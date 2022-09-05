在 2022 WAIC 世界人工智能大会上，全球领先的人工智能软件公司商汤科技发布 SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同平台，致力于打造 “聪明的车+智慧的路+协同的云” 一体化分析决策方案，对车端、路端信息融合处理、分析，实现 “车-路-云” 一体化决策控制，构建更安全、更高效的交通环境。

商汤绝影车路协同产研副总裁武伟

在车端，除了丰富的 SenseAuto RoboX 系列自动驾驶车辆矩阵，SenseAuto V2X-I 车城网平台亦通过轻量化的算力设备，搭建车城网移动感知源 IoT 平台，打造移动的城市之眼；在路侧，V2X-E 智能路侧产品可实现上帝视角的全局感知，为单车补盲；在云端，V2X-M 智算平台可对数据进行汇聚和计算，并通过 V2X-C 云控平台进行车辆云端控制，使单车获得全局下的最优决策。从车侧的价值创造，到路侧的智能感知，再到云端的智能认知决策，SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同平台进一步完善了商汤绝影智能汽车平台的布局，也为车路协同的落地和推广搭建了有效的支撑平台。

当前，国家正在大力推动车路协同从示范区 “进城”，逐步实现规模化推广和商业化部署，从而推进智慧城市基础设施与智能网联汽车 “双智协同” 发展。秉承 “智慧城市与智能汽车将互为基础设施” 的发展理念，SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同平台的发布，不仅可赋能单车智慧决策，还可有效挖掘车载感知数据的价值并赋能智慧城市管理，为双智城市的建设与发展提供平台级解决方案，最终构建安全、成本可控、低碳的便捷出行服务和城市运营能力。

车路协同赋能单车智慧感知，实现城市交通全局最优决策

全球范围内，每年因机动车盲区所引发的交通事故多达 50 万起。近几年，尽管自动驾驶技术快速发展，但有限的传感器配置并不足以为单车带来全局无死角的感知能力，因盲区而造成的安全隐患依然存在。而增添更多传感器势必会造成单车成本的大幅上升，阻碍自动驾驶技术的普及。通过路侧感知为单车 “开天眼”，成为更安全、更具经济效益的有效路径。

基于激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多传感器融合感知技术，商汤绝影车路协同智能路侧产品可赋予路侧基础设施全局感知能力。凭借行业领先的 300 米、8 车道感知范围和 95% 的雷视融合感知精度，厘米级和 150ms 级的时空精度，V2X-E 路侧平台可如同 “交通指挥员”，为车辆开启 “上帝视角”，补充规避 99% 以上的单车盲区问题，并向车辆实时下发超过 70 个以上的车路协同应用，使单车在复杂环境下的安全性极大提升。路侧能力的补充更可摊低智能网联单车成本，使规模化建设与商用成为可能。

路侧感知可以帮助单车实现最优决策，但达成整个城市交通的全局最优，还需要云端的融合分析和协同控制。通过商汤绝影车路协同智算平台和云控平台的组合，可在云端进行全局交通数据汇聚和决策调度，针对道路拥堵、路口通行效率低下、交通组织不合理、交通秩序混乱、交通违法频发等各类问题给予全局最优决策。

其中，智算平台可以将路侧交通数据在云端汇聚分析，进行认知决策等大数据处理。其拥有 100 种以上的算法仓，覆盖了车路协同全对象全场景算法需求，万路级视频解析确保全城交通无盲区。云控平台则打造了超过 10 个智能网联车应用，例如路径引导、车速建议、碳排放优化等，保障自动驾驶车辆安全行驶百万公里，显著降低路口车均延误及绿灯空放，带来超过 20% 的效能提升。

目前，SenseAuto V2X 商汤绝影车路协同平台正逐步在国家级车联网先导示范区、封闭园区、高速公路和城市交通的管理场景中落地，助力交通管理服务，做出高效决策，提高效率及安全性。

车路协同赋能城市智慧管理，RoboX 打造移动智能感知源

长期以来，城市的智慧化管理主要依靠固定感知单元，不仅成本高，且无法将路面病害等情况充分覆盖。而车作为移动的感知源，其产生的感知数据无论在体量还是质量方面都远高于其他设备。商汤绝影此次推出的 V2X-I 车城网平台，通过在车端加装轻量化智能感知设备，协同云控平台和商汤领先的脱敏算法，即可在保证数据安全性的基础上，高效挖掘车载感知数据的价值，让车成为 “城市之眼”，有效降低城市管理的投入成本。

为了通过车路协同拓展城市能力空间，绝影还推出了 SenseAuto RoboX 系列自动驾驶车辆，为城市交通管理、物流运输、出行服务等创造更为广阔的价值。在本届 WAIC 上，SenseAuto RoboSweeper 商汤绝影自动驾驶清扫车首次亮相，搭载专业清扫底盘，可利用 AI 技术结合多传感器 360°无死角感知融合。在云控平台的支撑下，自动驾驶清扫车可实现全程无人工干预、安全、高效、经济的无人清扫作业，未来将首先在机场、园区物业、市政道路等多个场景示范应用。

定位于城市微循环公交的 SenseAuto Robobus 商汤绝影自动驾驶接驳小巴，则具有完备的 L4 级自动驾驶功能和安全驾驶能力，能够在开放道路上较为复杂的交通环境及天气条件下，实现安全、可靠、舒适的自动驾驶功能。目前，商汤绝影自动驾驶接驳小巴已在上海、无锡、西安、成都、福州等 5 个地市落地，覆盖机场、园区、市政道路等多个场景。在车路协同的加持下，小巴后续还在感知全局化、交通协同全域化等方面持续迭代升级。

车路协同建设需要大量的基础设施投入，成为规模化落地的重要挑战。作为人工智能软件公司，商汤绝影凭借 SenseCore 商汤 AI 大装置强大的算力支撑，能够以高效的数据闭环实现算法的快速迭代，并通过 OTA 推动 “车-路-云” 端能力的持续升级，从而实现 “硬件一次投入，软件持续升级”。通过软件定义的方式降低硬件基础设施的边际成本，商汤绝影将让车路协同更低成本、更高效地实现规模化落地。

不仅如此，凭借商汤自研的全栈技术体系，商汤绝影车路协同平台在提供标准化产品方案的同时，还能够实现积木式的模块化装配和组合。商汤绝影正积极携手不同领域合作伙伴，合作共赢，满足不同客户的应用需求，为双智城市高质量发展提供灵活多变的解决方案，共建更安全、高效、便捷的未来城市交通。