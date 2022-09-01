9 月 1 日，一年一度的世界人工智能大会正式开幕。本次大会以 “智联世界 元生无界” 为主题，旨在充分把握元宇宙与人工智能相融合的趋势。作为国内社交元宇宙的倡导者，Soul 也来到了 WAIC2022 的现场，并带来了旗下两大最新智能技术成果——灵犀系统与 NAWA 引擎。

其中，灵犀系统是一种基于 Soul 用户站内全场景画像的智能推荐系统，它利用数据与算法优势，持续挖掘有效特征，通过算法方式提高用户在内容方向的消费和互动体验，提高用户建立关系的效率和质量。由于 Soul 站内有推荐广场、匹配、群聊等多元业务场景，这些不同、多元的场景形成了联动效应，积累了海量用户行为数据，是独特的、有行业壁垒的数据资产。

据 Soul 工作人员介绍，灵犀系统是跨场景用户关系建模、在建模数据广度上考虑了社交全场景关系，在建模方法上除了传统推荐，还使用了全局最优解建模。

灵犀系统整合了多个场景的用户画像体系，在原有单一场景的建模基础上，综合使用其他场景的用户信息进行模型建模，从而解决信息孤岛的问题。在这套用户画像体系应用基础上，我们重点沉淀出对于用户全场景的实时信号获取与建模能力，能够很方便实时地在各个业务场景里获取到用户全局信息，进行统一建模与优化。

NAWA Engine 则是源于 Soul 自己研发的图像和图形渲染技术能力及美术设计能力，是一个集 AI、渲染与图像处理于一体的集成化 SDK，输出包含 Avatar 表情驱动、美妆美颜、卡通化等十余种图像处理与 2/3D 渲染能力，同时开发了匹配的编辑器，进行个性化生产。

Soul 的数据显示，一个用户能跟平台上 90% 的人有关系。这一点曾招致很多质疑，对此，Soul 的工作人员回应称，大数据是根据用户时长进行匹配，时长越长匹配的越准确。“它根据七组人脉的模型，本质上是跟模型不断的升级，前面不准后面准，它是自我学习的。”

据了解，Soul 在元宇宙领域的布局主要包括三方面：一是基于 AR 和 3DAvatar，帮助用户建立虚拟化身；二是利用平台强大的人工智能和数据分析技术，持续完善信息识别和用户标记功能，让用户能够与最契合的用户相识；三是 NLP（Natural Language Processing）技术在审核、风控、推荐方面都起着关键作用。此外，为进一步提升互动体验，Soul 还在对云端虚拟化技术等进行探索和储备。