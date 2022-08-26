DeLorean 又推出了两个概念车。2024 Alpha5 Plasmatail 是 Grand Tourer 的旅行车风格改款设计，而 2040 Omega 是一个未来派巴哈风格的概念，设想了该品牌的遥远未来。

2024 Alpha5 Plasmatail 与常规 Alpha5 共享其全电动基础和几个车身面板，但它具有不同的车顶线和重新设计的尾部。具有更实用的掀背车设计，而不会牺牲运动外观。倾斜的后挡风玻璃被车顶扰流板覆盖，而醒目的后肩、全宽三层 LED 尾灯和醒目的扩散器均来自轿跑车式的 Grand Tourer。尽管车身风格不同，DeLorean 还保留了作为品牌标志性元素的大型鸥翼门。

DeLorean 声称，新的车身款式变体为乘客保留了相同的容量，并增加了存储空间。我们没有看到内部的照片，但它很可能是从 Alpha5 继承而来的，有四个独立的座椅、一个数字驾驶舱和一个高位浮动中控台。

DeLorean Omega 是一款专为 2040 年设计的越野车。据该公司称，Omega“的设计源于以巴哈为主题的越野赛车”，代表着 “对传统汽车设计的背离” ”。事实上，这辆车看起来就像我们希望在设计学生比赛中看到的那样，带有未来主义的造型线条。

Omega 具有空气动力学轮廓，带有轿跑车式车顶线、鸥翼门、高离地间隙和大轮子。轮胎和轮辋是一体的，LED 灯从车身伸出，保险杠被最小化，没有可见的侧窗（尽管它们可以是车身颜色）。后挡风玻璃上的六边形元素看起来与 2020 款梅赛德斯-奔驰 Vision AVTR 概念车相似，同时部分悬挂部件暴露在外。

两种车型都在 DeLorean 展台中以静态原型形式展示，但至少它们的比例是 1:1。Omega 只是一项设计研究，但 Alpha5 Plasmatail 概念可能会在量产模型中发展，因为它有许多来自常规 Alpha5 的零件。DeLorean Alpha5 计划于 2024 年上市，该公司表示将在不久的将来加入其他量产车型。