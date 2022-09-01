8 月 31 日，由中国老龄产业协会、上海市养老服务行业协会、广东省养老服务业协会、深圳市人工智能产业协会指导的《有 AI 就是幸福——科技与健康养老融合发展论坛暨优必选智慧康养全球战略发布会》在深圳举行，来自康养与科技领域的专家及企业代表齐聚，共同探讨科技与健康养老体系建设，为康养产业贡献科技智慧。优必选科技重磅发布智慧康养战略及全体系解决方案，推出智慧康养系列新品，与招商观颐、日本美邸、交科院签署战略合作协议，同时还将在九月份与日本认知症养老第一品牌美邸筹备成立合资公司。

智慧养老既要技术精度更要人文温度

近日，国家卫健委党组在《求是》杂志发文指出，我国将在 “十四五” 期间进入人口负增长阶段，预计 2035 年前后进入人口重度老龄化阶段。“少子老龄化” 的新常态，将对我国经济社会发展产生长周期、全方位、系统性的深刻影响。

养老产业在欧美发达国家 GDP 占比高达 20% 以上，对比我国这一占比仅为 7%，产业增值的潜力巨大。根据第三方调研机构的预测，预计 2022 年中国养老产业市场规模将突破 10 万亿元。科技创新作为养老产业的着力点与发力点，通过深度融入产业发展，助力改善民生福祉，让长者们真切感受到民生科技的 “红利”。

“科技将推动新时代养老服务业 ‘弯道超车’，实现跨越式发展。” 全国老龄办原副主任、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶教授认为，“智慧养老不是独立的一种养老模式，而是与传统的居家、社区、机构养老模式的有机融合，与养老人文精神的有机融合，实现技术精度与人文温度的高度融合。”

科技，正在逐步融入经济社会生活的全领域，特别是渗入到养老服务的各个方面。中国老年学和老年医学学会会长刘维林表示，“各领域各行业需要紧贴老年人需求特点，加强技术创新，提供更多 ‘适老化’ 的智能化产品和服务，帮助老年人走进数字时代，共享信息化发展成果。”

中国老龄科学研究中心副主任、全国老龄工作委员会专家党俊武认为，“数字经济作为 5G、云计算、人工智能机器人等产业的经济载体，要结合老龄社会的需求结构、需求层次和需求偏好及其变动，从产品和服务两端发力，与老龄经济实现跨界融合。”

解决好千家万户关切的养老问题，是 “家事”，也是 “国事”。优必选科技创始人、董事长兼 CEO 周剑表示，“我们坚持以中国创新科技服务于解决社会的重大问题，满足社会的重大需求，并在这个基础上产生可持续发展的、真正的长期价值效益。在康养领域，我们将积极发挥创新科技的力量，让 AI 科技更好的造福社会和人类，助力智慧康养高质量发展。”

打造智慧康养 “三位一体” 全体系解决方案

在论坛上，优必选科技联席 CTO 兼健康事业部总经理谭欢代表公司正式发布智慧康养全体系解决方案，以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，通过优必选智慧康养云平台，围绕服务运营、生活护理、安全保障、记忆照护、精神需求、医疗康复六大场景，以科技的力量建设机构、社区、居家三位一体的智慧养老综合服务平台，打造全方位的保障体系，为老年人提供高品质幸福安康的晚年生活。

优必选科技联席 CTO 兼健康事业部总经理谭欢

谭欢介绍，以 AI 科技融入民生，希望通过提供带有生活温度的智老化科技产品和解决方案，为康养产业带来新的服务，打造新的体系，创造新的价值。新的服务，包括了主动式的交互和陪伴，无障碍的自主出行，持续不间断和自动上门的护理，全天候的环境及人身安全监测，更加精准的行为和认知能力评估和干预，友好和科学化的医疗辅助康复等，这些服务能让康养的运营更加轻松高效，让老年人的体验更加人性化。新的体系，是以智能机器人为载体，人工智能为核心，通过智慧康养云平台，打造一个融合机器人以及智能设备的物联网络并实现全方位协同工作的服务体系。在新服务和新体系的基础上，助力康养产业智能化升级，进而创造新的价值，打通机构、社区、居家养老服务通道，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐，生活更加美好。

有温度的 AI 机器人，是智慧康养服务的最佳载体。此次，优必选科技针对智慧康养场景发布了五款服务机器人：智能代步机器人优颐凡、箱式递送机器人优颐达、辅助行走机器人优颐乐、开放式递送机器人优颐捷以及陪伴机器人优颐然，从适老化到智老化，用科技让老人的生活更加智能化、人性化、便捷化。同时，优必选科技推出智慧康养云平台，致力于将其打造成为智慧康养的超级大脑，将 AI 机器人和智能设备与养老运营进行统一管理，与各类养老服务实现互联互通与深度融合，可应用在养老机构、居家社区、综合社区、医院病房等场景，为老人提供个性化和定制化的一站式管家服务。

目前，优必选智慧康养全体系解决方案已落地应用在深圳蛇口招商观颐之家、上海松江新凯敬老院、香港大学深圳医院以及山东省泰山疗养院等养老运营和医疗机构。

优必选智慧康养全体系解决方案已在养老院和医院场景落地应用

与国内外康养巨头战略合作，用AI 共创智慧康养新生态

在智慧康养生态合作伙伴计划启动仪式上，招商观颐、日本美邸、交科院等 12 家养老运营和医疗科技领域的合作伙伴，与优必选科技一起用 AI 共创智慧康养新生态。

招商蛇口旗下专业康养医护平台——招商观颐总经理文艳红介绍，通过和优必选科技等企业合作，招商观颐康养项目依托机器人、IOT 设备、数字疗法等为长者们提供风险筛查、危险预警、健康监测、智慧陪伴、认知干预等服务。在此基础上，双方将继续推进合作在深圳蛇口打造紧贴用户需求、注重人文关怀并形成服务闭环的智慧社区康养模式样本。

日本美邸（MCS）的创始人高桥诚一在远程致辞中介绍：“23 年前，我在日本开始开办了第一家养老机构。到 2017 年，我们运营的认知症床位数升至日本第一。如今，我们运营的养老院、认知症照护机构等各类养老机构总数已达到 322 家。7 年前，我们在中国南通开设了一家护理院，随后在其他城市也陆续落地新的养老项目。通过与优必选科技的合作，期望结合最新的 AI 技术、高科技机器人等产品，为中国市场带来新的气象。” 日本美邸养老集团董事、美邸养老中国总经理王思薇介绍，美邸的智慧康养主要体现在护理和科技结合、数字化转型以及实现预防三个方面。希望结合美邸的成功经验，并融合国内现状，首先在护理和预防领域研发更好更实用的智慧康养产品，提高长者的生活品质。

交科院科技集团总经理李勇在致辞中表示：“期待与优必选科技共同聚焦交通运输与智慧出行的融合创新，携手打造国内无障碍公共交通枢纽智慧出行的行业样板，为提升机场、高铁、地铁等大型交通枢纽无障碍出行服务水平做出更大贡献。”

优必选科技创始人、董事长兼 CEO 周剑表示，优必选科技深耕人工智能和智能机器人行业十年，从 2017 年开始探索养老领域，2019 年成立研发中心，2021 年成立健康事业部并逐步落地应用，到今年正式发布优必选智慧康养全球战略，作为智慧康养行业的开拓者和引领者，我们将与更多生态合作伙伴携手，让中国原创硬核科技助力康养产业的智能化升级和银发经济的高质量发展。