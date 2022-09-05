作为 2022 世界人工智能大会的重要组成部分，由世界人工智能大会组委会办公室指导、上海金融信息行业协会主办、分布科技承办的 “2022 世界人工智能大会 “智能新世界 链接新经济” 区块链+元宇宙新生态论坛”于 2022 年 9 月 3 日正式 “论剑”，成为本次世界人工智能大会上热度最高的分论坛之一。

元宇宙愿景背后的权威观点

出席论坛的上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇表示，今年以来，上海提出抢抓元宇宙新赛道布局，发布了 “培育元宇宙新赛道三年行动方案”，力争 3 年内推动元宇宙相关产业产值突破 3500 亿元。区块链及其他数字技术是支撑元宇宙产业发展的重要基础设施，创建区块链与前沿技术多学科交叉的技术创新体系，推动 “区块链+” 技术研发和应用落地，是推动元宇宙及数字经济生态发展的重要动能。

上海现代服务业联合会会长郑惠强表示，作为数字经济快速发展重要赛道之一的元宇宙，将带来新的经济活力和发展方向。元宇宙在区块链、人工智能、网络通信、算力等底层基础设施的构架下，赋能实体经济新业态，展示基础设施、交互终端、数字工具等新技术在现代服务业的丰富应用场景，将带动现代服务业的高质量发展。

中国工程院蒋昌俊院士，作了 “算力网与金融安全” 的主旨报告，报告中介绍了算力的演进及算力网系统，并强调了金融安全领域算力专配的重要性及成功应用案例等。

会上，主办方上海金融信息行业协会在论坛上发布了《2022 全球区块链创新应用示范案例集》，分布科技《智运链——网络货运开放数据平台》荣幸入选。该案例集覆盖供应链管理、资产确权、能源双碳、工业互联网、数据共享、政务服务、金融服务、城市管理等不同方面，给业界提供了极具借鉴意义的区块链应用范本。

web3 与元宇宙如何落地中国？

中国的元宇宙究竟发展到哪一步了？最有发言权的自然就是业界了，业界创新的一小步，就有可能是人类迈向元宇宙的一大步。
分布科技创始人兼 CEO 达鸿飞受邀在论坛上发表了 “元宇宙与 Web3 如何落地中国” 的演讲，分享了对 Web3 的精神内核、元宇宙中的生产与交易的三要素的理解以及对中国 Web3 和元宇宙的设想

在论坛上，分布科技 CEO 达鸿飞谈到，元宇宙是一个集生产、交易、消费、娱乐等各种经济活动和文化活动的沉浸式的数字世界，它与传统的虚拟游戏最大不同是，在元宇宙中会存在生产、交易等经济活动，人们是真实的在元宇宙里生存着的。

达鸿飞指出，既然有生产交易就会有要素，一、元宇宙主体，是链上身份虚拟数字人格；二、元宇宙市场，通过合规运营的开放可编程平台，并且在里面流转的是链上合规的人民币。他表示，有了主体、市场，这里交易的标的或消费生产的标的是元宇宙的商品，或叫做 “数字商品”

达鸿飞认为，中国的 Web3.0 应该建立在一个可管理、开放的区块链之上，同时上面的系统是建在开放的 Web3.0 平台上，由电商人民币进行结算，在里面流转的是元宇宙的数字商品。

分布科技 “灵境生态” 初亮相

在演讲中，达鸿飞通过数字藏品碎片收集小环节与观众进行互动，首次公开分布科技旗下元宇宙技术基础设施——“灵境生态 TM

“灵境生态” 致力于创建基于 “灵境链网 TM” 及其相关底层设施的免许可、可组合的创新生态，将元宇宙的概念落到实处，让虚拟进入生活。“灵境链网” 是由上海开源技术协会发起管理，由上海金融信息行业协会作为支持机构，由分布科技提供技术实施的联盟链网络。

“灵境生态” 旨在帮助中国的区块链开发者打造一个生态开放、开发便捷、流量互通的东方元宇宙。

  • 构建 “灵境链网” 及基础设施，保证多链数据的互通及数据的唯一性和安全性；
  • 通过生态伙伴对 “灵境生态” 赋能，为项目提供开发，孵化等支持；
  • 将 “灵境生态” 构建为一个开发者自建的生态体系，在生态合作伙伴的支持下，使开发者能高效便捷的构建垂直业务。
在业界多年的耕耘之下，元宇宙虽然还是一个新鲜概念，但却已经拥有了雄厚的技术、广泛的生态、坚实的基础，中国元宇宙的发展，必将在厚积之上，喷薄而发！

WAIC 2022 分布科技