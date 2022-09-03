9 月 3 日，2022 世界人工智能大会（WAIC）可信隐私计算高峰论坛上，蚂蚁集团发布可信隐私计算 “隐语开放平台”（简称隐语开放平台），面向全球用户开放，可无需调用和开发代码，直接使用产品功能，帮助用户低成本探索隐私计算应用场景。

这是蚂蚁集团在 7 月开源隐语可隐私计算框架后，在隐私计算技术开放上的又一重要举措。也是继开源高性能图数据库 TuGraph、推出业内首个工业级全数据 AI 检测平台之后，在世界人工智能大会上的又一重磅动作。

（图：2022WAIC 可信隐私计算高峰论坛 隐语开放平台全球首发）

蚂蚁集团发布的这三大重磅技术策略，覆盖了 AI 大规模应用落地中最重要的两大要素，即安全与效率。三大重磅技术策略，显现出蚂蚁深耕安全可信等前沿技术能力，并持续对外开放的决心。

在人工智能大规模数据流转中，守护数据安全与用户隐私是数字化的基石。可信隐私计算被认为是解决这一问题的支撑性技术。如何将隐私计算产品功能以简单易部署、低成本的方式推广到更多场景和更广泛的生态，一直是行业共同面临的挑战。

在此背景下，继 7 月开源 “隐语” 可信隐私计算框架之后，蚂蚁集团继续加大开放力度，发布隐语开放平台。用户可选择无需调用和开发代码，直接使用的产品功能的 “白屏” 模式，也可自主选择调用代码，灵活组装功能的 “黑屏” 模式。隐语框架与隐语开放平台，前者可理解为灵活组合的代码 “素材包”，后者则提供了打包好的 “拎包入住” 式服务。

如果说隐语框架开源是旨在汇聚开发者技术合力，共建隐私计算技术社区，那么隐语开放平台则是让需要用这个技术的 “用户” 低门槛操作，让隐私计算这一技术在终端需求侧的应用更简单、更广泛。

隐语开放平台支持当前所有的隐私计算主流技术，经过蚂蚁集团内部场景实战检验后，已达到高安全性、高易用性以及高可用性，实现小时级别部署耗时，支持十亿级别的密态样本数据求交集处理、千万级别数据模型训练，为业务的数据流通全生命周期提供保护。

（图：隐语开放平台功能）

据悉，隐语开放平台的成熟性已在蚂蚁内部得到验证，并对外在医疗场景、保险理赔、风控领域得到验证。譬如，在数据类型最复杂的医疗健康领域，隐语与外部医疗大数据管理平台携手，为浙江建德某医院搭建了数据融合平台，提升医疗数据安全高效发挥价值。

在本次人工智能大会期间，隐语的技术底座 “隐语可信隐私计算技术栈” 也入选大会 “镇馆之宝”。

发布现场，蚂蚁集团副总裁、首席技术安全官韦韬表示：面对数据安全隐私保护这一新时代挑战，可信隐私计算技术是核心技术解决方案，只有提升全行业的技术水位，共同建设良性的技术生态，才能推动整个行业的技术规模落地，推动产业整体健康发展。

在此前的大会全体会议产业论坛上，韦韬提出，人工智能在产业的大规模应用落地中亟需解决安全可信、协作共识、复杂关联分析、存储计算规模爆炸、降低耗能等问题，需要在隐私计算、区块链、图计算、分布式数据库及计算基础设施、绿色计算等 AI 大规模应用的 “根技术” 上深耕探索。

蚂蚁集团在 2022WAIC 期间，开放隐语开放平台、推出 AI 安全检测平台以及开源高性能图数据库三大技术策略，正是蚂蚁深耕 “根技术”，助力 AI 安全高质量发展，更好服务数字经济的行动进展。