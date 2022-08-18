8 月 18 日，华为音频领域迄今最大的实验室——上海音频实验室首次向媒体开放，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在媒体交流会上，对华为 TWS 耳机创新黑科技逐一深度解读，并阐述了华为音频从硬件、软件到无线高清传输的全链路式解决方案。由此展示了华为强大的研发实力，和引领数字时代 TWS 耳机音频体验高品质发展的品牌实力。同时，与帝瓦雷、喜马拉雅等共同探讨以科技赋能音频，为消费者带来无线耳机时代的超强音质体验。

在活动现场，专业汽车媒体还与华为车载音效专家针对汽车音响发展趋势进行探讨，从硬件设计、声学调教和音源等角度解读了 HUAWEI SOUND 车载音响如何实现高品质听觉享受。现场媒体还将 AITO 车型与其他选装了豪华音响的车型进行盲测，最终 HUAWEI SOUND 车载音响在用户主观感受方面超越了传统豪车音响水平。

长期主义坚持研发投入，华为在音频领域集合全球超过七大研发中心能力

此次供媒体参观的上海音频实验室是华为迄今为止最大的音频实验室，总面积达 2000㎡，整个实验室涵盖 7 大区域，分别是耳机通话实验室、空间音频实验室、耳机降噪实验室、室内场景实验室、硬件创新实验室、音频体验研究实验室和车载场景实验室。

实验室配置了业界领先的耳机主动降噪客观化评价系统和耳机音质客观化评测系统。还拥有业界首个多场景、可变混响声场环境模拟实验室，主要用于手机、平板、PC、大屏、音响、家庭影院等产品在各种生活环境中的音乐播放效果的调测，同时也用于耳机通话摄音功能的调测。其中一个实验室的本底噪声仅有 9dBA，甚至可以听到 “心跳” 的声音。在耳机通话实验室，自研了 DNN 深度神经网络通话降噪算法，基于 500+ 种类的噪音，上亿级的噪音数据量进行深度学习，涵盖了日常通勤、地铁、商场、聚会、酒吧、演唱会、户外等各种高噪场景。

在这里，诞生了智慧动态降噪系统、诞生了静谧通话等多项先进技术，音质的主客观调试以及空间音频的效果评测，并应用到旗舰产品上。

作为一家科技公司，在研发上的持续投入是华为一直坚守的信念。华为在音频领域还集合全球超过七大研发中心能力，超过 500 人的声学工程师团队，在日本东京研究所、德国慕尼黑研究所、芬兰坦佩雷研究所等全球七大研发中心各司其职，不断突破技术，为消费者带来无线耳机时代的极致聆听体验。

全链路音频技术能力，定义数字时代音频新体验

当下，消费者对于无线耳机体验的需求是全方位的，从极致降噪到绝佳音质、智慧的交互体验等，考验的是一个终端厂商的综合实力和技术积累。想要有最佳的音频体验，需要具备全链路能力。华为在音频技术领域，通过不断的技术积累与迭代，提供了系统性解决方案，从器件创新，到架构迭代，算法进步，音效调试，蓝牙编解码再到对声学的客观评价与理解，端到端，全链路联动。

HUAWEI FreeBuds Pro 2 的全链路高保真音质，也是华为在端到端升级的一个成果。硬件上，搭载了业界首发超感知原声双单元系统，结合数字分频方案，真正做到了低音澎湃，细节丰富，如沉浸在音乐厅中。在软件层面，HUAWEI FreeBuds Pro 2 搭载了三重听感优化算法，带来平稳好音质。HUAWEI FreeBuds Pro 2 同时支持自研 L2HC 和 LDAC 双高清编解码协议，为全链路高解析音质和稳定连接体验提供了坚实保障。有效减少了传输过程中的音质损伤，使整体音乐细节得以优秀地表现。

华为用科技创新能力重新定义音质，引领音质从玄学走向科学。华为也坚信科技进步应该造福消费者，让享受好音质的门槛不再那么高，成为一件简单日常的事情。

华为音频音效技术上车 专业车载音响体验触手可及

车载音响因为特殊的空间结构和使用场景，对于音响的设计要求也更高。华为声学专家会综合考虑车辆复杂的声学影响因素和共享使用场景，与整车架构师、声学师、调音师、硬件工程师反复研讨、实验、优化，使车载音响达到媲美家庭影院的水平，确保体验符合 HUAWEI SOUND 极致音频体验的要求。

HarmonyOS 智能座舱强大的内容生态与 HUAWEI SOUND 车载音响配合相得益彰，华为音乐、华为视频以及第三方头部应用可以提供支持 7.1 声道的原始音源，配合 7.1 声道音响系统，车内乘客可以 “听声辨位”；对于不支持 7.1 声道的音源，系统还支持通过算法将其混成 7.1 声道，让乘客获得更好的沉浸感。华为音乐 Hi-Res 高品质音源更能带来超越 CD 的音质，实现音源一体的高品质享受。

华为音频未来将探索更多可能性，带给用户更多优质听音体验

未来音频技术的发展在各个领域的关系越来越紧密，有喇叭或麦克风的地方，都可以应用到华为的音频技术。除了耳机产品以外，华为音频技术已经在大屏音响、平板 PC 和手机等产品上给消费者提供优质的音频体验，也会继续在更多的产品上为消费者提供极致的音频体验。

华为此次将上海音频实验室向媒体开放，也传递出华为音频持续开放、积极与行业伙伴一起探索音频走向高品质发展的态度。在未来，华为将一如既往地通过尖端技术研发，打造出更多令消费者满意的音频产品，让高品质音频体验走进每一个人、每一辆车、每一个家庭的智慧生活。