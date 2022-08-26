一个通过剧本杀形式模拟真实商业经营场景的推理真人秀，于 8 月 25 日晚间在 “微盟” 视频号上线。

限时阅读剧本，领取任务，展开证据搜索，进行推理分析，还原案件真相——推理类综艺节目爱好者对这套流程早已熟稔于心。如今，它被搬上商业剧本杀舞台，在由微盟携手九大品牌倾力打造的 “数造零售大赛” 暨 616 微盟零售购物节决赛之夜，代号 “数造零售侦探团” 的品牌选手们，在 “好物无限时代商场” 领取重要任务，根据现场搜证找出经营不善的门店问题，并提出应对之策。看过的观众表示，该节目不仅专业性极强，还有 “下饭综艺” 效果。

至此，历时三个月的数造零售大赛圆满收官，微盟全程重磅资源提供培训指导、实战演练、主题直播、专家点评和舞台展现，吸引联想乐呗、上海家化、立邦、洁柔、七匹狼等来自零售各行各业近百家知名品牌参与。最终，联想乐呗、鄂尔多斯、JNBY 凭借综合业绩和决赛之夜的舞台表现，分别获得冠、亚、季军。

近几年，推理类真人秀综艺自诞生起，即受到广泛的年轻群体追捧，不仅因为悬疑元素和明星加持，也有寓教于乐的作用。微盟将这一表现形式与数字零售的推广普及结合之所以 “成立”，一方面是参赛选手们拥有足够的专业知识储备，另一方面则是年轻操盘手们自带 “综艺感”。如某品牌选手在证据搜索环节金句频出，“结婚是怎么藏婚鞋的，我们就怎么搜证据”，“答案就在镜头能拍到的地方！”

通过 “以赛代训” 向行业专业人才提供风采展示与交流的舞台，并向企业输出数字化业务关键角色的业务价值、核心能力和培养方式，是微盟举办此次数造零售大赛的初心所在。在颁奖环节，微盟集团首席运营官尹世明表示：“数字零售就像一道光，照亮了更多人前行。”

中国连锁经营协会副会长武瑞玲表示，希望通过数造零售大赛这样的行业活动，在帮助企业实现团队数字化能力跃升的同时，丰富消费者在数字经济时代的消费体验，从而促进消费回补和企业经营业绩增长。

微盟集团副总裁凌芸表示，数字化零售不是一个创新的业务模式，不是 “从 0 到 1”，而是要将落地点放在零售企业现行已经运作的业务当中，去进行数字化重构和提效，数字化转型不仅是 “一把手工程”，更需要中坚力量投身其中，微盟将之定义为 “数字操盘团队”。

过去两三年，作为实体零售数字化转型的重要推手，微盟见证了国内众多零售头部企业全面拥抱数字零售的决心和成果。微盟 2022 上半年财报显示，微盟智慧零售商户数量达到 6984 家，其中品牌商户由上年同期的 830 家增至 1155 家。在这些开展数字基建升级的品牌商家中，“大客化” 成为一个明显趋势。比如，微盟客户在国内市场时尚零售百强占比 44%、商业地产百强占比 45%、连锁便利百强占比 35%、餐饮百强占比 43%。

微盟大客户占比提高背后，可见头部零售商家基于对消费者结构变化、消费潮流趋势的洞察，在推动数字化转型的决策上显得更加果断。此次微盟数造零售大赛落下帷幕，但其溢出效应却在发酵。除了吸引中国零售界包括 3C、美妆、食品饮料、服装等多个行业近百家头部零售品牌参与，此次大赛更带动了众多零售企业关注并投身于数字化转型热潮当，以行业头部企业的领先探索为基础，未来中国数字零售潜力巨大前景广阔。

微盟 “数造零售” 大赛背后，是中国零售产业从信息化到数字化的十年飞跃。这十年，我国扩内需促消费取得新进展，2021 年全国网上零售额 13.1 万亿元，比 2012 年增长 9 倍；2021 年中国实物商品网上零售额 10.8 万亿元，占社零总额比重达 24.5%，规模居世界第一。乘着 “数字经济” 东风，零售企业渐渐成为数字化转型的主角，而这不仅将提升中国零售企业的竞争壁垒，也势必加速推动数字消费，带动零售消费升级。