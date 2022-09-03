这是走过六季的漕河泾科创嘉年华，首度与世界人工智能大会 “联名”。

9 月 2 日，作为 2022 世界人工智能大会的十大主题论坛之一，探索·产业元宇宙论坛 “元创未来” 应用生态专场在漕河泾开发区举行。论坛以 “探索先行，智领未来” 为主题，政界人士、顶尖院士、企业领军人物和新生代科学家就产业元宇宙发展的风险、挑战与机遇展开深入讨论。

助推上海科创中心建设的品牌活动——第六季漕河泾科创嘉年华同期开幕，漕河泾元宇宙产业生态世界的元创 “未来塔” 正式开启。

举好产业元宇宙 “指挥棒”

活动上，徐汇区区长钟晓咏表示，徐汇区在科创驱动方面开风气之先，汇聚了众多科技人才和优秀企业，在元宇宙这条新赛道上，徐汇区将充分发挥优势，补足短板，深度应用大数据、云计算、区块链等新技术，促进新业态、新模式、新经济蓬勃发展，协同推动数字产业化和产业数字化，加快打造元宇宙高地。

上海市经济信息化委副主任戎之勤表示，为最大程度激发市场主体活力，释放经济效能，上海市加快布局 “新赛道”，培育壮大 “新动能”，聚焦数字经济、绿色低碳、元宇宙、终端带动等领域，以科技创新引领未来发展，支持企业成为新赛道中的 “种子选手”，持续优化发展环境，助力上海打造具有世界影响力的国际数字之都。

中国信通院院长余晓晖表示，产业元宇宙对发展新兴科技，加快产业数字化进程，引领产业变革，筑牢数字经济根基，推动经济社会高质量发展具有重要意义。中国信通院从技术产业、经济活动与网络社会多视角对元宇宙涉及的技术路径、产业发展、场景赋能等重点问题跟踪研究。

上海市通信管理局副局长王天广表示，元宇宙的发展离不开高速泛在、安全可靠的信息通信领域新基建的支撑，上海市通信管理局将持续推动 5G、XR 等底层基础设施建设，加强元宇宙技术基础理论研究，探索信息通信产业高质量发展新动力，积极搭建产业创新创业平台，为上海的全面数字化转型添砖加瓦。

临港集团党委副书记、副总裁翁恺宁表示，临港集团作为临港新片区开发建设的主力军，近年来传承弘扬 “家国文化”，形成了 “责任、深耕、赋能、向上” 的理念。在业务布局方面，锚定集成电路、生物医药、人工智能等领域，以特色园区建设为抓手，积极探索新业态。元宇宙作为当前科技领域热门话题，临港集团高度关注，希望围绕技术演进和应用落地等层面，助力元宇宙生态圈层建设。

增添产业元宇宙 “助燃剂”

“未来塔” 的启动标志着徐汇漕河泾元创未来特色产业园区发展提速，吹响了建设国际一流的元宇宙产业首选地、创新协同区、人才蓄水池、集成应用场的号角。为提高经济发展质量，构建数字产业集群，抢占元宇宙产业发展高地，漕河泾开发区不断集聚产业头部企业、搭建产业功能平台、构建产业生态体系。未来将借助上海最老牌开发区的城市更新带来的空间重组效应，推动漕河泾开发区从高端产业园区，转型为引领创新、时尚、文化、消费、娱乐多领域功能复合的科创街区。

活动上，《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见》政策正式发布。该政策旨在支持元宇宙与人工智能、文化创意等徐汇区优势特色产业融合发展，聚焦虚拟现实、增强现实、数字孪生、人工智能、区块链、物联网等元宇宙底层支撑技术，助力企业等创新主体开展研发攻关，推动企业加快建设 5G/6G、GPU、交互、云化、物联网等元宇宙后端基础设施，鼓励企业研发生产虚拟主机、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)、脑机交互等元宇宙终端设备，支持企业在社交消费、教育医疗、文体娱乐、政务管理等领域开展符合法律规定的元宇宙场景内容搭建和生产，助力徐汇打造技术引领、企业集聚、人才涌流、场景丰富、标准领先、服务优质的元宇宙产业生态。

元宇宙是未来虚拟世界和现实社会交互的重要平台，是新一代信息技术集群创新的最佳实践。为推动元宇宙更好地赋能经济、生活、治理的数字化转型，打造一批具有影响力的标杆应用和场景，作为本季漕河泾科创嘉年华的亮点活动，“元创未来” 2022 元宇宙设计创意大赛将为参赛者提供一个表达自我、对话行业、洞察未来的交流平台，加大人才集聚的规模效应，着力将徐汇建设成为 “亲密接触” 元宇宙生活的时尚前沿之地。

现场还举行了元宇宙创新探索方阵战略合作协议签约。方阵依托中国信通院，汇聚百余家国内外机构、高校、企业，围绕元宇宙基础核心技术研究、行业应用落地、标准规范制定和政策监管研究等多个方面，搭建政产学研合作交流平台，构建我国元宇宙技术产业生态圈层，促进元宇宙与经济社会各领域的深度融合。

健全产业元宇宙 “智慧库”

上海市政协副主席、中国工程院院士钱锋提出，世界正迈入智能化时代，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，元宇宙的出现为经济社会发展带来新的机遇和挑战，打造相关技术领域人才队伍，提高自主创新能力，对实现产业元宇宙健康可持续发展至关重要。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳表示，元宇宙将开启新一代的计算序幕和丰富的商业前景，元宇宙产业未来的发展离不开大规模的云计算和数据中心的建设，离不开对边缘计算的布局，在此基础上不断创造新的业务模式和应用场景。面对当前云计算、5G、AI 等复杂的技术环境，微软通过技术创新，人才培养、产品优化，推动元宇宙基础设施建设。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏围绕元宇宙的十大关系：元宇宙与下一代互联网、元宇宙与 web3、科幻与科技、历史与当下、VR/AR/XR/MR 与脑机接口、视听级与生物级、去中心与中心化、消费级与企业级、转型与原生、发展与监管展开了深入分析，促进了元宇宙的概念更加丰富和清晰。

中国信通院云计算与大数据研究所内容科技部工程师颜媚和京东探索研究院算法科学家王超岳分别对《人工智能生成内容 (AIGC) 白皮书》进行了解读。颜媚从什么是 AIGC、AIGC 三大能力、相关应用、发展面临的挑战、发展建议及展望层面对 AIGC 进行了全方位多角度阐释。王超岳围绕 AIGC 技术部分做了具体分析，深度生成模型促进 AIGC 技术发展、孪生编辑创作构建 AIGC 三大能力，大模型量变引起质变，多模态学习提供无限可能性。

打造产业元宇宙 “动力池”

论坛圆桌对话就产业元宇宙领域发展风险、挑战与机遇进行了讨论，从认识元宇宙，实现虚实相融，到走进元宇宙，实现以虚赋实等多角度展开，各方畅所欲言，共建产业元宇宙的美好明天。本次圆桌由中国信通院云大所副总工程师、国际电信联盟 ITU-T Q5/16 报告人，ISO/IEC JPEG AI 工作组主席王蕴韬担任主持人，邀请企业代表，行业专家先锋对话，提出加速抢抓元宇宙战略机遇的思考与建议，助力人、场、数融为一体，实现数实融合赋能产业繁荣发展。

NVIDIA 英伟达 Omniverse 中国区业务负责人何展表示更喜欢从创造 “数字化世界” 的维度理解元宇宙，三个创造 “数字化世界” 的方向，分别是数字人、数字物品以及数字孪生。英伟达 Omniverse 平台，定位于创建、模拟和交互基于真实世界的数字世界，在创造出想要的数字化作品或者数字世界的同时遵循物理世界的客观规律，助推元宇宙的应用落地和实践发展。

上海人工智能产业投资基金总经理、上海临港科创投资管理有限公司总经理吴巍表示元宇宙之所以在世界范围内得到重视，在于它不仅仅是一个新兴产业，同时也与其他产业变革息息相关，某种程度上决定着传统产业升级的速度和质量，或将彻底改写和颠覆传统产业形态。所以，布局元宇宙新赛道，也可以理解为是给产业系统更新升级播下新种子，寻找新杠杆，积蓄新动能。

京东科技集团技术与产品创新部应用产品部总经理朱冰分享了京东云在元宇宙、数字人等方面的业务实践经验。京东云融合了人工智能、大数据、物联网等前沿科技，在零售、物流、健康、智能城市、金融科技等行业深化布局。目前京东云的虚拟数字人正在实现不同领域的应用落地，虚拟数字人是现实与元宇宙场景链接的重要 “媒介” 之一，当虚拟数字人全面深入产业应用，将有效赋能实体经济发展。

海尔卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台上海研发中心总经理谈晟结合海尔卡奥斯在数字经济领域的探索，提出两个观点，一是数据是这个时代最大的变量；二是融合是工业互联网领域和数据经济领域的重要特征，虚实协同又各自进化是未来工业数字化的方向。谈晟还认为，数字孪生是构建虚实协同的核心基础，把技术融合在创造新的价值才能还原世界，重构世界，形成一个闭环。

魔珐科技联合创始人谭宏冰表示，元宇宙的本质是以三维原生虚拟内容和虚拟人为核心的信息载体和互动方式升级。各行各业若要进入 “元宇宙时代” 则需要为虚拟内容和虚拟人的规模化、互动化、智能化提供基础设施，因此要打造端到端智能化工具，加速元宇宙内容规模化的虚拟内容协同制作智能云平台，但当前虚拟内容的构建仍面临着很大的挑战，需要各方面协同努力和探索。

本次活动由世界人工智能大会组委会指导，中国信息通信研究院与京东探索研究院主办；上海市徐汇区人民政府和上海临港经济发展（集团）有限公司联合主办；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、中国信息通信研究院华东分院、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所承办。