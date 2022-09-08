当地时间 9 月 28 日至 9 月 29 日，英国最大的零售和电商活动 “电商博览会（eCommerce Expo）” 将在伦敦 ExCeL 国际会展中心召开。在这为期两天的时间内，英国营销科技（MarTech）领域中最受关注并且也是唯一一项针对此领域的活动 “Technology for Marketing” 也将于此共同举行。

伴随着这两场活动在线下的强势回归，在超 1 万家零售品牌、300 多家知名解决方案提供商、以及上万名访客的参与下，人们将得以近距离地感受到英国电商及相关营销行业中的最新发展动向，发掘其中的机遇和潜力。更重要的是，通过活动上展开的种种交流与思考，我们能进一步了解作为全球第三大电商市场的英国将针对最新发展趋势交出怎样的答卷。

自疫情爆发以来，随着全球移动互联网的增速发展以及实体零售行业的加速转型，电商行业由此迎来了前所未有的机遇。数据统计机构 Statista 指出，到 2025 年全英零售电商的总营收规模将从 2019 年时的 1341 亿美元翻倍增长至 2855 亿美元。

伦敦数字支付公司 Shieldpay 则在最近发布的一份报告表示，目前，有近 90 万家英国企业选择了在线上平台进行销售的方式，这些企业预计每年能产生 2820 亿英镑规模的销售额。体现在用户规模上，有数据预测，英国电商用户的规模有望在今年达到 6000 万。相比之下，根据 2020 年的统计数据显示，英国全国的人口数量为 6700 万。

在这样的背景下，不难发现以电商为代表的在线购物方式正在逐渐成为英国消费者的日常行为。不过，随着时间的指针不断拨向疫情后的第三年，这种被 “偶然因素” 所加速的进程也在不断展示出其自发的 “必然” 一面。

以社交电商领域为例, 在更加成熟的电商生态以及社交媒体网络的加持下，这种基于社交媒体平台的在线购物模式也正在日益成为当地消费者的一大主流消费选项。根据 2022 年第一季度全球社交电商市场调查报告显示，2021 年，英国约有 80% 的消费者使用了社交媒体平台进行购物。同时，有数据预测，英国社交电商商品交易总额（Gross Merchandise Volume）将在今年达到 210 亿美元，实现 37.5% 的年增长率。并且到 2028 年，这一数字有望达到 1071 亿美元，实现 32% 的年复合增长率（自 2022 年预计数字起）。

值得一提的是，该报告强调，会选择社交电商购买时尚产品的英国消费者超过 50%。而随着包括女性时尚品牌 Baukjen、女装品牌 Isawitfirst、以及欧莱雅等在内的众多当地及国际时尚企业的纷纷入局，这种日益火热的 “新兴” 带货手段正不断延展着电商以及时尚零售产业的发展边界。

其中，从更具体的层面来看，仅就伦敦而言，截至目前，该地就已出现了近 90 家社交电商初创公司以及超 20 家的数字购物独角兽。而根据一份由伦敦发展促进署（London & Partners）和 Dealroom.co 联合发布的数据显示，过去的一年中，随着其 50 亿美元的创纪录融资水平，伦敦成为了全球第四大数字零售产业投资中心，并且也因此成为希望迅速扩大业务规模的数字零售公司的首选之地。

今年早些时候，Klarna UK 负责人 Alex Marsh 曾这么说到，英国消费者以能够快速拥抱新技术而闻名，伦敦以及整个英国在电商领域的创新水平则可以更加清楚地反映这一点···这也正是为什么像 Klarna 这样的数字购物和支付公司能够经历如此强劲增长的原因之一。而不久后，这家金融科技巨头也同跨境电商超级独角兽 SHEIN 展开了合作，选择伦敦作为了其数字零售试验场，于伦敦科文特花园开设了一个基于 “先买后付” 模式的快闪体验店，进一步推进了二者在英国数字消费领域的探索步伐。

现在，当人们提起电商的时候，这一词语可能更多的会等同于淘宝、京东、拼多多或者亚马逊、eBay、沃尔玛这样的中美地区的相关企业。然而，随着以伦敦为代表的英国地区的持续变革，接下来的剧情走向或许也正如风投机构 LocalGlobe 合伙人 Julia Hawkins 所评论的那样：