9 月 9 日，上海美次方投资有限公司（以下简称 “美次方”）在上海五五购物节 2022 全球新品首发季上宣布对中国本土高端香水香氛品牌闻献 DOCUMENTS 进行少数股权投资。此次投资为美次方在中国的首个风险投资，并由欧莱雅集团享誉全球的战略创新风险投资基金公司 BOLD（Business Opportunities for L’Oréal Development）提供支持。这一突破性的举措进一步印证了中国市场在欧莱雅全球布局中的重要地位，并彰显了中国美妆品牌在美次方未来投资中的重要战略部署。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示：“美次方的成立是欧莱雅又一里程碑式的创举，体现了集团对于日益优化的中国营商环境的信心，以及整个中国市场和中国美妆品牌发展前景的长远信心。中国拥有着全球最考究的需求最复杂多元的消费者群体。同时随着北亚 “中日韩美妆黄金三角洲” 的协同发展，我们相信中国美未来会对区域乃至全球美妆市场的发展产生更为重要的影响。闻献 DOCUMENTS 不仅是中国高端个性化美妆市场的新兴先锋力量，同时它背后的中国新香与东方美学哲思也广受年轻人喜爱，我们非常兴奋能开启这次合作。未来，欧莱雅也会携手更多行业伙伴一起共创共赢，共同探索未来之美，并通过不断带来首发首秀来满足人们对美的渴望。除了投资富有潜力的中国美妆品牌之外，美次方还会涉猎新数字化消费体验、先进供应链技术、未来科学等领域的创新项目，创造美，让世界为之所动。”

中国高端香水香氛品牌闻献 DOCUMENTS 于 2021 年诞生，并带来其独创风格 “禅酷 CHANKU”，致力开发使用产自中国或源自中国的原料，并通过扎实工艺创香，用久难忘怀的浓香水向中国当代年轻人以及全世界酷爱历史人文并追求创新的人们献上新奇香道。闻献 DOCUMENTS 目前的主要客群为高消费心智的 Z 世代青年，注重自我选择与艺术表达。闻献 DOCUMENTS 目前已推出了第一季 “人无完人”HUMAN 系列、第二季 “人面兽心”FREE 系列和第三季 “不省人事”LOST 系列共 15 支气味。除了美次方此次对闻献 DOCUMENTS 进行投资以外，欧莱雅与凯辉基金携手设立的 “消费共创基金” 也对其进行了投资。此次投资也与该基金所洞察到的中国巨大的消费市场和消费趋势相一致。

闻献 DOCUMENTS 品牌创始人孟昭然表示：“闻献 DOCUMENTS 一直以来都希望通过新奇深刻的气味体验，唤醒城市居民感官共鸣，与世界沟通当代国人的品味生活。此次接受美次方和凯辉基金投资，我们希望能借助两者在各自领域的专业经验和领先地位，加强我们品牌自身审美的创意优势，并在人才培养、产品开发、商业运营、全球化渠道方面获得更多助益，努力提升竞争力并成为更有远界的国际品牌。”

美次方是一家专业的投资公司，于 2022 年 5 月由全球及中国第一大美妆集团——欧莱雅在中国市场首次投资成立，其也是集团首个除总部外单个市场设立的投资公司。美次方的核心宗旨就是投资未来之美，通过与更多中国美相关产业的合作伙伴和人才合作，培育出具有前瞻性的创新业务以及美妆科技解决方案并帮助其落地，为中国开放式创新生态圈建设贡献一份力量，同时引领中国美妆行业的高质量发展。