8 月 26 日，创维集团有限公司（股票代号：00751.HK，以下简称 “创维集团”）发布了截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩报告。报告显示，创维集团整体营业额录得人民币 242.84 亿元，较去年同期增长 7.6%；毛利人民币 38.79 亿元，较去年同期增长 3.6%；本期溢利人民币 6.31 亿元，较去年同期增长 3.4%；本公司股权持有人应占本期溢利为人民币 3.39 亿元。董事会建议派付 2022 年中期股息为每股 3 港仙，派息比率达 20.3%。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的银行结余及现金为人民币 98.23 亿元，已抵押及受限银行存款为人民币 26.48 亿元，财务状况健康。

面对错综复杂的外部环境，创维坚持创新驱动发展战略，努力把握全球经济数字化、智能化、低碳化等发展趋势和机遇，不断赋能家电等传统产业以提升产品竞争力，同时加快培育和壮大数字经济、新能源等新产业、新业务，加快推动产业转型和创新发展，取得了一定的成效。

一是针对智能电视系统、智能电器等进入存量市场周期的业务，坚持以消费者体验为核心，聚焦开发智能化、高质量产品，产品竞争力进一步提升；二是把握数字技术、数字经济蓬勃发展的机遇，充分发挥行业龙头优势，加快发展智能系统技术业务，业务规模和产品种类进一步拓展；三是紧抓全球清洁能源大发展、中国 “3060 双碳战略” 实施的历史性机会，加速发展光伏等新能源业务，作为分布式光伏领先者的地位进一步加强。

整体效益稳步提升，总营业额同比增长7.6%

2022 年上半年，创维集团进一步加强公司内部各业务协同，明确发展方向，增强企业发展定力，规范企业发展行为，坚持专业化发展道路，加快企业改革转型，实现整体营收均衡发展，让企业的整体效益稳步提升。

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，集团的整体营业额达人民币 242.84 亿元，较去年同期增长 7.6%。其中，中国大陆市场的营业额约人民币 161.10 亿元，较去年同期增长 10.0%，来自海外市场的营业额为人民币 81.74 亿元，较去年同期增长 3.1%。

然而，受疫情影响，全球家电企业原材料价格普遍上涨，挤压企业的利润空间，本期毛利率为 16.0%，较去年同期下降 0.6 个百分点。集团已作出多项措施应对原材料上涨及行业竞争等挑战，包括加强销售价格管控、提高高毛利产品占比及投入更高产品研发费以提升产品质量，以此提高集团定价能力及毛利水平。

确立“5G+AI+终端”技术发展战略，提升产品竞争力

上半年，创维集团多媒体业务的营业额录得人民币 108.48 亿元。创维集团确立了 “5G+AI+终端” 的技术发展战略，抓住新技术赋能传统家电的新机遇，坚持以消费者体验为核心，聚焦产品力提升，构建面向未来的可持续竞争力。

在中国大陆市场，创维集团上半年推出壁纸系列电视产品 Q53P/Q53/Q53L、家庭娱乐系列电视产品 G53/G53L/A33 及旗下首款玻璃背板专业办公显示器 B40Q 等产品。

在海外市场，克服海运价格大幅上涨、货物运输严重受阻等诸多困难，创维集团持续优化海外客户及销售渠道，积极扩展电商业务，于海外彩电市场表现基本持平。

此外，酷开系统的互联网增值服务收入录得人民币 6.64 亿元，较去年同期增长 9.8%。

随着中国网络通信技术逐步从 4G 过渡到 5G 时代，互联网在线内容服务迎来蓬勃发展。截至 2022 年 6 月 30 日，酷开系统在中国市场累计覆盖智能终端逾 1.38 亿台。

智能系统技术业务表现不俗

本期内，创维集团在智能系统技术业务上表现不俗，取得不错的成绩。

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，智能系统技术业务在中国大陆市场的营业额录得人民币 37.51 亿元，较去年同期增长 26.8%；海外市场的营业额为人民币 24.48 亿元，较去年同期增长 49.3%。

期内，创维集团凭借多年的技术经验及研发能力、产业链整合能力、供应链及工业化实力，确保货物能准时交付，智能终端及宽带连接业务在全球市场均录得可观增长。

国内市场方面，集团深化持续发挥智能机顶盒类产品市场占有率的优势，于国内三大通信运营商机顶盒的销售取得骄人成绩；宽带连接业务受益于国内千兆宽带网络升级的大力发展，于国内三大通信运营商的集采招标成果显著，PON 网关市场份额明显提升。

海外市场方面，智能机顶盒产品业务于欧洲、拉丁美洲、非洲等地成功实现稳定批量供货；宽带网络连接产品业务于印度、东南亚、欧洲等区域持续稳定增长并实现批量供货。

同时，智能电器产品在中国大陆市场的营业额录得人民币 14.90 亿元，较去年同期增长 6.8%；海外市场的营业额为 6.09 亿元。

由于创维电器近年增长迅速，为了应对业务产能饱和限制、加大智能产品的研发力度，以及提升产品的智能化、高端化水平和增强产品竞争力等需要，创维电器持续推进于深交所申请独立上市的进程并于上年末收到该申请的正式受理通知。

创维集团在南京工业园内也将建设一个先进研发中心，务求加强创维电器的研发实力，争取更高的市场份额。

新能源营收超去年全年水平

报告期内，创维集团新能源业务收入录得人民币 42.06 亿元，较去年同期大幅增长 407.4%。仅上半年，创维集团新能源业务营收与 2021 年全年 41.01 亿元相比增长 1.05 亿元，作为分布式光伏领先者的地位得到进一步加强。

集团顺应了现代能源、智能制造和数字科技融合发展的大趋势，以户用光伏为开端，为电站开发、设计、建设、运营、管理、咨询服务等一系列环节提供完整解决方案，并且以能源物联网为依托，搭建分布式光伏电站全流程资产开发建设运营管理平台。

于本期，本集团的分布式光伏电站装机总量规模仍为行业龙头之一，已实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站新增超过 5 万户，累计建成并网运营的户用光伏电站超过 10 万座。

未来，面对全球供应链紧张及全球家电消费市场不景气，创维集团将继续以 “5G+AI+终端” 的技术发展思路开发产品，推动新技术、新材料、新工艺的研发应用，提升产品竞争力、企业创新力及研发实力。凭借 5G 家庭接入系统及控制系统、新一代智能电器等产品的研发，创维集团将从制造业提升到现代服务业，从硬件生产商扩大至智能家居系统开发者及运营者。创维集团相信，新一代高毛利率及高产值产品能帮助集团维持市场领导地位及抢占智能家电新产品市场更多份额。