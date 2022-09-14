印度共享电单车初创公司 Yulu 于近日宣布，已经获得了一笔 8200 万美元规模的B 轮融资。据了解，本次融资由 Magna International 领投，现有投资者 Bajaj Auto 等参投。加上这笔融资后，Yulu 所获得的总规模已达到 1.1 亿美元左右。

Yulu 在一份声明中表示，这笔资金将用于产品和研发方面的投入，并计划在一年内将其共享电单车与充电/换电站的数量分别提升至 10 万辆和 500 个以上。

值得一提的是，接下来，Yulu 将会与 Magna 共同成立一家新实体，从而打造一个更具兼容性的换电平台。此外，作为 Yulu 的战略合作伙伴，其下一代两轮电动车也将由 Bajaj Auto 的浦那工厂于今年晚些时候推出。据悉，Yulu 已同 Bajaj Auto 在产品设计、技术研发、产品制造等方面展开了多年的合作。

Yulu 成立于 2017 年，其基于电单车（共有 3 款车型）的共享出行服务目前已经覆盖到了班加罗尔、孟买以及德里首都圈。据介绍，Yulu 以为上百万的用户提供了共享出行服务，并已完成超 350 万次的电池更换服务。

目前，就印度的电动出行交通工具领域而言，今年以来已有超 40 家初创公司获得了相应融资，总规模达 6.3 亿美元。而凭借近 1.1 亿美元的融资规模，Yulu 成为了其中融资规模第三大的公司，仅次于Ola Electric（2 亿美元）和Ather Energy（1.28 亿美元）。

回到 Yulu 本身。有数据指出，在截至去年 3 月份的 21 年财年内，Yulu 的营收较上年增长了 54%，至 1.37 亿卢比 (约合 170 万美元）。不过，其亏损额也提升了 220%，达到 6.1 亿卢比（约 770 万美元）。