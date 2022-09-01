9 月 1 日，2022 世界人工智能大会在上海正式开幕。全球领先的时空智能基础设施公司——千寻位置网络有限公司（以下简称 “千寻位置”）首次展示了具备精准时空能力的数字孪生产品在城市数字化、新基建建设等领域的应用，包括城市道路智能巡检和养护、高速公路高精度地图采集、智能矿山三维可视化管理等。

今年的世界人工智能大会以 “智联世界，元生无界” 为主题，数字孪生、时空智能、元宇宙等硬核科技热门赛道备受关注。

更精细化的数字孪生能力

数字孪生是物理世界与数字世界之间的虚实映射与驱动控制，时空感知能力的高低将直接影响数字孪生构建的精确度和实时运行效果。

千寻位置建设与运营的国家北斗地基增强系统，在中国全境范围内提供高达动态厘米级、静态毫米级的高精度定位服务和纳秒级授时服务，具备更精细化的数字孪生构建能力。

在大会上，千寻位置首次展示了具备精准时空能力的数字孪生产品，包括面向数字孪生的 3D 地图引擎 “千寻数境”、道路智能巡检系统 “千寻驰观”、数字孪生基础设施管理平台 “千寻孪界” 等。

据悉，以北斗高精度定位和精准授时服务为基础，结合人工智能、5G 等前沿技术，千寻位置提供全要素精准数字化采集、数字孪生三维引擎、时空数据服务、时空数据可视化平台等多项数字孪生能力，助力构建实时精准映射现实环境的 “数字孪生” 城市。

例如，此次展出的 “千寻孪界”，基于高精度统一时空基准还原基础设施的位置、姿态等时空信息，支持实时感知数据在虚拟世界同步投射。管理人员可以回溯任意时空场景可感知的人、车、物及事件，完成基础设施全生命周期精细化管理。

“更精细化的数字孪生能力，是实现时空智能的基础。” 千寻位置 CEO 陈金培表示，只有精准映射，物理城市与数字城市才能紧密融合、双向互动，从而实现各类时空智能应用。

在本次大会上，千寻位置展示了时空智能的应用深入智慧交通、智能驾驶、数字城市等千行百业，时空网正同互联网、计算网一起，成为数字化浪潮中最重要的基础设施。

赋能多元数字化场景

为助力城市数字化创新性变革，千寻位置将精准时空优势及数字孪生能力结合起来，目前已应用于多种城市管理场景。

比如，当涉及到道路养护，传统巡检过程中通常存在自动化程度不高、算法识别准确率不高、数据重复、采集覆盖范围有限等问题。“千寻驰观” 基于北斗高精度定位及单目视觉技术体系，可实现全自动化采集，只需 1 名司机即可操作，采集范围覆盖 3 车道，支持典型道路病害及设备设施的边缘侧智能识别，识别准确率优于 90%。“千寻驰观” 不仅能大幅提升日常巡检的作业效率，降低作业人力成本，还能为道路巡查、养护提供辅助决策支持。

而在智慧高速公路的 “新基建” 建设中上，千寻位置的精准时空数字孪生能力也能提供强有力支撑。

以成宜高速为例，千寻位置依托自研的车载地面移动测量系统和地图自动化生产系统，一个月内完成了全长 157 公里的高精度地图数据采集及渲染处理。同时，千寻位置提供的智慧高速后台管理系统能帮助管理人员精准发布路况信息，降低事故发生率。据统计，成宜高速交通事故数量同比下降 60%，“零事故” 天数从每周 0.5 天提升到 1.8 天。

目前，千寻位置的数字公路时空智能解决方案已经在浙江杭绍台高速、河北延崇高速等多条高速路上投入应用。

除了智慧交通，千寻位置还在行业升级等领域探索精准时空数字孪生应用落地场景。

以三一重工的数字矿山项目为例，在大宝山二期矿山建设中，千寻位置通过数字孪生技术和 GIS（地理信息技术），为矿山制作了覆盖全域的矿区高精度 3D 地图，实现矿山区域、设施、定位建筑构件的三维可视化管理。

同时，利用千寻位置的高精度定位能力，搭载高精度定位设备的车辆在 3D 地图上呈现出一目了然的行进路线和位置信息。根据车辆的实时位置及车辆载重量，后台工作人员可实时有效地按需匹配装卸点运输需求，进行一对多车辆调度，高效安全完成矿山运输工作。

城市数字孪生丰富的内涵和特征决定其实现具有高度复杂性。目前，千寻位置已将自研的精准时空数字孪生技术，应用于智慧矿山、基础设施管理、智慧码头、省域空间治理、智慧高速等多种场景。