个月;通过采用平台化生产物料,缩减物料采购时间,促使双异性抗体项目从细胞转移到交付样品仅用 7 周。极致的项目研发周期,灵活创新的工艺开发,全面赋能新药客户抢占市场先机。

智享生物 CEO 李智表示:“我们致力于促进更多新药加速上市,并在实践过程中积累了丰富的经验,为 IND 到 BLA 全流程服务找到最优解路径。智享生物在技术上处于领先地位,在全产业链的布局下,迅速实现了规模化生产,并得到了业界的广泛认可,为中国的生物 ‘智’ 造做出贡献。我们也将保持长期发展的愿景和价值观,在决策难点上帮助客户,做好长线发展准备,坚持走可持续经营道路。在此感谢投资人的信任、客户的支持,我们将继续专注于 CDMO 领域并挖掘出无限可能。让智享生物成为全球 CDMO 领域的领先企业,以期惠及更多患者。”

清松资本项目负责人李靖表示:伴随着近年来大分子药物在技术端及临床应用领域重大突破屡现,行业发展迈入新的重要阶段,专业化的一站式 CDMO 平台将在此过程中发挥重要的节点性价值。智享生物团队在大分子药物工艺开发和产业化方面具有丰富经验,长期以来不仅配合紧密,同时拥有极强的执行力。清松资本一直专注于生命健康全产业链投资,并且与战略合作伙伴持续关注和支持供应链的发展和革新。期待公司在本轮融资的支持下进一步提升效率及成本优势,构建行业领先的技术平台和服务质量体系,为客户提供更加优质的全产业链解决方案,赋能全球新药产业研发及商业化进程,为患者带来更高效、可及的先进疗法。

高榕资本执行董事乐贝林表示:“随着全球更多生物药陆续从早期研发纵向推进到商业化生产,平台技术上也从单抗向多抗、融合蛋白、ADC 等不断横向拓宽,这些对 CDMO 企业而言既是巨大机会,也带来全新挑战。作为一站式 CDMO 服务平台,智享生物通过极致的研发周期与成熟的供应链体系,为客户提供既快又稳的解决方案,所谓其疾如风,其徐如林。背后是智享生物经验丰富的团队、强大的技术平台,以及规模化、系统化的供应链作为支撑。我们也看好智享生物在接下来进一步拓展产能以及国际化的路线,赋能全球范围内更多客户的新药研发进程。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。