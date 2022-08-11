昨日，OPPO 在线上举行了新品发布会，本次发布会主要聚焦于手表为主的 OPPO 生态产品，值得一提的是，此次 OPPO 居然破天荒地推出了一款猫砂盆。

据了解，这款智能猫砂盆 S1 来自于优必选旗下的智能硬件独立品牌空气萝卜，OPPO 的参与度未知，但该猫砂盆与空气萝卜在售的产品相似度极高。

宠物经济近年来颇受关注，宠物用智能硬件如猫砂盆、喂食器等也是增长极快的品类，那么 OPPO 为什么突然要销售这样一款产品呢？

OPPO 的挣扎

一直以来，印度和欧洲市场都是 OPPO 在努力经营的海外市场，然而近期接二连三遭遇打击。

7 月 13 日，据路透社报道，印度财政部发布声明称，印度税收情报局经过调查发现，OPPO 累计逃避关税近 439 亿卢比，并已向 OPPO 印度公司发出通知，要求缴纳税款。

日前，根据欧洲媒体《JUVE Patent》报导，上周，诺基亚在德国起诉 OPPO 及其子公司 OnePlus 专利侵权的诉讼案正式宣判，诺基亚赢得了专利诉讼，OPPO 和 OnePlus 被责令停止侵权，即在当地停止销售相关侵权产品。目前消费者已无法从德国的 OnePlus 专卖店购买智能手机或智能手表。德国消费者也无法从 OPPO 的官网上购得任何智能手机、智能手表产品。

其次，其产品并没有撑起其高端化野心。2021 年随着华为因制裁而不得出售 5G 手机，各大国产手机厂商都希望在华为留下的高端机份额中分一杯羹，但他们始终不得其法，没有吃下华为的市场份额。

IDC 数据显示，2020 年上半年，国内 600 美元以上价位段手机市场份额排名中，前 Top5 分别是华为（44.1%）、苹果（44%）、小米（4%）、三星（2.9%）、OPPO（2.6%）。到了 2021 年第一季度，550 美元以上价位段内排名为苹果（56.9%）、华为（23.6%）、小米（5.8%）、vivo（5.1%）、OPPO（5.0%）。

包括折叠屏也是如此，根据 IDC 最新数据，虽然供应受限，但华为依旧凭借强大的品牌与产品力，占据国内折叠屏市场超过 63% 的份额。这意味着其他折叠屏机型在华为面前都仍需要拿出更为具有突破性的产品。

宠物生意只是 “补充”

事实上，国内智能手机市场早已进入存量时代，且下降的趋势可以看得见。今年以来，国内智能手机市场的下滑更为显著。

据中国信通院发布的数据显示，2022 年 4 月，国内市场手机出货量 1807.9 万部，同比下降 34.2%；1-4 月，国内手机总体出货量累计 8742.5 万部，同比下降 30.3%。2022 年前几个月国内手机出货量同比均处于下降态势。

与此同时，智能家居类产品则慢慢打开了天地。近年来，人们生活质量日益提升，对居住环境也将越来越高，对个性化、智能化的智慧家庭生活青睐有加。随着消费者对家庭场景下各种智能设备需求强劲，驱动智能家居的 IoT 产品已成为消费领域的重要推动力。

IDC 的数据显示，2021 年中国智能家居设备市场出货量超过 2.2 亿台，预计 2022 年出货量将突破 2.6 亿台，同比增长 17.1%，到 2025 年出货量将接近 5.4 亿台。

覆盖家庭各种生活场景的设备，从大家电、小家电等各种生活电器，这些设备都是智能家居重要组成部分。而在当代生活中，随着宠物的陪伴和疏解压力的作用日益凸显，为解放消费者双手而创新的宠物智能用品也逐渐受到有宠一族热捧。

根据 2022 年 1 月发布的《2021 年中国宠物行业白皮书》数据显示：2021 年，在中国城镇家庭中：猫的数量已经超过了犬，成为饲养最多的宠物；且宠物智能用品正逐渐成为养宠人士的 “刚需”，并得到了主流养宠人群认可。和 2020 年相比，宠物智能用品的家庭渗透率达到了 52.9%，增加 9.8 个百分点，依然呈现出高增长趋势。而从《2020 年中国宠物行业白皮书》的数据来看，早在 2020 年，全国养宠人群总规模已经达到 6294 万人，市场规模达到 2065 亿元。

宠物消费带来的热潮甚至有不断升级的趋势。根据《2022 京东宠物 618 终极战报》《2021 天猫宠物双十一全周期战报》数据，今年 618 京东平台上宠物智能用品成交额同比增长 141%；在去年双 11 期间，京东宠物开门红前十分钟宠物智能用品成交额同比增长 1000%；天猫平台双十一全周期宠物智能用品品类同比增速超 900%。国内宠物智能用品市场正处于高速增长阶段。

很显然，OPPO 看到了这样的机会，并选择联合相关厂商来打开销路，但是在昨天的发布会上，给予这款产品的时间较短，大量的篇幅仍然是为其旗下的 IoT 产品而准备的，OPPO 需要全新的非手机类硬件矩阵来扩充其收入来源，进一步与小米、华为争夺用户。

上月，OPPO 还成立了全资子公司重庆市本手科技有限公司，主营业务为人工智能理论与算法软件开发，这也意味着在手机业务增长乏力之际，OPPO 正不遗余力地加速其品牌转型，不仅是传统的硬件，抑或是 IoT 生态，还有软件和芯片，然而 OPPO 已经慢了一步。