8 月 15 日，在临港新片区成立三周年之际，人工智能软件公司商汤科技联合上海临港捷运，在美丽的滴水湖畔，共同打造商汤绝影 L4 级自动驾驶小巴试乘体验活动。作为滴水湖 AI 创新港启动仪式 “百姓看 AI 创新港” 的系列主题活动之一，本次接驳活动让广大的当地市民近距离体验和感受到了自动驾驶技术的魅力，成为商汤绝影在临港新片区大力支持下的又一次落地实践，将助力推动临港新片区智能网联汽车规模化示范应用，打造丰富多元的人工智能场景。

临港百姓踊跃体验，商汤绝影打造未来出行方式

活动期间，由 SenseAuto Robobus 商汤绝影自动驾驶接驳小巴组成的车队，在滴水湖庆典广场的环形线路上完成了多轮自动驾驶接驳服务。整条接驳线路涉及多个被称为 “自动驾驶能力试金石” 的无保护左转场景，由于没有左转绿灯的保护，即便对人类驾驶员来说也颇具挑战，而商汤绝影自动驾驶接驳小巴全部顺利通过，将乘客安全送至目的地。自主转动的方向盘，与对面直行车辆的灵活 “博弈”……如此充满未来感的出行体验，吸引了大量当地市民，包括临港大学城的师生等，纷纷通过小程序预约，踊跃报名体验。

定位为城市微循环公交，SenseAuto Robobus 商汤绝影自动驾驶接驳小巴不仅适用于开放道路上短途高频次的循环接驳场景，也适用于园区、景区、校区、机场等内部有短途接驳需求的场景。基于商汤领先的多传感器融合感知、高精度定位和高可靠性决策规划控制能力，商汤绝影自动驾驶接驳小巴能够在开放道路上较为复杂的交通环境及天气条件下，实现安全、可靠、舒适的自动驾驶功能。

不仅如此，商汤绝影自动驾驶接驳小巴还可在高架桥上准确定位，于行业领先地支持多层高架桥行驶，且可在无 GNSS 信号的隧道场景中长距离安全通行。此外，小巴还可识别多种施工路段等长尾场景，并且根据场景理解可选择最优化的通行路线，保障车辆安全平稳的通过。

除了是一辆 “聪明的车”，接驳小巴也可借助 “智慧的路” 和 “可靠的云” 赋能智慧出行。随着临港新片区智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，商汤绝影自动驾驶接驳小巴有望连接临港新片区更加多样的应用场景和服务，逐步扩大智能接驳服务的范围，为本地民众带来更加丰富的智能网联汽车体验。

目前，商汤绝影自动驾驶接驳小巴已经陆续在成都、福州、广州、青岛、苏州等城市亮相，并在上海、无锡等多地实现常态化运行。今年，商汤绝影还先后获颁北京市智能网联汽车政策先行区牌照和成都智能网联汽车道路测试牌照，将积累更多道路场景及测试里程，进一步迭代自动驾驶能力，向无人化商业运营不断迈进。

根植临港新片区，以大算力和大模型加速技术迭代

商汤科技与临港新片区的缘分由来已久，多年以来双方同生共长。早在 2018 年，商汤科技便开始在临港推动智能汽车技术研发测试和项目落地，将临港作为智能汽车相关技术研发测试和项目落地的核心实验场所。2020 年 6 月，商汤正式获得上海市颁发的智能网联汽车道路测试牌照，持续开展路测和规划各项测试。目前，上海临港也已成为商汤智能汽车研发测试和项目落地的 “大本营”。

去年，浓缩了商汤科技智能汽车业务 5 年原创 AI 技术积累和丰富行业实践的独立新品牌 SenseAuto 商汤绝影正式发布，以 SenseCore 商汤 AI 大装置为基石，以 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎为底座，通过智能车舱、量产智能驾驶、自动驾驶接驳及车路协同构成全栈体系，实现 “聪明的车”+“智慧的路”+“协同的云” 一体化分析决策。

随着智能驾驶技术的快速发展，数据驱动的重要性已成为行业共识。大算力、大模型是实现数据驱动，推动技术研发高效迭代的核心支撑。在临港新片区，商汤绝影充分利用和发挥商汤新一代人工智能计算中心（AIDC）提供的大算力优势，以及通用视觉技术体系 “书生” 大模型的高效学习能力优势，与诸多合作伙伴共同推动智能汽车技术的高效迭代，不断刷新驾乘体验。

未来，借助临港新片区的制度创新及政策优势，商汤绝影将持续推进单车智能与协同智能双线业务，助力新片区建立完善的智能网联汽车运营体系，打造智能网联汽车发展的制高点。通过更大力度发展智能汽车板块，“商汤绝影” 致力于打造成汽车行业内最具影响力的 AI 赋能平台，与行业伙伴合作共赢，在智能汽车、智慧出行的征程上不断前行。