奇瑞新能源混动技术品牌 ——i-DP 智能混动架构将在 2022 年成都车展首发,而其首搭车型将会是近日曝光的瑞虎 7 PLUS 新能源车型。奇瑞汽车发布了瑞虎 7 PLUS 插混版车型的预告图,并配文新车即将现身。根据奇瑞品牌的命名规则,新车推出后可能会命名为瑞虎 7 PLUS 鲲鹏 e+。 新能源车型虽然整体延续了燃油版车型的造型设计,但换装了全新的直瀑式设计 + 能量蓝点缀,大灯下方采用满天星造型的高光电镀装饰。

另外,奇瑞瑞虎 7 PLUS 新能源车型两侧的雾灯区域样式与燃油版也有些差异,想必官方是为了从外观上将燃油版车型与新能源版车型进行区分。内饰方面,奇瑞瑞虎 7 PLUS 新能源采用了奇瑞家族最新的设计布局,中控台上装配了多边形的双联大屏幕,搭配极具质感的蓝白双拼内饰配色,使得这款车内同时呈现出科技与豪华氛围,座椅表面还采用参数化打孔设计,相比燃油版车型更有档次。

新车最大的亮点是,将会搭载 PHEV 插混动力系统,同时在外观和内饰设计等方面,有着不同于燃油版车型的独特之处,看起来更具科技感。据称,新车将搭载 1.5T 发动机与电机组合的插电式混动系统,其中发动机最大功率 115kW(156 马力)、最大扭矩 230 牛・米,系统综合功率 240kW、综合扭矩 565 牛・米,与之匹配的是 3 挡 DHT 变速箱,可实现 “3 擎 3 挡 9 模 11 速”。