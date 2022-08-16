北京时间 8 月 16 日，全球实时互动云服务商声网（NASDAQ：API）发布了截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度财报。财报显示，2022 年 Q2 声网实现营收 4098 万美元，环比增长 6%。客户规模方面，截至 2022 年 6 月 30 日，声网全球注册应用超 47.5 万，同比增长 41%；全球活跃客户数量达 2877 个，同比增长 17％。

“我们二季度的经营业绩强劲，重新回归季度增长走势。声网的实时互动云服务在全球市场广受认可，用户需求日益高涨，海外市场的净扩张率持续高于 130%。近期，我们对海外业务组织架构进行了优化调整，同时晋升了几位关键管理人员，相信这将进一步提高我们的运营效率并助推全球的业务拓展。” 声网创始人兼 CEO 赵斌表示。

在现金流方面，声网依然拥有稳定、充足的资金来保障长期的研发投入，为未来业务发展提供坚实基础。财报显示，截至 2022 年 6 月 30 日，声网现金、现金等价物及短期投资为 6.41 亿美元。

蝉联 2021 年国内 RTC 市场份额第一

随着实时互动赛道不断地壮大，越来越多的创新应用场景被挖掘，这期间声网提供了完善的场景解决方案服务，并始终保持 RTC 赛道市场份额第一的位置。

据国际数据公司（IDC）正式发布的《中国视频云市场跟踪（2021 下半年）》报告数据显示，作为行业的开创者，声网在音视频通信（RTC）赛道蝉联市场份额第一，2021 年全年市场份额继续超过第 2-8 位总和。同时，声网在音视频通信赛道的同比增量在全部厂商中排名第一。

挖掘场景需求 丰富 RTE 产品矩阵

声网在国内音视频通信（RTC）赛道长期占据着领先位置，除了得益于在 RTC 赛道多年的深耕和布局之外，更是持续专注于打磨新产品满足不同企业的场景创新需求。本季度，声网在 RTE 产品创新上再次实现突破。

在实时互动场景中，视频画质是影响观众体验的关键指标，如何实时评价视频的画质一直是个行业难题。在二季度，经过声网视频算法专家的持续钻研，正式推出了业内首个可运行于移动设备端的视频画质主观体验 MOS 分评估模型—声网 VQA (Video Quality Assessment)。

声网 VQA 是一套 “评价主观视频质量体验” 的客观指标，声网构建了大规模的视频画质主观评估数据库，并在此基础上训练了业内首个可直接在移动端运行的 VQA 模型，它利用深度学习算法实现对实时互动场景接收端视频画质主观体验 MOS 分的评估，解除了传统主观画质评估对人力评分的高度依赖，极大提高视频画质评估效率，使实时的视频质量评估成为可能。另外，在视频画面质量的提升上，第二季度声网也推出了 3 倍超分算法，可以在移动端做到实时处理，以较小的算法计算量实现视频分辨率的三倍超分，有效增强视频的画质，降低视频传输的成本。

除了研发视频画质评估和画质提升的创新产品，在今年火热的虚拟活动上，声网也实现了单频道高并发人数的突破。针对虚拟活动诸如大型会议、会展、演唱会等场景，声网推出了 128 人超级互动频道，单个频道可支持多达 128 位用户同时发送音视频流，观众人数无限制，让房间内任何用户都可以随时开麦进行发言交流。

另外，针对 IoT 领域音视频开发门槛高的难点，声网还发布了 “灵隼物联网云平台”，是一个专注于智能音视频设备的低代码、端到端开发平台，提供灵活、易用、完整的 IoT 场景化解决方案，支持自定义、Turnkey 两种低代码开发模式，具备呼叫服务、云存服务、设备管理、消息管理等核心场景功能，让开发者能一小时构建示例场景。

持续深耕多个行业 提升用户场景体验

在各个行业场景上，本季度声网继续加深对社交泛娱乐、元宇宙、金融、无人车等领域的用户需求挖掘，针对不同场景下的用户体验做深度优化。

随着元宇宙的持续升温，越来越多的会议、展览、演唱会等线下活动搬到了线上，声网在本季度与 Vland 云现场、tatame、VS·work、gotin、Uality、COMICOMI、云活动众多客户及合作伙伴共同完成了虚拟会议、云发布、云会展、云蹦迪、虚拟演唱会、元宇宙 K 歌等超百场活动。

在虚拟空间中，用户如何通过听觉来增加沉浸感，达到和现实世界一样的效果，是很多平台方迫切解决的关键问题。声网为世界上第一款音频元宇宙平台 Cubemint 提供了空间音频技术，为用户打造了声临其境的体验，用户可以随时开麦沟通，在一定范围内的用户彼此间可以互相听到声音，实现私密交流，在范围外的用户听感则会模糊化，只会听到 “窃窃私语”，极大增强了用户沉浸感，还原了真实线下交流体验。

同时，在社交泛娱乐的直播场景，为帮助在直播场景下的平台规避音乐侵权，解决版权归属缺失、海量录音制品权利人平台无法一一履行付酬义务等繁杂等一系列 “隐疾”，声网与中国音像著作权集体管理协会达成合作，提供直播中使用音乐录音制品的解决方案，同时引入音乐内容运营商敖拜音乐（AllBy Music）对歌曲进行 DRM（数字版权保护）支撑，版权使用可溯源，使用数据清晰、透明。

在无人车领域，声网二季度推出了平行驾驶解决方案，为无人车设备远程提供高可靠、低延时的实时消息和音视频服务。实测数据显示，从无人驾驶车辆摄像头画面采集，到远程控制台显示，声网能做到端到端延时最小 113ms，中位数 172ms；在金融领域，声网基于自身领先的实时音视频技术能力，并结合金融场景对交互，安全，合规的需求，帮助诺亚财富快速上线了流畅、稳定的视频直播互动营销解决方案，并灵活支持精细化运营和可视化数据管理，实现「直播」+「营销」闭环，助力诺亚高效获客转化。

定义 RTE 赛道 释放生态力量

作为实时互动行业的开创者和引领者，声网一直致力于推动该行业的发展和壮大，帮助并赋能创业者挖掘更多的实时互动创新场景。在本季度，中国信息通信研究院发布了《实时互动产业发展研究报告》，声网担任本次报告的编委会副组长，与信通院共同研究编写、共同定义实时互动（RTE) 赛道，为实时互动（RTE) 创业者提供一定的方向参考。

同时，围绕实时互动创业企业，声网举办的超音速计划 2022 春季营也已经落幕，20 家创业伙伴历经多模块的课程交流，与技术、产品 buddy 们的探讨打磨，以及联合发起方五源资本及其他 VC 伙伴的一对一辅导，最终八家合作伙伴企业脱颖而出：Eolink、构赛博、幻影科学、深光科技、Uality、考试星、奇妙派对、智棱科技，进入下一轮更深度的资源支持。

通过技术深耕、产品创新、生态力量加持，声网在不断为开发者提供高效的体验和稳定可靠的服务保障，这也促使声网 2022 年二季度活跃客户数量依然稳定增长。未来，声网将不断精进专业，为开发者和企业提供更高质量、高可用、高并发、低延时的实时音视频技术和场景解决方案。