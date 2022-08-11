近日，全球跨境支付网络技术服务公司 Thunes 宣布加速扩展其在中东及北非（MENA）地区业务，分设沙特阿拉伯办事处，并任命 Ahmad Yaacoub 为该区域负责人。同时，Thunes 正在与当地汇款运营商、电子钱包以及银行等金融机构签署合作协议，积极建立合作伙伴关系，优化本地支付网络覆盖。

2016 年，沙特提出 “2030 愿景” 规划，希望通过改革和投资，逐步实现经济增长、转型和多元化。该规划指出，预计到 2025 年，沙特的线上支付占比将提升至 70%。为支持沙特数字支付市场的快速发展， Thunes 将与当地支付和金融机构开展合作，通过直连本地支付方式、付款合作伙伴，为零售业和其他行业客户提供全球范围内的即时跨境支付服务，改善沙特当地的跨境支付环境与支付体验。

同时，Thunes 宣布正式任命 Ahmad Yaacoub 为沙特区域负责人，作为其中东和北非地区业务扩展的重要一环。Ahmad 在移动支付和电子商务领域拥有丰富的经验，在加入 Thunes 之前，他曾在沙特移动支付服务提供商 Tiqmo 和亚马逊旗下中东地区最大电商平台 Souq.com 担任重要职务，负责市场的业务发展和商业战略。

Ahmad Yaacoub 表示，“我很高兴被任命为 Thunes 沙特区域负责人。 Thunes 的支付网络与技术能力优势将为沙特蓬勃发展的数字经济提供强有力的支持。我坚信，利用 Thunes 在全球支付网络的覆盖与先进的技术能力，将有力推动该区域数字钱包、银行、汇款运营商和超级应用（Super-APP）的快速增长，并为区域数字经济发展提供易获取、高透明、易操作的支付解决方案，助力企业加速创新和优化体验。”

Thunes 中东和北非地区高级副总裁 Simon Nelson 表示，“作为一个蓬勃发展的经济体，沙特正在经历数字经济加速转型的关键阶段。我们能看到数字基础设施建设和金融科技场景的不断优化与发展，Thunes 希望成为这一关键阶段的重要组成部分。此次，Thunes 设立沙特办事处，并任命 Ahmad 为区域负责人，既履行了我们对沙特阿拉伯、海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）以及中东其他地区的重要承诺，也表达了我们致力于推动全球普惠金融发展、让世界每一个角落实现实时跨境收付款的初心与决心。”

尽管全球经济陷入低迷状态，但中东与北非地区的经济逆势增长。在全球油价上涨与商业利好政策的双重推动下，2022 年第一季度，沙特迎来近十年最快经济增长， GDP 同比增长 9.9%。与此同时，中东及北非地区政府陆续推出了一系列支持数字化转型的措施，包括沙特 “2030 愿景”、 阿联酋 “下一个 50 年计划” 以及 “数字埃及” 等，以加快该地区金融科技领域的创新发展，吸引越来越多的移动支付公司参与其中，有力推动该地区对数字金融工具接受度并扩大其使用范围，从而触发该地区乃至全球金融格局变迁。