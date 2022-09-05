元宇宙愿景背后的权威观点

出席论坛的上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇表示，今年以来，上海提出抢抓元宇宙新赛道布局，发布了 “培育元宇宙新赛道三年行动方案”，力争 3 年内推动元宇宙相关产业产值突破 3500 亿元。区块链及其他数字技术是支撑元宇宙产业发展的重要基础设施，创建区块链与前沿技术多学科交叉的技术创新体系，推动 “区块链+” 技术研发和应用落地，是推动元宇宙及数字经济生态发展的重要动能。

上海现代服务业联合会会长郑惠强表示，作为数字经济快速发展重要赛道之一的元宇宙，将带来新的经济活力和发展方向。元宇宙在区块链、人工智能、网络通信、算力等底层基础设施的构架下，赋能实体经济新业态，展示基础设施、交互终端、数字工具等新技术在现代服务业的丰富应用场景，将带动现代服务业的高质量发展。

中国工程院蒋昌俊院士，作了 “算力网与金融安全” 的主旨报告，报告中介绍了算力的演进及算力网系统，并强调了金融安全领域算力专配的重要性及成功应用案例等。

会上，主办方上海金融信息行业协会在论坛上发布了《2022 全球区块链创新应用示范案例集》，分布科技《智运链——网络货运开放数据平台》荣幸入选。该案例集覆盖供应链管理、资产确权、能源双碳、工业互联网、数据共享、政务服务、金融服务、城市管理等不同方面，给业界提供了极具借鉴意义的区块链应用范本。