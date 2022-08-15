迄今为止，AR 头显设备市场一直由企业终端主导。尽管 AR 已被证明在智能手机上因 Pokémon GO 和 Snapchat 等热门应用受到了消费者的欢迎，消费级 AR 头显尚未成为主流，但也有令人鼓舞的迹象。Strategy Analytics 的最新报告《消费级 AR 终端市场终于到来了吗？从 2020 年到 2021 年，市场营收规模增长了两倍》显示，消费级 AR 终端市场营收规模在 2020-2021 年间增长了两倍。Nreal 在这一领域处于早期领先地位，其出货量在 2021 年的市场份额达到 75%， 2022 年上半年升至 81%。

Strategy Analytics 预测，到 2027 年，全球专用 AR 头显设备市场出货量将接近 6000 万部。现今的 AR 终端市场被企业终端所主导，比如微软的 HoloLens。企业终端虽然价值相对较高，但出货量有限。只有当消费市场腾飞时，AR 头显设备的整体市场才能凸显其潜能。

Strategy Analytics 执行总监兼报告作者 David MacQueen 表示：“2020 年到 2021 年间，消费级 AR 头显设备出货量同比增长 161%。同期，消费级 AR 头显设备营收的增长超过整体市场，同比增长超过 300%。”

现今，众多终端都试图突围消费级 AR 市场。Kopin Solos、Focals by North、OPPO Glass、各种 Epsom 设备，以及无数 KickStarter 众筹项目 (包括摩托车头盔 Jarvish 等外形各异的产品) 都在争夺大众关注。这些设备大多针对特定利基市场：健康健身，无人机 “专业消费者”，摩托车骑手。没有一家公司的出货量占比超过个位数，只有一个例外。

推动消费级 AR 市场的是新来者 Nreal，它在价格（599 美元）和功能上都找到了最佳平衡点。Nreal 成立于 2017 年，到 2020 年公司就占据了 30% 的消费级 AR 头显设备市场出货量份额和 51% 的收益份额。随着联想退出消费级 AR 头显市场，Nreal 的市场地位进一步提升。2021 年，Nreal 在消费级 AR 终端出货量份额达到 75%，到 2022 年上半年，其市场份额更是上升到 81%，在早期消费级 AR 市场占据强势地位。

能够取得这一市场地位的原因之一是，通过其技术方法，Nreal 已经将 AR 硬件的价格降低到消费者可以接受的水平。目前，该公司业务遍及全球，在三大洲 7 个国家跟 8 家运营商有合作。