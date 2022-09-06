应对企业数字化转型，新技术能否提升绩效的不确定性，投资带来的风险性，以及企业组织架构的适应性等难点问题，一直是企业决策者的关注点。作为业务驱动型企业，欠缺快速构建数字化产品方案的能力也是一种困扰。

2021 年，西门子将全球领先的低代码软件快速开发平台引入中国市场，为中国企业的数字化转型带来了新动能，也为正在寻找新型生产方式、转型方向以及商业模式的企业创造了先决条件。

仅一年多时间，西门子低代码就已经构建起齐备完整的中国团队，其中既包括本地研发和技术支持、优秀的售前解决方案及销售团队，独立的客户成功团队、独立的中文售后服务团队，也包括经验覆盖航空国防、汽车交通、金融服务、公共事业、快消零售、流程制造等 30+行业及细分领域、布局全国范围的 50 家实施商伙伴，形成了在中国拓展业务，助力中国企业数字化转型的一支生力军。此外，西门子低代码还建立了唯一一个通用低代码平台中文社区并保持着国内最高的活跃度，99% 的问题都能够在该社区得到解决，这成为西门子低代码不断根据市场反馈优化技术、产品、方案，携手合作伙伴、客户一路攻坚克难的 “前哨”。

入局中国市场一年多以来，西门子低代码亦探索出了高度贴合本地市场环境的 “三步式” 进阶策略，即低代码的社交化、个性化和智能化。社交化强调将低代码从个人 IT 实践延展为集团式语言和技术暗号，从而真正为企业级组织重塑整体人员的 IT 行为模式；个性化着力行业企业技术栈的原生基础，无论组织机构的核心系统差异，西门子低代码都能实现有效衔接及融合；智能化则是对人工智能（AI）辅助开发流程的高度概括，覆盖性能调优、页面绘制和逻辑编排，赋予开发人员前瞻性架构理念。

同时，借助 “一站式” 低代码平台，西门子低代码以自身为核心，打造了一个无缝整合了包括 AI 等在内的各种创新技术的开发生态系统，这一生态不仅帮助美洲、欧洲、中东等地区的客户进行数字化功能或应用的创新，也在短短一年之内，成为新能源和碳资产运营企业向高阶数字化转型的动能所在。这其中，纳智天地是行业企业代表。

苏州纳智天地智能科技有限公司是一家为新能源产业提供模块化、商业化的 “AI+新能源和碳” 的资产管理和运营服务的领先公司。为了满足客户在新能源和双碳领域大量的信息化需求，纳智天地推出了基于西门子低代码的碳资产和碳运营管理平台和光伏资产运营管理平台。在纳智天地看来，西门子低代码是全球企业级低代码的领导者，正在从根本上重塑数字化企业构建应用的方式，而可视化应用开发，提高业务和 IT 的协作，可构建 Web 端和移动端应用程序等等，都是西门子低代码吸引纳智天地的核心优势。通过西门子低代码平台，纳智天地 2 个月就为全球最大的水泥集团构建起了碳资管系统，帮助客户实现数据统一接入、统一管理，碳排放统一核算，系统统一开发，为客户实践低碳发展开辟了技术创新之路。

双碳战略是中国提出的两个阶段碳减排奋斗目标（简称 “双碳” 战略目标）。二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值，努力争取 2060 年实现碳中和，要实现这一目标，必须以科技创新为先导，这就为科技创新提供了广阔的空间。作为拥有 “新能源资产运营” 核心优势的高科技企业，纳智天地的企业责任和业务目标就是立足于国家的总体发展规划，落地到业务领域，即服务于地方政府和相关重点控排行业客户，为他们提供低碳培训、咨询、技术和金融一站式解决方案。

西门子低代码为纳智天地带来了实际利益，纳智天地副总裁吴昊表示：“我的团队对西门子低代码的满意程度打满分！西门子低代码灵活的开发方式，能够有效地解决开发过程中由于需求变更和人为错误导致的损失，及时止损，缩短开发周期。”

西门子 Mendix 公司中国区总经理王炯表示：“从宏观上讲，高质量发展是中国当下以制造业为代表的千行百业的主旋律，低碳环保也是能源、汽车、快消等制造行业发展的刚性需求，而数字化转型能够帮助企业提升生产运营的效率和响应市场的速度，同时能够解决降碳节能的需求。从微观上看，企业数字化转型最主要的矛盾来自核心系统提供的功能过于 ‘标准化’ 和市场的 ‘定制化’ 需求层出不穷，而低代码能够帮助企业满足业务定制化这一场景需求，帮助客户实现 ‘敏态’ 业务需求的快速、高品质开发。西门子低代码正是抓住了这一主要矛盾，以领先的低代码技术开发和完整的中国团队，以及分布全国经验丰富的实施商合作伙伴，在不到两年时间之内赢得多个行业国内客户的认可，而这一切也才刚刚开始”。