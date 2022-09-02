9 月 1 日-3 日，2022 世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，除了 AI 技术和元宇宙之外，前沿技术融合实践也成为今年一大亮点。今日，记者从世界人工智能大会现场了解到，蚂蚁链隐私协作平台 FAIR 宣布整体架构升级，平台开放性和大规模计算性能得到进一步增强。FAIR 因其首次实现了隐私计算和区块链技术的原生融合，在去年发布之初就受到业内广泛关注。

蚂蚁集团数字科技事业群蚂蚁链技术总监闫莺对外同步了这一进展。她介绍道，蚂蚁链隐私协作平台 FAIR 兼容全类型隐私计算选型，目前已经实现与隐语、FATE 等隐私计算开源框架以及摩斯等隐私计算系统的对接互通。这意味着用户可以在单个平台上自主调用多方安全计算、联邦学习、可信执行环境等多个隐私计算组件，来满足多参与方的数据安全、高效协作计算和流转的场景需求。

众所周知，在金融风控、联合营销、医疗健康等场景中，往往涉及到频繁、大量的多方数据计算任务，能否快、准、安全地算出结果，直接影响着业务的协作效率。

闫莺现场介绍，FAIR 平台利用蚂蚁链在定制计算方向上的技术积累，联合达摩院计算实验室、阿里双子座实验室、阿里云 FaaS 和定制计算团队、蚂蚁可信原生技术团队，通过软硬件加速提高了隐私计算端到端场景中的性能。

实践结果显示，FAIR 平台针对亿级数据的安全匹配（PSI）应用中端到端计算能力提升 10 倍以上，大规模数据（40 万行 900 列）联合建模场景下端到端的算法能力提升 28 倍，将典型需要小时级完成的计算任务缩减至不到 3 分钟。

隐私协作平台 FAIR 是由蚂蚁数科蚂蚁链团队开发，深度融合了隐私计算和区块链这两项技术的优势，来解决数据流转过程中 “可用不可见”，以及多方协作之间的数据权属和真实性等问题。该平台的协作流程由智能合约驱动，数据流转由隐私计算引擎来解决，并通过区块链技术确权，登记和交易共识。在数据共享过程中有效保护个人信息，实现全流程可记录、可验证、可追溯、可审计。

围绕数据要素流转，蚂蚁数科也分别融合 AI 技术海量数据高效分类分级，确保数据安全可控；利用图数据库技术构建数据资产图谱，实现数据全链路可追溯。闫莺表示，我们坚信隐私计算、AI 和区块链等技术深度融合，实现数据的资产化流转才是真正能够释放数据价值的技术方向。

“蚂蚁链是区块链 ‘基础技术’ 和 ‘融合技术’ 两条腿走路的实践者。” 闫莺说，过去几年，我们专注于把链基础技术做好，对上支撑大量的场景落地。而我们现在正在做的，就是把握 “区块链” 技术所带来的核心能力——即数字化世界中的价值确定和转移的能力，来构建一个全面立体化的信任基础设施，承载数字化世界的价值流转体系。

据悉，蚂蚁集团自 2016 年起就开始推进隐私计算技术研究，立体打造了面向开发者的可信隐私计算开源框架 “隐语”、面向行业商用的隐私计算平台 “摩斯”，以及承担综合能力调度的 “区块链+隐私计算” 融合技术平台 FAIR，从而来满足开发者、政企客户不同的开发需求和应用需求。

今年，蚂蚁集团新成立科技业务板块 “蚂蚁数科”，致力于将蚂蚁集团在区块链、人工智能、云计算、安全科技等领域的核心技术能力持续对外开放，为中小金融机构数字化升级、小微商家数字化经营、产业链数字化协作和跨境服务数字化转型贡献力量。