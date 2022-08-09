8 月 9 日，一加正式发布新品一加 Ace Pro。一加 Ace Pro 采用第一代骁龙®8+移动平台+ LPDDR5 + UFS 3.1 顶级性能组合，配备至高 16GB 大内存，搭载长寿版 150W 超级闪充和冰脉雪山散热系统，性能实力强悍。除了顶级的硬件配置，一加 Ace Pro 还搭载了独家研发的瞬时带宽技术，HyperBoost 游戏稳帧引擎、超级 n28 信号，带来长久使用流畅、游戏畅快顺滑、网络高速稳定、充电快续航久的极致体验。

发布会上，一加中国区总裁李杰表示，对于一加 Ace Pro 来说，硬件性能只是基础，极致的体验才是核心。一加 Ace Pro 将是行业首款兼具极致性能与全面体验的性能手机，它就是性能手机新标杆。

一加 Ace Pro 将于 8 月 15 日 10 点全渠道正式开售，起售价 3499 元。

一体化曲面玻璃设计，颜值与手感兼具

一加 Ace Pro 采用一体化工艺设计，将一块完整玻璃打磨成一体化连续曲面玻璃，整体顺滑无拼接，手感舒适。一加 Ace Pro 共有两款配色：“黑森” 和 “青雾”，分别采用两种全新工艺。一加 Ace Pro 黑森的设计灵感源于南碇岛上的火山玄武岩，采用首发钻刻·双 AG 工艺，让触感丝绸般润滑，握持手感出色。一加 Ace Pro 青雾则采用行业首创的青釉玻璃工艺，让玻璃呈现出温润如玉的质感，浑然天成。

骁龙 8+旗舰芯搭配超强散热，满血性能跑分超 114 万

硬件配置方面，一加 Ace Pro 搭载第一代骁龙®8+移动平台，骁龙 8+采用全球领先的台积电 4nm 制程工艺，相较上一代 CPU 和 GPU 性能提升 10%，同时功耗降低 30%，能效比显著提升。一加 Ace Pro 还内置满血版 LPDDR5 内存和超频版 UFS3.1 闪存，数据高速传输，保障手机流畅运行。

为了充分释放强劲性能，一加 Ace Pro 独家打造冰脉雪山散热系统。历时两年打磨，行业首创八通道全贯穿 VC，VC 面积高达 5177 mm²，面积甚至大于一般游戏手机。八通道全贯穿 VC 采用全铜材质，并且内部设计 8 个散热通道，导热能力相比普通 VC 提升了 1 倍。

一加 Ace Pro 凭借强悍的性能实力，在跑分软件安兔兔上跑出 1141383 的高分。

满血版 16GB 大内存，长久使用都流畅

从一加 3 的 6GB、一加 5 的 8GB 到一加 6T 迈凯伦限定版的 10GB，一加一直是行业大内存手机的引领者，致力于为用户提供极致流畅的使用体验。在市场普遍采用 12GB 作为顶配的内存方案时，一加 Ace Pro 率先采用 12GB 起步，至高支持 16GB 的大内存方案，将大内存普及进行到底。

16GB 的硬件配置只是基础，一加 Ace Pro 全球首发瞬时带宽技术，将纳秒级时间内抓取的数据量提升至 16 倍，带来真·满血版 16GB 大内存。在满血版 16GB 大内存的加持下，一加 Ace Pro App 启动速度提升 16%，后台保活数最高达 35 个，最高支持 58 个常用 App 长时间后台驻留。经测试，一加 Ace Pro 在 30 个 App 打开 2 轮的速度测试中，实现 0 杀后台的成绩。

极致游戏体验，高帧、稳帧、高画质三者兼得

在顶级硬件配置的基础上，一加 Ace Pro 还针对游戏场景进行了精心的软件调校。一加 Ace Pro 搭载 HyperBoost 游戏稳帧引擎，通过 GPA 稳帧技术和图形异构技术，有效解决断崖式掉帧和团战卡顿问题，保证高帧率的稳定游戏输出。在软硬件的配合下，一加 Ace Pro 可以同时打开高帧、稳帧、高画质三个选项。为了进一步优化游戏体验，一加还宣布与全球知名游戏开发引擎 Unity 引擎达成战略合作，将从游戏底层打磨，为用户持续带来更加极致的游戏体验。

通过测试，在极其考验手机性能的原神游戏上，一加 Ace Pro 取得了 1 小时不降画质的前提下平均帧率 59.3 帧的优异成绩，带来游戏体验新高度。一加 Ace Pro 还将安卓首发英雄联盟 120Hz 模式，让用户抢先享受极致体验。

凭借强悍的游戏实力，一加 Ace Pro 成为 2022 年和平精英职业联赛和第二届英雄联盟手游职业联赛的双赛事指定用机。发布会上一加还给用户带来了一个彩蛋，今年 10 月份，一加还将推出全球首款原神—胡桃专属定制手机。

率先支持超级 n28 5G 信号，网速更快更稳

一加 Ace Pro 将在行业中率先支持超级 n28 5G 信号。n28 具备信号覆盖面积更广、穿墙能力更强的信号能力，一加 Ace Pro 通过 4 根高性能天线，同时 4 路接收 n28 5G 信号，带来超级 n28。超级 n28 对比普通 n28 的 5G 网速提升至 2 倍，信号接收范围提升至 1.96 倍，信号抗干扰性能提升至 2 倍，为用户带来更长久稳定的信号保障，让用户即使在密集的写字楼宇间、停车场、郊区等网络信号差的场景，都能时刻畅享 5G 网络。

一加 Ace Pro 机身内置 15 根天线 360° 环绕式分布，布局合理，保证全方位捕捉手机信号。无论用户怎样握持手机，信号始终稳定、畅通无阻。

一加 Ace Pro 还支持多项网络优化技术。其中 Wi-Fi 定向加速技术和 5G 动态调节技术，从源头上保证网速，让用户不论是在移动网络环境还是 Wi-Fi 环境下，都可享受到又快又稳的网速。

长寿版 150W 超级闪充，充的快用的久

在充电续航方面，一加 Ace Pro 全系标配长寿版 150W 超级闪充+ 4800mAh 大电池组合，从 1% 充到 100% 仅需 19 分钟，充电 1 分钟，即可开黑一局。10 小时重度续航测试后，一加 Ace Pro 仍能保持 6% 的电量，完全满足日常使用需求。同时一加 Ace Pro 搭载电池健康引擎，在完全充放电 1600 次后，电池健康度依然能够保持 80% 以上，相较于行业常规的 800 次，电池寿命是行业的 2 倍以上。用户即使 1 天 1 充，使用 4 年后一加 Ace Pro 的电池依旧很耐用。

一加 Ace Pro 还支持全新的智慧充电引擎，根据充电场景智能提供三种充电模式，让充电更无感。智能极速模式可让用户急需充电时实现快速 “回血”；温控模式则能调控充电温升，让用户即使边玩游戏边充电手机也不会发烫；低温模式能够保证手机即使在零下 20℃ 的极端场景下，依然可以快速充电。

定制屏幕素质出色，旗舰影像随手拍大片

一加 Ace Pro 配备定制的 6.7 英寸 120Hz 超感柔性直屏，在色彩呈现、亮度调节等方面均有显著提升。一加 Ace Pro 支持 720Hz 超高触控采样率，日常触控响应速度是画面显示速度的 6 倍，无论是日常使用，还是打游戏，都十分流畅跟手。一加 Ace Pro 还采用了新一代 AI 自适应自动亮度调节算法，屏幕总能自动调到最舒适的亮度，即使晚上使用也不怕高亮度伤害眼睛。

影像方面，一加 Ace Pro 搭载 IMX766 + OIS 光学防抖影像组合，带来旗舰级的影像表现。在骁龙 8+ 的加持下，IMX766 的运算能力与 ISP 处理能力大幅增强。一加 Ace Pro 采用独家优化的 Turbo Night 夜景算法和抓拍算法，让夜景成像更快，抓拍成功率提升 65%。一加 Ace Pro 还将主摄升级为全链路 10 bit 色，在色彩细节、成像表现等方面均有显著提升，随手拍即是大片。

ColorOS 12.1 全新升级 使用更安心

一加 Ace Pro 出厂搭载 ColorOS 12.1 系统，在便捷功能、隐私保护、趣味功能等多方面进行了升级，给用户带来更贴心的系统体验。在众多便捷功能中，双击电源键即可打开健康码的功能，让日常出行更加便捷。

在隐私保护方面，一加 Ace Pro 获得了国内首个移动智能终端安全技术能力要求五级认证，这是目前智能手机在该项技术认证中所能取得的最高等级认证。

一加 Ace Pro 将于 8 月 15 日 10:00 在 OPPO 商城、京东、天猫、一加授权门店全渠道开售，现已开启预售，预售用户可享限时 12 期分期免息、专属真无线蓝牙耳机和以旧换新等丰厚福利。具体售价如下：

一加 Ace Pro 12+256 版本，售价 3499 元；

一加 Ace Pro 16+256 版本，售价 3799 元；

一加 Ace Pro 16+512 版本，售价 4299 元。