近日，智享生物（苏州）有限公司「英文名称：Intellective Biologics (Suzhou) Co., Ltd. 以下简称 “智享生物”」宣布完成 C 轮融资，融资金额超 5 亿元人民币。本轮融资由清松资本和高榕资本联合领投，富汇创投、信银投资北京、方正证券投资、文华海汇等跟投，三江资本担任独家财务顾问。

本轮融资将用于商业化产能快速扩增，技术平台全面升级，国际化经营战略布局及人才团队扩充。

智享生物创办于 2018 年 4 月，聚焦于大分子生物制药工艺开发和大规模商业化生产 CDMO 领域，前沿工艺开发技术平台成果迭出，是少数具有核心技术、规模量产、商业化闭环综合能力的 CDMO 企业。智享生物拥有 CDMO 七大技术平台，涵盖 GMP 生产平台、ADC 平台、多项培养平台、自主细胞构建平台、成药性分析平台、病毒安全性检测平台、制剂开发平台。公司在苏州相城高新区、工业园区和常熟高新区分别设有生产基地，目前全部基地已启动柔性生产线扩建工程，2023 年规划总产能将达 22 万升，拥有全球领先的产能和成本优势。

智享生物服务品类涵盖单抗、双抗、多抗、融合蛋白、疫苗、ADC 等，也是目前国内少数几家可以生产 ADC 药物的企业之一。智享生物采用平台化单克隆抗体生产工艺，缩短工艺开发时间，某三特异性抗体项目从分子确定到交付 200L 样品仅用时 3 个月；通过采用平台化生产物料，缩减物料采购时间，促使双异性抗体项目从细胞转移到交付样品仅用 7 周。极致的项目研发周期，灵活创新的工艺开发，全面赋能新药客户抢占市场先机。

智享生物 CEO 李智表示：“我们致力于促进更多新药加速上市，并在实践过程中积累了丰富的经验，为 IND 到 BLA 全流程服务找到最优解路径。智享生物在技术上处于领先地位，在全产业链的布局下，迅速实现了规模化生产，并得到了业界的广泛认可，为中国的生物 ‘智’ 造做出贡献。我们也将保持长期发展的愿景和价值观，在决策难点上帮助客户，做好长线发展准备，坚持走可持续经营道路。在此感谢投资人的信任、客户的支持，我们将继续专注于 CDMO 领域并挖掘出无限可能。让智享生物成为全球 CDMO 领域的领先企业，以期惠及更多患者。”

清松资本项目负责人李靖表示：伴随着近年来大分子药物在技术端及临床应用领域重大突破屡现，行业发展迈入新的重要阶段，专业化的一站式 CDMO 平台将在此过程中发挥重要的节点性价值。智享生物团队在大分子药物工艺开发和产业化方面具有丰富经验，长期以来不仅配合紧密，同时拥有极强的执行力。清松资本一直专注于生命健康全产业链投资，并且与战略合作伙伴持续关注和支持供应链的发展和革新。期待公司在本轮融资的支持下进一步提升效率及成本优势，构建行业领先的技术平台和服务质量体系，为客户提供更加优质的全产业链解决方案，赋能全球新药产业研发及商业化进程，为患者带来更高效、可及的先进疗法。

高榕资本执行董事乐贝林表示：“随着全球更多生物药陆续从早期研发纵向推进到商业化生产，平台技术上也从单抗向多抗、融合蛋白、ADC 等不断横向拓宽，这些对 CDMO 企业而言既是巨大机会，也带来全新挑战。作为一站式 CDMO 服务平台，智享生物通过极致的研发周期与成熟的供应链体系，为客户提供既快又稳的解决方案，所谓其疾如风，其徐如林。背后是智享生物经验丰富的团队、强大的技术平台，以及规模化、系统化的供应链作为支撑。我们也看好智享生物在接下来进一步拓展产能以及国际化的路线，赋能全球范围内更多客户的新药研发进程。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。