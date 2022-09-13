9 月 13 日，知乎 “灯塔计划” 正式启动并同步开启报名。“灯塔计划” 是知乎为优质内容创作者设立的 “殿堂级” 荣誉激励金，由知乎主办，面向科学、人文和社区精神领域，全网遴选 10 个优质创作者或团队，提供单项最高 100 万元现金资助，并获得知乎长期全方位创作支持，年度总资助金额为 1000 万元。

知乎副总裁、社区业务负责人张宁表示，“灯塔计划” 旨在长期资助一批杰出创作者进行自主创作，鼓励优秀创作者在各垂直领域进行专业讨论。“灯塔计划” 是知乎聚焦优秀内容创作者的、公益属性的创作资助项目，扶持在科学、人文和社区精神三大方向有杰出贡献的创作者，为创作者提供商业变现以外的现金资助。

知乎于今年 5 月启动 “海盐计划 4.0”，宣布 “致知计划” 将在 2022 年投入近 1 亿元的初始激励金，对持续在垂直领域深耕、进行知识普惠的创作者提供资金奖励，是知乎内容创作者在商业化途径之外的收益来源。

其中，“灯塔计划” 是 “致知计划” 中最为重磅、单项奖金最高的活动，最终入选者将获得知乎提供的单项最高赞助金 100 万人民币，具有荣誉奖励及创作资助双重属性。

“灯塔计划” 面向在科学、人文、社区精神方向有卓越表现的创作者，其过往创作的内容具有广泛社会价值和影响力。科学方向主要是围绕在自然科学、数学、工程与技术、健康医学等领域进行的创作或研究，需要具有科学严谨的创作态度，能够传递科学求真的精神价值；人文方向是针对人文、艺术或社会科学等领域，创作内容需要符合主流价值观，具备人文关怀或学科价值，能够传递真、善、美等社会正能量；社区精神方向是指具备社会价值，对个人、集体或社会有积极影响的行动或项目，认真、专业、理性乐观，传递乐于分享、敢于挑战、不断突破的精神。

报名者需在本年度有卓越内容贡献，且在新年度有特别创作、研究计划。是对入围创作者过往的内容授予荣誉奖励，并对其未来一年的创作给予现金支持，所有创作成果不以商业诉求为目标。

“灯塔计划” 的评审将分为三个环节，分别是对报名者身份专业度、过往创作表现的初审，对内容创作计划的复审，以及知乎用户投票和专家机构的终审，对报名者、创作作品以及创作计划的专业性、稀缺性、创新性、传播性、可行性、社会正面价值等方面进行综合评价和研判。

2022 年以来，知乎持续加大对优质内容创作者的扶持力度，相继在创作体系、流量倾斜、资金收益等方面颁布多项措施，全方面激励垂直领域的深耕内容创作，为创作者带来更多成长、流量和收益。

日前，“灯塔计划” 各项筹备工作正在紧张进行中。 9 月 13 日正式对外发布，同时启动社会报名、提名，报名将于 11 月 13 日截止。经过层层筛选后，最终入围的 10 位优秀创作者或团队将于明年 2 月揭晓。