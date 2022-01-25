动点出海获悉，印度电动共享交通工具独角兽 Ola Electric 已于近日宣布再次获得一笔 2 亿美元规模的融资。这笔融资由 Tekne Private Ventures、Alpine Opportunity Fund、Edelweiss 等机构提供。融资后，Ola Electric 的估值提升至了 50 亿美元。

在去年 10 月份时，Ola Electric 也曾于当时宣布完成了一笔 2 亿美元的融资。据悉，在当时的融资中，Ola Electric 为 30 亿美元。

值得一提的是，在其去年 10 月份的融资之前，我栏目也曾指出Ola Electric 正进行一轮 10 亿美元的大规模融资。目前来看，这两笔 2 亿美元规模的融资很有可能是属于这一计划之中。

而针对 Ola Electric 的这笔 10 亿美元的融资计划，据知情人士在当时表示，Ola Electric 有望在其助力下收购电动车共享出行领域的任何一家公司，从而获得更多市场份额。不过，有印度媒体数据指出，2021 年期间，共有33家左右的印度电动交通工具初创公司筹集了资金。以此来看，Ola Electric 在今年的收购压力显然会增大许多。

成立于 2017 年的 Ola Electric 是印度共享出行巨头 Ola 旗下的全资子公司，主要负责电动共享出行业务。2019 年 7 月，Ola Electric 在软银 2.5 亿美元的注资下加入独角兽阵营。之后，随着疫情的爆发，Ola Electric 的车辆搭乘业务受到影响，该公司也随即将业务转向电动车辆的开发生产，并于去年 2 月份启动了规模全球最大（该公司自称）的二轮车辆生产工厂 Ola Futurefactory 的项目。据悉，Ola Electric 的初步产能被定为 50 万辆/每年，其两轮车辆的年产能最终有望达 100 万辆/年。

在去年时，Ola 联合创始人 Aggarwal 曾在电视访谈中表示 Ola 和 Ola Electric 都将在 2022 年双双 IPO 上市。而此举无疑会继续刺激印度电动交通工具领域的进一步发展。

目前，由于充电桩及价格等方面的限制，印度的电动交通工具仍以两轮车辆车型为主，因而该类别车型在印度有着很大的发展空间。麦肯锡指出，到 2025 年，印度电动两轮车市场的年销量将达到 450 万到 500 万辆，占两轮车总体市场的 25%-30%。而到 2030 年，这一数字有望达到 900 万辆。