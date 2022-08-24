根据 Counterpoint 最新的月度越南智能手机渠道份额追踪报告，2022 年第二季度越南的智能手机出货量保持平稳，同比下降 1% 至 320 万部。该数据体现了越南的宏观经济稳定，通货膨胀压力适中，并且随着手机市场恢复正常，客户的支出预算有所增长。在受到地缘政治冲突和中国加强疫情防控措施的这段时间里对宏观经济的影响，进而带来对外出口贸易增长也助推了国内经济的增长。新发布的手机型号以及消费者对高端机型的偏好，使得手机出货量在第二季度得到增长。

大型手机品牌厂商在越南的智能手机出货量份额，2022 年 Q2

本季度消费者对入门级智能手机的需求适中。高端智能手机与以游戏为卖点的智能手机的出货量一同录得了大幅增长。

2021 年 Q2 与 2022 年 Q2 相比，高端智能手机细分市场（>400 美元，约合人民币 2736 元）的出货量得到增长。

2021 年 Q2 与 2022 年 Q2 印度尼西亚电商平台智能手机出货量排名

三星的涨势平缓，出货量同比仅增长 3%。考虑它正陷入在库存过剩的泥沼中，不得不去削减其在越南工厂的产量。三星在 A 和 M 系列中推出了中低端手机型号，该举措帮助三星保住了其市场份额。三星主打高端的 S 系列是本季度高端手机市场中最为畅销的型号之一。

OPPO 新推出的中端机型在在市场上的良好表现，使其成为唯一一家出货量同比增长了 25% 的中国手机厂商。反之小米，vivo 和 realme 等其他企业为了努力应对更高的积压库存，手机出货量同比下降。

鉴于越南人更喜欢高端型的智能手机，苹果本季度的出货量同比增长了 115%，是所有手机品牌中增长最高的。苹果正在通过官方分销商增加其在越南的零售店，该举措有助于苹果扩大其客户范围。

越南的智能手机市场由线下市场主导。因此手机品牌厂商正在越南各地开设更多的零售店。越南的主要分销商不断新建贡献了大部分销售的主流手机品牌实体专卖店，三星和苹果在出货量榜单上的名列前茅印证了这一点。研究分析师 Akash Jatwala 表示：“在 iPhone 11，iPhone 13 Pro Max 和 Galaxy S 系列的推动下，位于高端机型价格区间（>400 美元，约合人民币 2736 元）的手机出货量同比增长约 75%。越南消费者对高端智能手机表现出了很高的热情。此外，苹果最近在越南降低了老款 iPhone 的价格，使其成为世界上最便宜的 iPhone 之一。越南正在成为苹果在东南亚的主要市场之一。”

各大手机品牌厂商在智能手机制造领域所采取的相关活动也逐渐增多，同时也开始增加其在越南的投资。如，小米已经开始与 DBG Technology 合作在越南生产智能手机，而苹果的合作伙伴富士康则在越南北部的工厂生产 AirPods 和 iPad 以增加苹果的产品线。在越南生产了大部分智能手机的三星计划增加在越南的投资，同时扩大手机供应链。

对于 2022 年下半年，Counterpoint 对越南智能手机市场的预期趋于保守。Counterpoint 预计最后一个季度的手机出货量将有所增长。目前，越南处于主要宏观问题的缓冲期和免疫地带，即使制造业活动正在增加，通胀压力也不大。但在下半年，经济可能会在一定程度上受到宏观问题的影响。考虑到全球通胀的压力，制造业的活动可能会受到原材料价格上涨的影响，消费者的消费偏好将转向其他必需品。Counterpoint 预计在农历新年之前，在大众的消费支出以及新款 iPhone 的推动下，当地对手机的需求将在第四季度得到复苏。