9 月 3 日，在世界人工智能大会（WAIC）上，清华大学金融科技研究院、国际权威研究机构 Gartner 等联合发布《虚拟助手 4.0-财富管理数字化服务的前沿实践》白皮书，总结了虚拟助手最新技术如何通过数字化服务提升用户体验。

Gartner 在白皮书中提出 “虚拟助手” 概念，认为在特定的细分领域发展时，虚拟助手能结合行业的领域知识，具有更高的自动化程度和智能水平。白皮书认为，虚拟助手有 5 个阶段，目前平均正从中级 (2.0) 向高级 (3.0) 阶段发展，个别行业领先的虚拟助手已经发展到专业 (4.0) 阶段。其中，在财富管理领域，蚂蚁财富平台的智能理财助理 “支小宝” 已达 4.0 阶段，正快速应用发展，一方面对用户提供内容陪伴和服务，另一方面辅助机构做投研和投资者教育。

据悉，智能理财助理支小宝基于自然语言处理、机器学习、金融知识图谱、多轮对话等 VA（virtual assistant）技术架构体系，能像真人一样进行对话，随时在线解答用户的理财问题。此前，支小宝曾获得 AI 赛事 SemEval“情感分析” 领域第一名，登顶 WikiSQL 榜单，对人类语言的识别准确率达到 93%。

蚂蚁财富智能服务技术总监陆鑫表示，目前支小宝 50% 的内容来自于合作金融机构共建，平台还将向金融机构深度开放支小宝的技术能力，帮助机构提升数字化服务能力，从而不断优化用户体验。

在波动的市场行情下，虚拟助手可以提供及时和有针对性的投教，提醒用户追涨杀跌、频繁交易等非理性投资行为。蚂蚁财富平台数据显示，截至 2022 年 5 月底，被支小宝深度服务的用户，相比未服务过的用户，人均定投次数高 78%，用户频繁交易比例下降 60%。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授张晓燕认为，财富管理服务的数字化是大势所趋，虚拟助手则可以帮助解决资产配置管理、行为偏差纠正、信任机制建立等痛点，为 C 端用户、B 端机构从业者带来价值。

此外，在此次人工智能界的盛会上，蚂蚁财富与机器之心、上海市人工智能行业协会、天池等机构承办了黑客马拉松赛事中两场人工智能对话算法挑战赛，支小宝公开了 10.6 万个脱敏后的金融领域中文数据集，供参赛选手训练其深度学习模型，各吸引了来自企业、高校的超 4000 支队伍参赛。