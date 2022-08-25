根据 Counterpoint Research 的 Market Pulse Service（手机销量月度报告），中国高端智能手机市场（批发价 400 美元约合人民币 2750 元及以上）的销量份额从 2021 年第二季度的 31% 微升至 2022 年第二季度的 33%。然而，与整体市场的 14% 同比下降相比，高端市场的销量（包括准高端、高端和旗舰高端细分市场）仅下降了 10%。600-799 美元的高端（约合人民币 4100-5470 元）和 1000 美元及以上的旗舰高端（约合人民币 6850 元）的细分市场在 2022 年第二季度均录得增长。

按价格段分类的中国高端智能手机市场份额及 2022 年 Q2 同比增长

研究分析师 Mengmeng Zhang 在评论整个高端市场的变化时表示：“在 2020 年下半年从受疫情影响的低谷反弹后，中国智能手机销量在 2021 年第一季度达到了短暂的峰值，随之 2022 年第二季度再次下滑并达到了近十年的历史最低点。在宏观经济疲软的背景下，随着中国 5G 的高普及率和智能手机缺乏有新意的创新点，更多的消费者倾向于购买偏高端智能手机以避免频繁升级。这一趋势帮助了整个高端细分市场在 2022 年第二季度没有大幅下滑。当然，中国主要城市的封锁影响了高端细分市场的销售，因为大多该市场的客户来自这些城市。”

Mengmeng 补充：“苹果在 1000 美元及以上（约合人民币 6850 元）的细分市场表现优异，同比增长 147%，同时三星也同比增长 133%。这两个品牌的增长都受益于华为和中国消费者对购买意向趋向高端手机的转变。而 vivo 在 vivo X80 成功的推动下，在高端的区间段（600 美元至 799 美元，约合人民币 4100-5470 元）同比增长 504%。在这一价格段，vivo X 系列 完美结合了其优异的设计和性能，助力该品牌在线上渠道取得良好表现。”

2022 年第二季度，前六大 OEM 占据了整个高端市场 95% 的份额。与此同时，vivo 销量同比增长 91%，取代了华为首次在中国高端市场占据第二位。

在评价 vivo 的表现时，高级分析师 Ivan Lam 表示：“苹果和华为在中国高端市场中前两名位置上的争夺由来已久。但目前其他主要的中国 OEM 已经开始瞄准高端市场。vivo 通过调整其产品组合，同时推出 S 系列等机型以覆盖中高端价位市场，并推动 X 系列以支撑其高端至旗舰价位市场，进而在整个高端市场从去年的第五位成功跃升至第二位。vivo X80、S15 和 iQOO 9 分别占该细分市场总销量的 29%、20% 和 9%。在重新推出 X 系列以接棒 NEX 系列后，vivo 通过与蔡司合作并嵌入其内部开发的 V1+ 芯片以大幅提升 X80 的卓越相机体验。X80 受到了二线城市经销商和消费者的欢迎，而这些城市在第二季度受到的封锁相关疫情影响比一些一线城市稍低。”

在 2022 年第二季度，vivo 在 400 美元及以上的高端市场面临来自 HONOR 的激烈竞争，其中 HONOR 的销量和市场份额分别增长了 43% 和 50%。两家品牌都从华为和 OPPO 那里获得了相当大的份额，这两家公司总共丢掉了将近 16% 的市场份额。Ivan 补充说：“OPPO 受到封锁等疫情影响偏重，尤其是线下的销售在本季度受到了严重影响。”

高级分析师 Varun Mishra 在评论高端市场的未来趋势时表示：“领先的中国 OEM 一直积极专注于高端市场，并制定了不少具体战略，包括推出专为中国消费者使用习惯定制的折叠屏旗舰机型，以及与徕卡、蔡司和哈苏等传统相机品牌的合作款。我们预计该领域未来的竞争还会进一步加剧。与此同时，在中国市场上市了其折叠屏产品阵容，三星在高端领域占据了一定的份额，这预示这这家韩国大厂在中国复苏的可能性。”