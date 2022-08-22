科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.08.15-2022.08.21）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

如笔者在上周的文章中所提到（Jar 的这篇），对一家初创公司来说，除了作为创始人的目标载体，这家公司在某种意义上也会是当地社会特色的一种体现——毕竟，它所根植的这片土地中已然包含着让它能够存活下去的必要因素。当然，更重要的是，从这一点出发，这家公司所选择的模式也就有了更多能够延续的可能。

把视角转到印度金融科技初创公司 Jar，这正是一家符合以上定义的初创公司。如我们所加，作为对全球最大私人黄金储备国家的一种体现，这家印度公司选择了以黄金理财作为其业务基础——Jar 会将用户日常开支中的零头部分投资于黄金（比如其客户打车花了 101 卢比，Jar 的应用就会把这一数字向上取整到 110 卢比，并把其中多出来的 9 卢比用于对实物黄金的投资储蓄）。而作为这种对当地风俗习惯的忠实映射，Jar 的模式自然也得到了本地用户的认可，其用户量也在近半年的十年内翻了一倍之多（从今年 2 月份的 400 万到目前的超 1000 万）。

而如果我们把视角转向印度教育贷款平台们身上，不难发现这一结局也同样在这里得到了体现。以此前的 Leap Finance 为例，作为一家为海外就读的印度留学生提供无抵押贷款服务的贷款平台，Leap Finance 在成立一年内就完成了 3 轮融资（其他类似的当地初创公司也多在短时间内获得大量融资，比如 Credenc 和 MPower Financing）。而作为背景，这些看似陌生的企业的诞生也并非是一种偶然。

有数据指出，在美国的研究生群体中，印度留学生就占据了四分之一的数量。然而，由于自身经济水平的拮据再加上当地信用贷款对海外用户相对较高的限制（尤其是收入不稳定的留学生群体），对这些印度留学生来说，尽管他们成功走出了国门，但想要读完剩下的课程依然会是一个严峻的挑战。这时，能够为其提供教育贷款的初创公司便由此应运而生。那么由此再来看 Leap Finance 们，我们也就不难理解为什么它能够呈现出这种速度。

当然，再回过头来看，不仅仅只是印度，在中国，在美国，在各种 “宝”、“多” 以及各种以环保为体现的初创公司身上（在东南亚可能会是 Grab 或者 Gojek 这样的以两轮电动车为载具的共享出行模式更具代表性），类似的情节反复在这里上演验证。原因无他，他们所包含的某种缩影本身就是一种被需要的体现，虽然这并不一定是一种必然。

最后的碎碎念，希望能够在之后看到更多的这类初创公司，足够具有差异化，又能让人倍感亲切，不觉得这是一家独特的企业。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

出海时刻｜极飞科技龚槚钦：当我们谈论农业无人化的时候，我们是在谈论什么？：如我们所见，随着《出海时刻》对话节目进入到了第五期，我们也正一点一点地通过这些参与者们的视角拼凑出这个波澜壮阔的赛道的起源和边界。而随着这些来自不同领域、怀着不同出发点、并且有着不同目标的探索者们的深深浅浅的足迹，这一剧本中的各种不尽相同的曲折情节也正陆续在我们面前徐徐而来。

同这些出海企业一样，在时间的刻度进入 2022 年之后，现在，当人们谈起出海发展时，除了会在海外市场面对怎样的广阔机遇与挑战，我们想去了解的也会在于这些走出国门的产品/服务/资源能够在多大程度上为所在行业带来新的内涵。

Take App 获得由 YC 和 Meta 提供的 100 万美元种子轮融资：Take App 于去年成立，其创始人 Youmin Kim 为前 Facebook 工程经理（engineering manager）。据介绍，Take App 主要通过其建站服务帮助商家管理订单和付款，并能够将这些服务接入到 WhatsApp 平台上。在交易流程方面，Take App 也同 Stripe 展开了合作，从中提供了包含 PayNow（针对新加坡地区）以及 GrabPay（针对马来西亚地区）的本地支付手段。此外，Take App 也表示，平台也支持买家向其客户发布消息通知，且这项服务为免费提供。

根据 Take App 发布的一份相关声明，该公司透露已在 35 个国家和地区中积累了 10000 家左右的微商商家，其中绝大部分来自新加坡、马来西亚以及印尼。而在这些商家之中，餐饮行业的商家占据了相当大的比例。不过，该公司也表示，其服务也获得了美容院、面包店以及杂货店店主的青睐。

Graas 获 4000 万美元 A 轮融资，成立不到一年时间：Graas 由连续创业者 Prem Bhatia 和前 Facebook 亚太区董事总经理 Ashwin Puri 于今年创立，主要通过旗下人工智能引擎帮助电商品牌预测趋势，并为营销、库存管理、仓储和末端物流等流程提供指导建议，从而简化商家的经营难度。

目前，Graas 在七个国家和地区中拥有超过 350 名员工。该公司表示，已向 250 多家客户提供了服务，其 AI 预测引擎每月可从 400 万以上的 SKU 中的处理超 4500 万个数据点位。

印度金融科技公司的未来盈利能力正受到业界质疑：据了解，这一报告对印度头部金融科技企业中的超 125 名创始人和高管人员进行了调查。其中有超 7 成的受访者表示，在未来 2 到 3 年内，由于越来越关注规模而不是盈利能力和合规性，大多数印度金融科技初创公司可能无法实现自身的盈利。

受访行业领袖在调研中指出，产品的提升、客服体验的改善以及加强团队的建设应当是行业现阶段的首要目标。此外，有超过 50% 的受访者认为，资产质量、获客成本和对法规的契合是实现企业可持续发展的首要挑战。

作为背景，现阶段，印度金融科技企业中有 36% 的客户为信用服务初次接触对象（new-to-credit）。相比之下，这一群体在银行机构中的占比则为 22%。BCG 相关高管指出，这意味着，前者需要更加重视其盈利能力和管制水平。

获得 2260 万美元融资的 Jar 想让黄金储蓄投资成为一种日常理财习惯：Jar 于去年早些时候成立，是一个主打将日常开支中的零头部分投资于黄金的在线储蓄投资平台。具体而言，比如其客户打车花了 101 卢比，Jar 的应用就会把这一数字向上取整到 110 卢比，并把其中多出来的 9 卢比用于对实物黄金的投资储蓄，用户可以随时申请提取这些黄金或对储蓄进行结算。Jar 表示，希望帮助其客户把这一行为发展成一种理财习惯。

目前，Jar 透露，其注册用户已达到 1000 万之多，平均每天处理 23 万笔交易——这一数字为上笔融资时的 3 倍。作为背景，根据 Jar 在今年 4 月份时透露的数据，当时，该平台积累了超 750 万用户（这一数字在 2 月份时为超 400 万），且绝大部分用户均为首次投资者。

对话 Moloco 李子瞻：一家以机器学习算法为核心的出海数字营销服务机构是如何炼成的：Moloco 大中华区销售总监李子瞻向动点出海指出，就出海营销方面而言，面对更加激烈的竞争，企业一定要重视降低自身风险，注重运营效率，要找到一种高效的投放方式获取更加精准的用户。另一方面，他认为，产品在某一国家和地区做投放时，也需要格外重视市场的本土化策略——这包括是否了解当地的法律法规、是否能对其中的风险进行规避，以及是否能够在产品和素材方面做好充分准备，以应对不同的本土化营销策略。

此外，他也强调到，国内企业出海已经有了相当长的一段历程，但现在仍然有很多开发者迷茫于不知道选择什么样的合作伙伴、选择什么样的广告平台，甚至不知道什么是相对比较靠谱的合作伙伴···这时，选择一家能够提供一站式出海营销服务的公司也就显得格外重要。以 Moloco 为例，他表示，Moloco 可以为出海企业在面对不同国家、不同类型和目的的营销 Campaign 时提供一站式解决方案，从而帮助他们获得更深度的数据分析，在开放的互联网中实现更好、更快的广告表现的同时，助力营销人员实现自动化、可盈利以及规模化的增长。