根据 IDC 发布的最新数据，2022 年第二季度，中国 AR/VR 头显出货 30.9 万台（AR 出货 1.2 万台，VR 出货 29.7 万台）。VR 部分中，Standalone VR 出货 27.3 万台，环比增长 19.2%；Tethered VR 出货 2.4 万年台，环比下滑 22.1%。

2022 上半年，在头部厂商线下零售的大范围铺设和线上营销的强势发力下，AR/VR 市场整体出货达 58.6 万台 (AR 出货 2.8 万台，VR 出货 55.8 万台)，消费者市场出货占比持续提升。

Standalone VR 市场：

2022 年上半年，PRC Standalone VR 出货 50.2 万台，出货渠道构成发生明显变化。电商占比达 64.4%, 头部厂商在抖音直播间出货量已比肩传统电商平台。线下渠道中，厂商品牌门店首度出现，在上半年接连入驻 T1 及 T2 级别城市，一定程度上提升品牌知名度并带动线上出货；融合零售店面数量大幅增长，其中大型商超柜台销量表现强势。

头部厂商策略存在明显差异，Pico 上半年出货 34.9 万台，营销力度不断加大，以覆盖更广受众群体为目标大规模投放至主流社交平台；奇遇 VR Dream 系列（Dream & Dream Pro）发布至今出货累计近 4 万台，并不断扩充其应用商店游戏数量；Nolo Q2 出货近 2 万台，运营商渠道出货占比较高，云 VR 内容布局发力较为领先。除上述品牌外，创维、YVR、Pimax、DPVR、联想等均在近期发布了 Standalone VR 新品。预计从 2022 年第三季度末开始，Standalone VR 新品发布速度持续加快，PANCAKE 光学方案将开始逐步替换菲尼尔透镜方案。

Tethered VR 市场：

2022 年上半年，PRC Tethered VR 出货 5.6 万台，相较于 Standalone VR 市场，Tethered 出货量呈下降趋势。其在整体 VR 出货的占比已经从 2021Q2 的 33.2% 下降至 2022Q2 的 8.2%。线下游娱和教育培训是当前最为主流的场景，未来在医疗，办公等场景中存在持续需求。

Standalone AR 市场：

当前 Standalone AR 主要以商用市场行业零散出货为主，平均单价较高。以 Microsoft，LLVISION 等厂商在国内的情况为例，除硬件以外出货时基本提供配套的服务或者解决方案。采购用户集中在高校、智慧制造工厂、展览园区等。消费者市场中，国产厂商 Inmo 也于上半年正式上线京东商城，主推消费级产品。

Tethered AR 市场：

国产厂商 Rokid，FFALCON，OPPO 等均在上半年发力于 2000-3000 元人民币价格段的消费级 AR 眼镜市场，Nreal 在 8 月发布的新品标志其产品正式进入国内。虽目前季度体量均在数千台量级，但对于消费级 AR 眼镜而言已是重大突破。当前产品型号对配对手机系统存在一定限制，价格定位与目前主流 Standalone VR 相当，产品目标人群还需进一步定位明晰。