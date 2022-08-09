今日，人工智能软件公司商汤科技召开新品发布会，重磅推出其首个家庭消费级人工智能产品——“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人。该产品获得中国象棋协会权威认证，并由奥运冠军郭晶晶代言，融合了传统象棋文化和人工智能技术，不仅可以陪伴孩子学习、对弈象棋，还能锻炼思维、保护视力，并进行行业象棋技术等级评测，让孩子玩有所得，学有所成。“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人 PRO 版售价 2,499 元，标准版售价 1,999 元。

“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人的外观简约、酷萌、科技感十足，以一个小小 “宇航员” 的形象呈现，如同家里来了一位新成员，与孩子 “面对面” 进行象棋教学和对弈。商汤科技董事长兼 CEO 徐立在发布会中谈到：“我们希望通过创新和领先的人工智能技术，打造一个能够真正 ‘思考’ 和 ‘行动’ 的机器人产品，让产业级 AI 技术走进千家万户，与孩子、长辈进行真实互动；不仅能陪伴儿童的成长，也让长辈轻松享受高科技，消除数字鸿沟，用科技搭建情感的桥梁，为全家人带来更多乐趣。”

商汤科技董事长兼 CEO 徐立

“元萝卜 SenseRobot” 包含 AI 学棋、残局挑战、棋力闯关、巅峰挑战等多种模式，可以从 “0 基础” 为孩子介绍和讲解象棋的文化、规则及每个棋子的使用技巧，在锻炼思维的同时，还能提升孩子的文化素养。此外，它还带来 100 多个残局设定和 26 个等级的棋力对战，让用户不仅可以体验 “执子下棋” 的真实感受，还能开动脑力享受高水平对弈的乐趣。

作为产品的首席体验官，郭晶晶谈到：“象棋对于锻炼孩子们的定力和逻辑思维能力有很好的帮助。我家客厅常年摆有象棋，它早就成为了我们家庭的一部分。非常开心商汤可以推出这款 ‘元萝卜 SenseRobot’ AI 下棋机器人，它不仅激发了孩子们对于象棋文化的兴趣，而且也是一种科技的启蒙。”

当手机、平板电脑越来越司空见惯，“让孩子放下电子设备” 成了众多家长的需求和心声。“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人结合商汤领先的 AI 视觉技术和机械臂技术，将其浓缩到一个在家庭书桌上就能摆放的实体机器人产品中，让孩子从电子屏幕中跳脱出来，在学棋、下棋的同时，还能提升专注力，保护视力不伤眼。

商汤科技创新工程院院长沈徽表示：“我们希望通过这样一款实体 AI 下棋机器人，让孩子在家里就能够接触和感受真正的人工智能。经过 9 个版本的产品迭代，我们仍然保留了 ‘机械臂’ 的形态，就是希望它能有 ‘手’，像个真实的小伙伴一样，与孩子进行交互。”

商汤科技创新工程院院长沈徽

基于商汤原创的 “AI 黑科技”，“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人可以做到 “手眼协同”，实现毫米级的操作精准度，保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。不仅如此，它还 “满腹经纶”，得到国家体育总局棋牌管理中心、中国象棋协会的权威认证和授权，为用户提供专业课程，并实现在家里足不出户就能完成 16-13 级的官方象棋考级评测，获得专业证书。

国家体育总局棋牌运动管理中心主任、党委书记，中国象棋协会主席朱国平表示，“象棋是中华传统文化的代表性符号之一，我国的象棋人口多达上亿。在当今这样一个科技化信息化的新时代，如何将象棋国粹更好地传承推广下去，是中国象棋协会一直慎思笃行的事情。‘元萝卜 SenseRobot’AI 下棋机器人的出现，帮助我们解决了这个难题。希望商汤科技能够在 “守正创新” 发展理念的指导下，为社会发展贡献更大的科技力量。”

“好玩就要全家一起” 这是 “元萝卜 SenseRobot” 首批测试用户的真实反馈。“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人通过 AI 深度学习和自我训练，棋力水平达到大师级，无论初学者还是已经具备一定象棋水平的玩家都能找到适合自己的对弈等级。不仅如此，它还能让全家人一起出谋划策，共同挑战，提升孩子与父母、长辈之间的互动感，成为全家人的情感纽带。

锻炼思维、全家陪伴，“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人通过专业、科学、贴心的设计理念，为孩子的成长打开通向更高成就的阶梯。即日起，“元萝卜 SenseRobot” AI 下棋机器人在天猫商城首发预售，PRO 版售价 2,499 元，附赠中国象棋协会 16-13 级专业课程和等级测评；标准版售价 1,999 元，附赠 16-15 级专业课程和等级测评，敬请关注。