9 月 2 日，国内智能办公科技公司成者 CZUR 举办了主题为 “精淬三载 创物新生” 的 2022 成者 AI 办公新物种发布会，正式发布旗下全新重磅产品——成者 StarryHub（会议星）。

作为一款首创形态的智能会议投影一体机，成者会议星主打 “极简开会 一机到位”，集超清 120°广角 AI 摄像头、百寸大屏、专业会议拾音器、大功率会议音响、手写电子白板、无线投屏、Starry OS 智能系统等软硬件于一身，旨在革新会议繁杂流程，让每一次会议能做到零设置开启，真正打造流畅、简单的会议体验。

自 2015 年推出全球首创的 ET 系列智能成册扫描仪以来，成者已陆续推出包括 Aura 系列智能扫描仪、精灵系列 AI 高拍仪、小光环儿童陪伴仪、坐姿仪等多个首创品类的创新产品，并成为全球 AI 办公领域的领跑者。本次成者会议星的发布，也标志着成者高调进入 AI 办公市场的又一细分领域——会议场景。

多合一、零设置，百寸大屏加持会议体验

“创新是成者的基因。我们希望为每个进入的领域带来成者思考，致力于为用户带来不同的产品，因为只有不同才会更好。” 成者 CEO、首席产品经理周康表示。

而成者最新瞄准的领域，就是企业办公中的刚需——会议场景。

在此之前，传统会议设备不仅购买及运维成本惊人，还极大地限制了系统的使用场景及扩充的便利程度，甚至企业还需要额外储备一支专业的技术团队，以便对随时可能召开的会议 “Stand By”。

传统会议投影存在着吊顶安装困难、音视频配件混乱、配置繁琐、无法协同、经常故障、噪音大发热等问题。而近些年市场较为火热的会议平板，存在着屏幕过小、大屏购买成本高、笨重无法移动、占据会议室空间较大等缺点。

相较于传统会议产品，成者会议星集成度高，一机解决会议室所有的难题，彻底告别凌乱会议配件，无需繁琐配置，零设置快速开会，让每一场会议都更简单。在投影效果方面，成者会议星配置了 2200ANSI 高亮光机，轻松投射百寸大屏，投射效果色彩饱满，无论是白天还是夜晚都足够清晰。

此外，成者会议星还拥有小巧的机身设计，不仅可随手拿起转换会议室，还能快速定位摆放位置——由于拥有办公室黄金短焦焦距（投射比为 0.8:1），只需快速摆放在会议桌一端，即可轻松投出大屏。同时，成者会议星还支持快速自动对焦、投影高度两档可调，进入会议更便捷。

自研专业 AI 音视频技术，为远程视频会议而生

成者 CEO、首席产品经理周康指出，“会议场景是企业办公的刚需，时代发展催生了远程视频会议、互动协作等会议需求，现有产品并没有很好地满足用户的需求，这是我们推出成者会议星的原因。”

尤其是对大型企业而言，办公室遍布全国各地，时常需要跨地区、即时性展开沟通交流。特别是在疫情常态化的当下，远程数字会议的比重在不断加大。但与此同时，却也存在着由于缺乏开会专用设备而导致展示画面小、声音断续听不清、协同协助能力弱等许多问题。

而为了解决这一问题，成者会议星首创在背部上方搭载 “星光级”1080P 高清 AI 会议摄像头，可实现 WDR 动态调光：暗光提亮、逆光抑制，支持智能人脸优化，让开会的每个人状态拉满；120°超广角，畸变小于 3%，进一步提升远程视频会议的 “临场感”，远程会议沟通宛如面对面聊天。

为了更好的提升用户在远程会议的使用体验，成者会议星在设备顶部集成了高性能六麦圆阵拾音器，支持 360°全向拾音，拾音距离可达 8-10 米，同时内置自研独创的成者临静™AI 纯音技术，拥有 AI 环境降噪、智能人声增强、自动远近均衡、回声消除、双讲可中断等众多音频技术展现。

同时，成者会议星在背部内置 10W 大功率专业会议音响，采用专业中频人声调音，使保真度大于 99%，长时间开会也不会造成听感疲惫。成者会议星优质的音视频技术，让视频会议身临其境，坐远坐近都可以讲得明、听得清。

协作无间，静音无扰，创新设计展示研发匠心

“软硬兼施” 一直是打造互联网生态底层的逻辑，更是成者的立身之本。成者会议星专为用户打造了 Starry OS（基于 Android）会议智能系统，集成了完善的办公软件生态。成者会议星可以说是一款腾讯会议智能投影，全面支持包括腾讯会议、钉钉、飞书、ZOOM 等常用的会议应用。同时，Starry OS 还可支持腾讯视频、B 站等常见安卓娱乐应用，让用户在高效办公之余，生活娱乐也能信手拈来。

除此之外，通过成者会议星内置的自研会议软件——StarryMeeting，用户可以管理会议通讯录、直接呼叫用户加入会议。在会议的过程中，用户可录音并分享至手机，也可以进行会议录音转写，会后轻松产出会议纪要。

同时，为了让用户体验到全新的交互体验，成者会议星首创了颠覆性的大屏交互方式——智能蓝牙触控板（TouchBoard）和电磁手写板（WritePad）。其中，智能蓝牙触控板极具创新性，拥有触控、手势、键盘输入三种模式，可支持单指移动、多指触控操作及使用键盘模式快速输入中英文信息，是大屏交互前所未有的快捷体验。

而借助电磁手写板，人们站着、坐着，随时都能写，书写内容实时同步投影大屏，独有笔锋对内容勾画、备注、讲解，让每一次的 “头脑风暴”，都留下鲜明 “足迹”。

此外，成者会议星可做到 PC、手机快速投影同屏，支持 Windows/Android 的 Miracast、苹果 Airplay 以及 Starry Meeting 软件投屏，最多可四分屏同时投屏；同时还支持成者会议星专属 ClinckDrop 无线投屏器，告别 HDMI/VGA 连接线，即插即用，快速协作。

传统会议投影普遍存在高噪音、发热等问题，而成者会议星运行时噪音低于 24dB，低功耗无感散热。

深耕 AI 办公，引领智能会议体验升级

从产品形态来看，成者会议星可说是传统投影的智能化升级及商务会议的智能进化。成者正通过以标准化、智慧化、科技化的方式，从会议筹备到会议纪要的全链路、全流程、全要素切入，推动并不断优化数字会议效率提升。

成者会议星多合一、零设置，开会一机到位的特性，不仅将软件平台和硬件设备进行深度融合，为企业会议管理制定完整高效的解决路径，同时也将显著降低企业会议的综合成本。

随着科技发展，企业数字化与智能化转型被提升到前所未有的高度。自成立以来，成者深刻洞察用户痛点，不断创新突破，为人们带来 AI 办公新体验，改善人们的办公生活。从成者会议星的发布来看，成者将继续践行 AI 创新的发展理念，在办公领域持续进行 AI 升级探索，拓展办公产品智能化的边界和品类。

据了解，成者集软件、硬件、AI 算法、云服务于一体，是一家研发、生产、销售办公产品的科技公司。成者总部位于深圳，在深圳建立了硬件研发中心和全球营销中心，在大连建立了软件研发中心，并在东莞建立了生产制造中心。目前，成者的产品和解决方案已广泛应用于全球超过 160 个国家和地区。