9 月 2 日，2022 世界人工智能大会战略合作伙伴商汤科技召开 “大爱无疆·商汤科技元创力论坛”，聚焦 AI+创新、生态、产学研多个维度，与各界学者、专家共同探讨智能时代 AI 技术赋能产业升级的 “元创力”。论坛上，商汤科技董事长兼 CEO 徐立发表主题演讲《人工智能的 “营造法式”》，并发布四大创新人工智能平台体系，覆盖 AI 云、车路协同、游戏以及未来医院等领域，通过标准化且更加高效易用的平台型服务，为产业创新构建 AI“营造法式”，驱动人工智能产业的大规模爆发增长。

上海市徐汇区委副书记、区长钟晓咏，上海市经济和信息化委员会副主任张英，上海市徐汇区委常委、副区长俞林伟出席本次论坛。中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克，中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟，高合汽车整车智能副总裁李谦，中央美术学院副院长、实验艺术学院院长及教授邱志杰分别发表精彩演讲，激荡创新思维的花火，为产业发展贡献无尽灵感。

“标准化” 促进行业繁荣和百花齐放

在去年 WAIC 大会开幕式上，徐立曾在演讲中提到：人工智能创新的新范式，帮助我们更快地探索和发现未知，拓展人类认知边界。“范式” 是一个舶来词，那么在中国传统文化里，有没有类似的创新体系？

徐立发表演讲《人工智能的 “营造法式”》

《营造法式》是北宋著名建筑学家李诫的一本建筑学著作，“营造” 指建造，“法式” 即指标准的格式。徐立以醉翁亭、佛光寺、滕王阁等著名传统建筑为例，阐述了当今我们推动 AI 大规模落地，与古人建造一座巧夺天工的建筑之间，有着令人惊叹的异曲同工之处——打造 “标准化”。虽然不同建筑的造型、用途各不相同，但都遵循一些标准化原则，从建筑结构、木材分级和使用、木材加工即榫卯形制，甚至到建筑设计图等都有一定之规。

“这些规范和共识，是随着人们经验不断积累，通过归纳总结、模型推演、仿真模拟等方式最终逐渐形成的。” 徐立在演讲中表示。与之相似，在 AI 产业化落地中，也有 “一定之规”。首先，人工智能落地要素从底层的算力、数据、算法模型到上层的解决方案和应用都形成了 “标准化结构”；其次是 “标准化模型”。营造法式有一句话叫 “凡构屋之制，皆以材为祖”，材是什么？材就是模块。人工智能纷繁复杂的场景应用，例如辅助驾驶、城市治理、手术规划、游戏智能体等等，背后都是人工智能的算法模型，每一类模型又能再细分定制化，就像唐代建筑的榫卯结构。目前，商汤科技已发布超过 49000 组商用 AI 模型，可灵活组合配置，应用不同场景。

标准化模型之后，还需要协同和分工合作，即生产标准化。目前，人工智能从底层的算力基础设施、数据标注、预训练大模型、行业模型到上层应用均形成流程标准化。例如，用大模型自动标注能够将标注效率提升 600 倍。

徐立认为 “无标准、不行业”，标准化将带来 AI 产业化的大规模爆发。通过构建强大的基础设施，生产高质量、标准化模型并进行复用，从而实现 “降本”；同时对模型生产的全流程进行模块化管理，实现 “增效”。值得一提的是，标准化不是约束，它将带来行业的繁荣和百花齐放。我们了解的轨道、电源插座、万维网互联网协议等，这些行业在形成了共有的范式和共识后，迎来了爆发式增长。总之，标准化将让 AI 算法可以像搭积木一样轻松组合、高效复制、快速推广，促进 AI 应用规模化落地，创造无限可能。

发布四大平台体系，推动人工智能大规模商业落地

SenseCore 商汤 AI 大装置作为新型人工智能基础设施，同时也是商汤创新的 “营造法式”，是商汤实现高效率、低成本、规模化 AI 创新，推动 AI 产业化实现落地的基础。在本届世界人工智能大会上，商汤重磅发布了 SenseCore 商汤大装置 AI 云、SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同、SenseMAP 商汤多体智能平台以及商汤未来医院整体解决方案，希望通过标准化、模块化的平台，助力不同行业的客户高效搭建不同 AI 应用，实现智能化升级。

SenseCore 商汤大装置 AI 云是基于商汤 AI 大装置的一套开箱即用的工业级 AI 工具链，无需前期投入，即可实现人工智能基础设施的全面数字化管理，为行业提供一套 “普惠、弹性、开放” 的 AI 基础设施。SenseCore 商汤大装置 AI 云具备卓越的可扩展性，可有效应对未来工业 AI 流水线以及 AI 大模型的训练、验证、推理需求，帮助客户实现 AI 研发效率的成倍提高，以及更低的 AI 基础设施费用，并提供全栈式深度学习平台以及一系列先进的算法平台和模型。商汤大装置 AI 云将推动自动驾驶、智慧城市、AI for Science 及元宇宙等多个行业应用数字化和智能化发展，智造美好未来。

SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同致力于打造 “聪明的车+智慧的路+协同的云” 一体化分析决策方案，对车端、路端信息融合处理、分析，实现 “车-路-云” 一体化决策控制，提升交通管理效能。该平台可以将路端传感器的感知输出，传递至车端，让智能驾驶车辆具备更加全面的感知能力，提升复杂交通场景的行驶能力。当前，SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同平台正逐步在国家级车联网先导示范区、封闭园区、高速公路和城市交通的管理场景中落地，助力交通管理服务，做出高效决策，提高效率及安全性，有力助推双智城市建设。

SenseMAP 商汤多体智能平台是一款专为游戏生产及运营量身定做的平台型产品，依托商汤强大的算力资源，以及学界前沿的深度学习、智慧决策等技术，为游戏开发者提供一站式游戏生产服务，其功能覆盖了游戏全周期流程，实现游戏生态自适应、内容生态自创作、玩家社区生态自运营。得益于一系列的先进技术，SenseMAP 商汤多体智能平台可以助力游戏开发提效增质，并为玩家带来更精彩的游戏内容，更激烈的竞技体验，不断给玩家创造新的情绪价值。商汤加速推动 AI 在游戏领域的多元化应用，与行业伙伴共同助力游戏产业的创新与发展。

商汤医疗致力于成为 “AI 驱动的 ‘未来医院’ 设计赋能者”，勾勒 “未来医院” 智慧化建设蓝图，加速高质量医院转型进程。秉持 “以患者为中心，以质量为核心” 的理念，商汤未来医院整体解决方案打造了覆盖多场景的智慧服务。面向诊疗的 SenseCare“智慧诊疗” 平台，可为医生临床诊疗提供有效的智能辅助；面向患者就医的 “智慧就医” 助手，帮助医院提升患者就医流程体验；面向医院管理的 “智慧管理” 服务，推动医院运营管理全面数字化、智能化；面向科研层面的 “智慧科研” 服务，助力多中心科研开展，提高科研效率；面向区域医联体的 “智慧医联体” 服务，优化区域医疗资源配置。

汇聚产学研力量，共同推动 AI 可持续发展

实现人工智能的快速商业化落地，离不开可持续的产业生态建设、健全的算力体系以及产学研各界的紧密合作。会上，由上海交通大学计算法学与 AI 伦理研究中心、国际金融论坛可持续发展理事会、商汤科技、特斯联、神户大学社会制度创新中心、新加坡 AIII 人工智能国际研究院共同发起的亚洲科技促进可持续发展目标联盟正式成立。联盟以 “数字科技推动世界经济社会进步，创造人类更美好未来” 为宗旨，致力于动员社会力量积极广泛参与，产学研联动，开展科技交流合作、科技伦理研究、科技标准制定、科技产业案例调研，以及发布公开研究成果，推动亚洲可持续发展。活动现场，联盟还分享了《数字变革助力亚洲平衡发展——亚洲科技促进可持续发展报告（2022-2023）》，集中阐述了对亚洲科技促进持续发展的共性思考与优秀实践案例，以及亚洲科技促进可持续发展 2030 倡议。

围绕 AI 产业上下游生态建设，打造健全自主算力体系等话题，商汤科技联合创始人、商汤大装置事业群总裁杨帆，上海超算中心主任李根国，上海交通大学微电子学院教授王国兴，壁仞科技总裁徐凌杰，以及燧原科技联合创始人邓辉等 ICPA 智算联盟代表展开圆桌对话。结合国内首部长三角人工智能算力发展报告，圆桌嘉宾回顾和展望了人工智能算力发展趋势，并结合中国人工智能发展特点以及全国一体化大数据中心体系建设的机遇和挑战进行了重点讨论，同时还对高校人才培养和实际算力人才需求的鸿沟等话题深入交流。自 2018 年以来，商汤科技已与世界人工智能大会共同走过五年历程。回顾过去每届大会，人工智能的定义都在被重复刷新，正如科学就是要打破人类认知的局限，人工智能的发展也没有唯一答案。面对未来发展的无限可能，商汤科技坚持原创技术的持续创新，不断完善基础设施建设，构建持续升级的平台型服务，为整个产业提供更多有价值的软件和应用，创造可持续效益。