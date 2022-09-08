对于职场人士来说，高效率完成工作是非常关键的一步，而一款优秀的笔记本电脑是工作中重要的助力。华为 MateBook 系列一直凭借其精炼的外观设计、实用贴心的功能和出色的智慧互联能助力职场人士更快地去适应各种不同的工作场景，高质量完成工作任务。近期，华为推出了 MateBook B3-430，作为一款商务本，一起来看看它的表现吧。

外观和屏幕

作为一款便携式生产力工具，华为 MateBook B3-430 在外形设计与工艺上下足了功夫。它延续了华为 “回归纯粹” 的极简设计理念，简约金属机身、凝练线条，没有过多冗余设计；而且深空灰色，也是低调内敛的选择。

时尚精致源于观感、更在于触感。华为 MateBook B3-430 采用高强度铝合金机身，更有阳极氧化工艺来提升了笔记本长期使用时的耐磨性、耐脏污性、耐腐蚀性。另外，精密的喷砂工艺，带来浑然一体的金属质感与精致外观的同时，也带来了令人舒适的握持感。

该款笔记本小巧轻便，让通勤路上携带也不会很有负担。其拥有约 180°大开合屏幕角度，可随意调整，让内容展示有更多可能性。

长时间使用电子屏幕的疲劳感一直是上班族在意的问题。华为 MateBook B3-430 配备了一块采用 DC 调光的无频闪屏幕，并获得德国莱茵低蓝光认证，可有效降低长时间使用电脑对眼睛的伤害。同时支持 100% sRGB 广色域，色彩炫丽丰富，真实呈现色彩的原始魅力，让画面更鲜活生动。

摄像头一向是厂商需要用心取舍屏占比的区域，华为 MateBook B3-430 创新采用隐藏式摄像头，使用时按压弹起，无需使用时按压收纳，从细节处保护企业用户的隐私安全。而且其承袭华为经典设计，指纹与开机键合二为一，可一键开机登录。开机直达系统桌面，安全高效。

细节支持高效办公

工欲善其事，必先利其器。华为 MateBook B3-430 支持全新升级的 Wi-Fi 6，理论速率高达 2.4 Gbps，约为 Wi-Fi 5 理论速率的 2.7 倍，网速更快，连接更稳定。有了高速的网络支持，浏览网页倍感流畅，大型文件疾速传输，语音和视频会议不容易卡顿。

而且华为 MateBook B 系列全系均采用了 NVMe PCIe SSD，读写更加顺畅。512 GB 大容量，便于存储大量工作数据和文档，在一定程度上解决了文件过多而需要时刻删除旧文件的烦恼。

值得一提的是，使用专业软件或重度办公时，按下 Fn + P 键就能够快速切换到高能模式，各种专业创意软件使用起来压力不大。日常使用时，还可以一步切换到平衡模式，以提供更持久的续航能力。

在持续使用专业软件的时候，噪声和散热是大家在挑选笔记本时容易忽视的问题。该款笔记本采用了鲨鱼鳍高密度风扇，0.2 mm 超薄 S 形扇叶，搭配双热管散热系统，维持高效散热的同时，依然保持静谧运行，即使在安静的图书馆，也不会影响他人。

借助革命性的分布式技术，华为笔记本超级终端赋能手机、PC 和平板，可以在不借助线缆的前提下，让笔记本和手机、PC、平板等设备之间实现自由连接。这里提到的连接，并非简单的数据传输，而是更高一级的能力调用。

举个例子，当 PC 和手机连接之后，便可以直接在笔记本屏幕上浏览、调用、编辑手机中的图片、文件等内容，相当于将手机灵活携带以及拍摄等诸多特性都带到了笔记本上，有利于工作效率的提升。PC 与平板之间一拉即合后，用户即可在享受 PC 高性能的同时，使用平板的屏幕展示分享、手写笔畅意写画、创造力生态收集灵感。

不得不提的是华为 MateBook B3-430 内部预置独立的 TPM2.0 安全芯片，芯片级的数据加密保障，给予重要文件和数据更高的安全保障。

另外，华为 MateBook B3-430 不仅轻薄便携，更支持多种接口类型。能够让用户轻松连接屏幕、扩展坞、网线、U 盘等各种外设，便于充电、投屏和接入会议。充电方面，华为 MateBook B3-430 内置 56Wh 大容量电池，充电 30 分钟即可充进 42% 的电量，为职场人士的会议或差旅续足电量。不仅可以给笔记本充电，还能随时为手机、耳机、Switch 等同样支持 USB PD 协议的数码产品充电，以后出差只需携带这么一个充电器就够了。

总结

随着企业数字化转型，未来的商用办公设备，将向更高效的智慧办公时代演进。作为企业办公的核心工具，商用 PC 在企业中的定位也将发生新的变化。华为 MateBook B3-430 的精湛工艺和超级终端功能，能够带来高效交互的体验，有利于打破平台的限制，帮助职场人士实现随时随地高效工作。