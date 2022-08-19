8 月 19 日，创维数字（SZ.000810）发布公司 2022 年半年度报告，上半年实现营业收入 62.40 亿元，同比增长 36.39%；实现归母净利润 4.91 亿元，同比增长 72.89%；每股收益为 0.46 元，同比增长 72.99%；毛利率为 18.18%，同比提升 2.01%；经营活动现金流量净额为 11.25 亿元，同比增长 934.48%。

紧跟数字经济大潮，基本面牢固且超预期增长

报告期内，公司的智能终端板块营收实现同比大幅度增长，营业收入达 52.12 亿元，同比增长 69.46%。其中，数字智能机顶盒在海外市场订单覆盖面更广，于国内三大通信通运营商的集采、省供招标项目也获得喜人业绩，公司的市场份额排名持续保持头部地位。报告期宽带连接业务在国内通信运营商的集采、省供招标项目中摘得多项硕果，2022 年公司 PON 网关招标市场份额明显提升，于国内通信运营商的营收实现了超额增长，海外市场也进一步渗透和多点覆盖。

研发投入持续加大，新兴业务峥嵘初现

公司近年来孵化的汽车智能车载显示总成业务、虚拟现实 VR 终端业务也表现出了强大的生命活力。2022 年上半年，公司的车载人机交互显示总成系统和车载智能仪表系统等产品连续取得多个明星车型的显示总成项目定点，具备较强的竞争力，同时深耕现有已定点的品牌车厂新项目，扩大了市场占有率，市场地位进一步提升。公司也将在接下来的 Q3、Q4 交付旺季，按照既定的经营计划，积极配合和支持主机厂交付保障工作，按计划达成全年的营收目标。

致力于高精尖 VR 硬件产品及相关技术的研发，公司在此领域已深耕多年，抢先并布局 Pancake 短焦产品，定位行业应用解决方案的订制市场、To B 端的运营商市场以及 To C 端的零售市场。公司作为国内 VR/AR 终端设备的头部厂商，入选《2022 胡润中国元宇宙潜力企业榜》“最具潜力企业榜前 50 强”，得到了行业的高度认可和肯定。公司自研的全球首款消费级 6DoF 超短焦 VR 一体机 Pancakexr 也已发布并将于 9 月量产，以更轻盈、更小巧、更高分辨率以及更舒适等独特的产品形态进军国内 2C、2B 市场。

创维数字公司紧抓数字经济、汽车产业浪潮的发展机遇，以科技赋能，持续加大技术投入、科技研发及生态伙伴合作，扩充市场覆盖率，提升市场规模，实现智能终端、宽带连接、汽车智能、虚拟现实 VR 等业务多元化协同发展，深耕、延展公司的成长曲线。