8 月 22 日，亚马逊云科技宣布，由西云数据运营的亚马逊云科技 Marketplace（中国区）正式支持付费 AMI (Amazon Machine Image) 镜像产品，通过灵活的定价模式，客户将实现按需或按年付费并快速部署 AMI 产品。此项发布简化了客户购买流程，进一步提升亚马逊云科技 Marketplace（中国区）的用户体验，同时也为独立软件供应商提供了更多的销售机会。首批上架的付费 AMI 产品来自 Fortinet、红帽、SUSE、TigerGraph、映云和美信拓扑等亚马逊云科技合作伙伴网络成员。

亚马逊云科技 Marketplace 是一个精挑细选的数字化产品目录，客户通过它可以轻松地查找、购买、部署和管理构建解决方案及运营其业务的第三方软件和服务。之前，AMI 产品通常采用自带许可证（BYOL）的方式销售，以年为单位的订阅方式不仅缺乏可扩展性，也因为无法准确预估一年的用量导致资源利用率较低；同时，也使得客户前期成本高昂。此外，客户需要发起单独的许可证采购流程，然后在云中使用镜像产品时再输入许可证，复杂的流程不仅造成用户体验不佳，也会延误部署时间。随着付费 AMI 产品在亚马逊云科技 Marketplace（中国区）的推出，客户可以直接查找、启用并快速部署付费 AMI 产品，在交付方式中选择 “Amazon Machine Image” 并通过丰富的付费选项（如按小时、按年），选择符合自己需要的交付方式，同时更加直观透明的费用清单可以让客户更好地评估他们的软件支出。其次，即用即付的付费方式使客户可以灵活应对弹性的业务需求，节省前期购买许可证成本，提升云端资源的利用率。

亚马逊云科技 Marketplace（中国区）支持付费 AMI 产品也将帮助独立软件供应商实现更多业务增长。一方面，灵活订阅的方式使得 AMI 产品的使用门槛大大降低，卖家有更多机会将试用客户转化为长期客户，提升客户转化率；另一方面，客户无需处理耗时的许可证采购流程，从而使卖家销售周期缩短，显著降低销售成本。

亚马逊云科技大中华区创新成长企业及合作伙伴生态系统事业部总经理倪殿令表示：“自亚马逊云科技 Marketplace（中国区）上线以来，我们一直致力于不断提升用户体验。付费 AMI 产品的推出，充分满足了用户按需付费、按需扩展和快速部署的需求。未来，期待有更多来自全球和中国 ISV 的优秀 AMI 产品上架，加速中国企业客户的数字化创新进程。”

Fortinet 是全球领先的网络安全解决方案供应商，此次其网络和安全融合平台 FortiGate 以付费 AMI 产品的形式在亚马逊云科技 Marketplace（中国区）上架，帮助企业实现便捷的安全组网、流量检测与隔离、自动化安全响应等安全目标。Fortinet 中国区总经理李宏凯表示： “很高兴再次以发布合作伙伴网络成员的身份见证亚马逊云科技 Marketplace（中国区）新的里程碑。按需使用，按量付费的 PAYG 模式能够最大程度简化用户在亚马逊云科技上采用 Fortinet 产品的商务流程，更方便地体验 Fortinet 网络安全融合平台的独特性，让用户的上云旅程更快，更安心。”