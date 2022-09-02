作为世界人工智能大会的最高奖项，SAIL 奖（卓越人工智能引领者奖）坚持 “追求卓越、引领未来” 理念，在全球范围发掘人工智能领域具有高度认可和美誉、具有提升人类福祉意义的项目。

9 月 1 日，在 2022 世界人工智能大会开幕式上，中国科协党组成员、书记处书记束为，中国科学院院士、北京大数据研究院院长鄂维南为年度 SAIL 奖获奖项目颁奖。

其中，AI 制药头部创新企业英矽智能的人工智能赋能抗纤维化药物开发技术等 6 个项目获得 2022 SAIL 之星。

2021 年 2 月，英矽智能全球首次利用 AI 发现了全新机制特发性肺纤维化（IPF）候选药物，仅耗时 18 个月投入不到 260 万美元，与传统药物研发过程相比，节省了约 66% 的研发时间和 90% 的研发费用；同年 11 月，该候选药物开启微剂量组人体试验，首次将由 AI 发现和设计的全新药物使用在健康志愿者中；2022 年 7 月，该候选药物在中国的 1 期临床试验顺利完成首批受试者给药，英矽智能成为中国首个将人工智能发现和设计的药物推进到临床试验阶段的 AI 制药公司。

SAIL 诠释 AI，AI 改变未来。SAIL 寓意丰富，“S” 即 “Superior”，代表了 “超越”，表明了奖项在行业内的卓越引领地位；“A” 即 “Applicative”，代表了 “赋能”，彰显了奖项注重人工智能技术对经济社会应用赋能的极高期许；“I” 即 “Innovative”，代表了 “创新”，突显了奖项评选对项目理论与技术层面的创新要求；“L” 即 “Leading”，代表了 “引领”，展现了奖项对标的是全球人工智能领域内最具引领性的开路先锋。