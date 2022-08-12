今日，欧莱雅研发和创新中心举办了以 “甜蜜抗老，一玻 ALL IN” 为主题的玻色因（PRO-XYLANETM）专题分享会，秉持着公开透明的原则，向公众分享了欧莱雅 20 多年对玻色因的研究汇总。欧莱雅研发表示还在持续深入探索玻色因新的功效，丰富玻色因原料种类并推出新原料——玻色因 PRO，精进开发玻色因产品的配方技术来提高产品功效，打造更好肤感，并计划于今年陆续上市更多不同类型的玻色因创新产品，满足消费者不同的抗老需求和体验。

欧莱雅北亚区兼中国研发和创新中心副总裁马斯明（Maxime DE BONI）先生表示：

“欧莱雅集团是一个科学驱动公司，110 多年来，研发和创新充分利用最好的科学和技术，致力于为每个消费者提供最优质、高效、安全和负责任的美妆产品。今天，美妆领域的创新对于人们追求更加健康美好的生活，推动 ‘美丽大健康’ 生态圈的发展，扮演着越来越重要的作用。玻色因产品正是集团 ‘Co’ 模式合作共创的代表，结合了法国研发的经验与中国研发对当地消费者需求的洞察，打造适合中国消费者皮肤特点和抗老需求的创新产品。未来，我们也将充分借助集团在全球、北亚黄金三角洲的研发力量，整合优势资源，用更多更好的创新服务中国消费者，并惠及全球。”

生命科学进入糖生物学时代，发现皮肤抗衰老关键靶点——糖胺聚糖

抗衰老是美妆行业永恒的话题，科学界也一直在不断探索与衰老过程相关的机制，寻找有效对抗皮肤衰老的新技术。

科学家们发现了糖类作为重要的生物大分子，其结构的多样性使它携带的信息量远超蛋白质、核酸与脂肪携带信息量的总和，糖类参与了人生老病死的每一个生命过程。继核酸、蛋白质之后，糖类所携带的信息被认为是生命的第三种语言。糖生物学被认为是 21 世纪生命科学的前沿，也被麻省理工大学誉为将带来未来医药革命的十大学科之一。

作为美妆行业先行者，欧莱雅从上世纪 90 年代就开始进行皮肤和毛发相关的糖生物学研究，发现了糖类在皮肤老化中的重要作用，并确定糖胺聚糖（GAGs）是皮肤抗衰老的重要靶标，为皮肤抗老找到了新的切入点。糖胺聚糖可以帮助调节皮肤细胞的增殖和分化、炎症过程以及细胞外基质的组成和质量，让肌肤保持丰盈柔软。糖胺聚糖、蛋白聚糖等大分子是评估皮肤是否老化的一项重要指标，年轻皮肤中这些大分子的含量高于衰老的皮肤，因为皮肤中原有的糖胺聚糖会随时间流逝而受损，同时皮肤合成糖胺聚糖等分子的能力也会随年龄增长而降低，进而使皮肤不再紧致和失去弹性，并出现皱纹。

为了将这些研究发现转化成新的抗衰老成分，欧莱雅研发开始尝试合成一个化合物，涂抹在皮肤表面，通过正常吸收就能够促进糖胺聚糖合成。

欧莱雅中国研发和创新中心科学领域沟通副总监 裘捷博士分享

独一无二的玻色因原料：200+挑一的分子，绿色化学，质量严控

玻色因的发明人，欧莱雅研发和创新中心的科学家玛利亚·达尔科-西巴（Dr. Maria DALKO-CSIBA）博士分享了发明玻色因的过程：她们首先敏锐地发现了糖胺聚糖这类大分子的合成大多需要木糖（一种从山毛榉木中提取的天然成分）来作为起始物。玛利亚博士和团队以此为灵感，通过模拟木糖的结构来激发皮肤天然的再生能力。1999 年至 2000 年间，她们总共合成了 200 多种木糖衍生物，从安全性、功效性、稳定性和皮肤吸收率等多重角度进行评估，200+挑一，最后选出了抗衰王牌分子——玻色因。整个玻色因分子的研发过程历时 5 年，在确保整体安全性的前提下，反复进行功效性评估，尽一切可能为消费者提供最佳的抗衰老功效原料，助力后续配方和产品开发。

作为欧莱雅自主研发的活性抗衰老成分，在 20 多年的研究历程中，欧莱雅集团共发表了 12 篇玻色因相关的科学文献，并在全球范围内共申请了 70 多项与玻色因相关的专利。这些研究表明，玻色因在皮肤各层（表皮、真表皮连接和真皮）均能发挥生物学功效，并通过人体测试得以验证：玻色因可以通过促进糖胺聚糖和蛋白聚糖的合成，实现促进表皮更新，强韧皮肤结构，使皮肤恢复紧致弹性，改善皱纹、细纹，增加皮肤光泽和弹性。这些发现在皮肤抗衰领域具有突破性的意义，也奠定了玻色因成为深受消费者推崇的王牌经典抗衰老成分之一。

20 多年来，欧莱雅研发持续深入探索玻色因新的功效和作用机制，并惊喜地发现玻色因有助于强化皮肤自我修复机制，促进皮肤的修护抗老，也将推动后续产品创新。

欧莱雅对于玻色因的研发和创新也深入到了工业制备和生产当中。玻色因的生产商——欧莱雅下属的原料开发和生产企业 Novéal 公司，作为欧莱雅研发和创新的战略合作伙伴，不断开发和革新原料生产的工艺流程，并将可持续发展理念融入流程设计，致力于提供高性能、高纯度和可持续的原料及成分。经过 Novéal 的不懈努力，玻色因原料的制备实现了完全遵循 12 条绿色化学 1 原则的工业化生产，成为业界第一个遵循绿色化学原则制备的抗衰老分子。玻色因的化学合成被精简至两步，其两大主要原料均为生物来源，来自于循环经济的副产物，生产过程中用水代替了有机溶剂，并使用了可循环利用的催化剂，在最大程度上减小了对环境的影响。对比 2007 年，玻色因的合成产率从 70% 提高到 90%，每公斤成品产生的废料减少了 20 倍（2007-2021 年），整体生态足迹提升了 40%（2007-2018 年）。

欧莱雅中国研发和创新中心前沿科学研究，欧莱雅 STRONG 项目北亚协调专员刘志博博士分享

糖类分子的特点决定了即使是同样的分子式，因空间结构不同，其功效也不尽相同，玻色因分子便是如此。因而 Novéal 公司也在不断地优化玻色因的生产工艺，严控玻色因原料质量，在遵循绿色化学原则的前提下，确保最终的玻色因原料具有最佳的同分异构体比例，以最高的标准确保安全性和最佳功效。此外，Novéal 还不断丰富玻色因原料的品类，近期又新推出了一种浓缩型玻色因原料——玻色因 PRO，两种原料物理化学性质的不同，在配方时会对肤感和配方稳定性产生不同的影响，为后续产品配方开发提供了更多的可能性。

精进玻色因配方技术：促进吸收确保功效，优选肤感满足体验

要做成完美的烘焙，有了好的面粉原料，还需要面包师的专业技术。而实现从玻色因原料到玻色因产品的开发，则需要化妆品配方师的配方技术加持。在玛利亚博士合成了玻色因分子后，欧莱雅研发和创新部门的配方师们又深耕 2 年，于 2006 年正式上市了第一款含玻色因原料的产品。

此后，我们从未停下配方创新的脚步，不断精进配方技术，持续提高玻色因在配方中的皮肤吸收率和肤感，在全球范围内申请了 30 多项配方技术相关专利，占集团全部玻色因相关专利约四成，覆盖针对皮肤吸收率、肤感、产品创新等领域的配方技术创新。

很多消费者都非常关注玻色因产品中玻色因原料的添加浓度，也是出于对功效的期待。但事实上，玻色因的皮肤吸收率是决定玻色因抗衰老功效的关键，被皮肤吸收的玻色因越多，生物学功效越强，对于皮肤的抗衰老效果也就越好。而决定皮肤吸收率的要素除了玻色因原料的理化性质和产品中玻色因添加浓度，配方技术同样起到至关重要的作用。产品中玻色因原料的添加浓度相同，但由于配方技术差异导致皮肤吸收率不同，功效也有显著差异。

近 20 年来，欧莱雅研发和创新中心不断挑战自我，突破创新，精进配方技术，提升玻色因的皮肤吸收率，从而给消费者提供更强功效的玻色因产品。相对于第一代玻色因产品配方，在相同原料添加浓度的情况下，最新配方技术可以将玻色因的皮肤吸收率提高 70 多倍。

除了功效，产品的肤感对于消费者来说也至关重要。由于玻色因原料独特的特性，在进行产品配方时，我们也通过不同的配方技术，确保在不同品类的玻色因产品中，打造出绝妙又各异的肤感，满足不同消费者对产品体验的需求。

此次分享会也首次公开了欧莱雅集团最新的独家配方技术：双渗透微泵技术。历经 700 多次配方试验，欧莱雅中国研发和创新中心基于对中国消费者护肤需求的深度理解，专门为玻色因 PRO 开发了该配方技术，其可以有效解决含高浓度玻色因原料添加的配方稳定性，并打造全新的肤感体验：其密集多孔结构能更好地承载和稳定更高浓度的玻色因，并促进皮肤吸收；而层状结构则通过水分和油分的层层相叠，模拟皮肤表面天然脂质的排列结构，使得产品更易于推开，拥有更好的贴肤感；且有利于形成锁水屏障，牢牢锁住水分，实现长效保湿。使用双渗透微泵技术的配方产品，可以有效促进玻色因的皮肤吸收率。测试结果显示，使用了双渗透微泵技术的高浓度玻色因面霜可实现的玻色因皮肤吸收率比未使用的面霜高 20.9 倍，远超于原料本身的浓度倍数差。

欧莱雅研发和创新将致力于不断创新，为消费者提供最优选的浓度、最好的功效、最佳使用体验的玻色因产品。据悉，今年集团旗下的相关品牌已经陆续在中国市场上市更多不同类型的玻色因创新产品，满足中国消费者各类不同的抗老需求。