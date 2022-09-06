Capital A（由亚航集团在今年早些时候更名而来）首席执行官 Tony Fernandes 在近日透露，控股集团正在着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。

（AirAsia Aviation Group 的业务包括马来西亚亚航、菲律宾亚航、泰国亚航以及印尼亚航）

据悉，Fernandes 在近日的一次活动中向记者指出，这一计划正在取得进展，而 Capital A 会在适当的时候发布公告。有媒体指出，该公司很可能会在明年宣布这一消息。

Fernandes 曾在今年 6 月份时的一份声明中表示，鉴于美国市场所具备的流动性和多样化的投资者基础，（Capital A）在美国市场上市将具有一定的吸引力。同时，Fernandes 称，Capital A 正在评估所有的筹资方案，包括私募、直接上市或通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并上市。

今年 1 月末时，马来西亚廉价航空公司亚航集团（AirAsia Group Berhad）宣布已将其名称更换为了Capital A Berhad（亦即 Capital A）。Capital A 在当时表示，更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司——除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。亚航的超级应用则正是这种理念的体现之一。

据 Capital A 介绍，在亚航的超级应用中，除了航班和旅游相关的业务功能，该应用也提供了诸如食品零售、电商、配送、打车等能够满足日常生活所需的服务功能。Capital A 在更名时表示，到 2026 年，希望将其超级应用打造成东盟地区的首选超级应用。而根据该公司在今年 6 月份时发布的数据，其超级应用的月活达到了 1060 万，为历史新高水平。Capital A 称，这一增长主要得益于旅游业的强势回归和移动应用用户的增加。

值得一提的是，在亚航更名之前，因触及了马来西亚证券交易所上市规则 PN17 中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所拒绝，亚航集团被归结为了财务困境企业。而这意味着，亚航集团当时距破产仅一步之遥。