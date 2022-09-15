2022 年推进到了下半年，新能源汽车产品可谓是层出不穷，显然中国市场的潜力让这些车企不敢怠慢。在新产品的品类上，几乎覆盖了大多数的使用场景，无论是新造车势力还是传统势力，无论是国内的还是海外的，都不遗余力。毕竟，在下半年，市场是需要新车型来刺激消费的，金九银十叠加来年的春节因素。本篇盘点了部分新车型，让大家有一个认识。

奇瑞捷途大圣

价格方面，捷途大圣的传统动力版本售价 9.99-13.59 万元。i-DM 插电混动版本两款车型，售价分别为：14.99 和 16.99 万元。尺寸方面，捷途大圣的长宽高分别为：4590x1900x1685mm，轴距为 2720mm，定位紧凑型 SUV。较受关注的 “i-DM” 插电混动版本基于奇瑞集团昆仑智混技术平台，是 15 万级少有的 DHT 混动技术产品。1.5T 发动机+3DHT 智能电驱变速器组合，可输出系统综合最大功率 240kW（326 马力），综合峰值扭矩 545 牛·米。动力电池组总能量为 19.27kWh，支持纯电续航里程为 100km。

捷途大圣的内饰采用简单的 T 字形布局，车内取消了大部分实体按键，智能座舱的核心为 15.6 英寸中控屏、8 英寸运动仪表显示屏和 HUD 抬头显示组合而成。新车门板上设计了环境监控专区，能够数显 PM2.5 浓度和车内外温度，手机无线充电功率高达 60W，实用性较高。另外其还采用了怀挡式电子档杆，操作台区域节省了更多储物空间。

天际 ME5 周年限量版

天际汽车旗下增程式紧凑型 SUV——天际 ME5 周年限量版正式上市，新车售价为 13.88 万元，并将限量发售 888 台。作为周年限量版车型，新车在外观设计上整体与现款在售车型保持一致，前脸大灯采用了分体式设计，配合上贯穿前脸的 LED 日间行车灯带，有着不错的辨识度。车身侧面，整体设计较为简洁，流畅的车身线条有着不错的光影效果。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4580/1915/1635mm，轴距为 2750mm。

动力部分，天际 ME5 将搭载由发动机+电动机组成的增程式动力系统。其中，1.5L 增程器最大功率为 72kW，电动机最大功率 150kW 并搭载容量为 30.6kWh 电池组，NEDC 纯电续航里程达 155km，综合续航里程达 1012km。

东风电动 “猛士”

猛士拥有超级平台、超级越野、超级动力，将引领中国豪华电动越野技术潮流，打造豪华电动越野标杆，开创东方越野文化。东风自主开发的猛士智能越野架构 M-TECH，是中国第一个豪华电动越野技术的解决方案，极致动力、全域通达，填补了中国豪华电动越野技术空白。M-TECH 架构在平台、动力、越野三大领域，打造行业领先的硬核技术集群，包括：猛士滑板越野平台 MORA、猛士动力 MEGA-POWER、猛士越野全地形智能解决方案 M-ATS。

猛士滑板越野平台 MORA，是中国首个电动越野滑板平台；猛士动力 MEGA POWER 采用前后四电机驱动，是中国率先超过 1000 匹马力的动力平台，采用全球首个集成差速锁的两挡变速箱，轮边扭矩超过 16000 牛米，零百加速仅需 4.2 秒。猛士越野全地形智能解决方案 M-ATS 可根据不同环境，智能选择最理想的越野模式，可实现 “蟹行模式”。此外，猛士 M-Terrain 还创新性地搭载了东方鹰眼智能无人机系统、智能安防系统以及 L3 智能驾驶辅助系统等智能科技。

比亚迪唐 DM-p

混动 SUV 天花板唐 DM-p 正式上市，共推出三款车型，综合补贴后售价为 28.98 万-32.98 万元，同时带来 2 大无忧购车政策、1 大无忧用车保障等四重购车权益，可谓诚意拉满。此外，唐 DM-i 252KM 尊享型也同步上市，售价为 27.98 万元。作为首搭王者混动技术的 SUV，唐 DM-p 零百加速快至 4.3s，NEDC 亏电油耗低至 6.5L/100km。在颠覆性能基础上，唐 DM-p 还同时兼具豪华、安全、科技全方位的旗舰实力，截至上市时预售订单已超 25000 辆，不仅展现了势如破竹的引领之势，更将实力改写三十万级混动 SUV 市场格局。

在性能表现上，得益于比亚迪 DM-p 王者混动赋能，唐 DM-p 系统最大功率可达 452kW，零百加速仅 4.3s，是 “中国品牌最快的混动 SUV”，颠覆性能可实力媲美百万级超跑，更能为用户带来风驰电掣般的加速体验。不仅性能出众，唐 DM-p 还拥有中大型四驱 SUV 前所未有的能耗表现，NEDC 亏电油耗仅 6.5L/100km，真正让性能与效能达到完美平衡，堪称同级天花板。

而在科技旗舰实力上，唐 DM-p 搭载的 DiLink 4.0(5G) 智能网联系统，支持 5G 速联、双频定位、全车语音交互等功能，将冰冷的科技转化为用户感知，让其尽享潮酷智趣生活的无限欢乐。此外，在智能驾驶方面，其配备的 DiPilot 智能驾驶辅助系统已达到 L2.5 级辅助驾驶水平，加之 W-HUD 抬头显示、APA 视觉融合全场景自动泊车、DMS 驾驶员监测辅助等先锋功能，可让用户随时随地解锁智慧出行新体验。

新款轻混别克 GL8

上汽通用别克品牌旗下新款别克 GL8 家族正式上市，新车共推出 GL8 艾维亚、GL8 ES 陆尊、GL8 陆上公务舱三大系列共计 20 款车型，售价区间为 23.29-53.39 万元。外观方面，新车均采用全新前脸设计，新款 GL8 艾维亚与新款 GL8 ES 陆尊采用类似飞檐铠甲格栅设计，两侧搭载 LED 矩形灯组。车身侧面配备双侧电动滑移门，其中新款 GL8 艾维亚配备了 18 英寸皇冠型铝合金轮辋、翼子板，车尾 Avenir 专属车标。车尾部分，新款别克 GL8 家族车尾设计风格基本与旧款车型保持一致，仅在细节处有细微差别。

而新款 GL8 陆上公务舱前脸造型则采用类似展翼式的盾形格栅，格栅面积比较大，几乎占据了整个前脸，格栅内部还使用镀铬进行装饰，两侧搭配的 LED 灯组做了扁平化处理，前保险杠两侧新增加仿进气口造型。内饰部分，新款 GL8 陆上公务舱整体布局和旧款车型相近，搭载 8 寸全液晶仪表和 12 寸悬浮式中控屏，配置上，全系标配 Autohold 自动驻车系统。此外，新款 GL8 陆上公务舱还提供福祉版车型供消费者选择并在第二排右侧配备福祉座椅。动力方面，新款别克 GL8 家族全系搭载 2.0T 发动机+48 伏轻混系统，其中发动机最大功率为 174 千瓦，峰值扭矩为 350 牛·米，传动系统匹配 9 挡手自一体变速箱。

腾势 D9 纯电版

划时代智臻豪华全能 MPV 腾势 D9 正式上市，新车在此前预售车型上增加了一款 EV 纯电版车型，共推出 2 个版本 7 款车型，售价区间为 32.98 万元 -45.98 万元，和 1 款创始限量版车型售价 66 万元。作为腾势品牌破局高端新能源 MPV 的扛鼎之作，腾势 D9 凭借比亚迪技术背书和奔驰品质标准赋能，开创了高端 MPV 新豪华时代，提供 DM-i 和 EV 两种动力，为用户打造出宜商宜家的全场景出行体验。

而 EV 版车型，拥有全球独有的双枪并充黑科技，有效提升 166kW 快充场景使用效率，15 分钟就可补能 230km，完美解决了当下用户对于 ” 充电慢 ” 的焦虑，为商务旅行、家用出行带来更多便利，提升出行品质。此外，新增的 EV 四驱尊荣版，也满足用户对 EV 车型更多驾驶场景的需求。

随着时代发展、家庭用车结构变化、汽车消费升级等因素的综合作用，MPV 市场高端化、智能化、新能源化的趋势已成大局。腾势 D9 的推出标志着腾势品牌进入了发展的全新阶段，以更加昂扬的面貌，围绕新豪华、智慧、安全、用户生态四大方面，全力为用户创造超越期待的全优出行生活。

广汽传祺钜浪混动 EMKOO

影酷是继影豹之后第二款影系列的车型，也是影系列首款 SUV，很显然，这是广汽传祺再一次专为年轻人打造的车型。全新 “科技工业美学” 设计语言在这台车身上，能感受到了浓厚的机甲风格，也能够看到一些 EMKOO 概念车的影子。这种融汇工业美学与科技想象于一体，将科技、势能体现到淋漓尽致的外观。

车辆前格栅独采用独特设计手法，官方称其为 “跃迁光栅”，左右两侧共有 24 条进气帘，镶嵌精致的钨钢色饰条，强化了前脸的视觉延伸感，更具张力。其中混动车型采用钜浪混动 GMC2.0，由 2.0ATK 高效阿特金森发动机+GMC 2.0 第二代电机组成，发动机热效率达到了 44.14%，目前在自主品牌量产车型中为热效率最高，高热效率也能带来不错的能耗表现。在油耗测试中，混动车型也达到了一箱油极限续航 1711km、百公里油耗 3.2L 的亮眼成绩。

影酷长宽高分别为 4680/1901/1670mm，轴距达到了 2750mm，定位于一台紧凑级 SUV。搭配上它平直的线条，整体视觉效果比实际尺寸更大，并且空间也会有不错表现。“机甲风格” 在广汽传祺影酷尾部更为明显，比如 “机甲尾翼”、“涡喷尾排” 和 “量子光剑尾灯” 等等，尾灯组还可以呈现出 “星辰红” 质感以及脉冲式光效，将 “科技工业美学” 展现的淋漓尽致。

阿维塔 11

依托积累百年的技术能力与世界一流的品控体系，长安汽车将最新科研成果，毫无保留赋能阿维塔。华为基于领先的全栈智能汽车解决方案，与阿维塔团队共同打造阿维塔 11，为用户带来极智的驾驶体验。华为依托在 ICT 领域 30 多年的技术积累，帮助车企造出面向未来的车。宁德时代聚焦三电系统、能源管理，以及充电网络生态等领域，将为阿维塔科技提供更多顶尖技术与资源支持。宁德时代为阿维塔 11 配备了超级快充、CTP 高效成组和 NP 自隔离等行业领先的电动化技术，将高性能、高续航和高安全完美融合在阿维塔 11 上。

背靠独创性的合作模式，全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 顺势而生。新技术平台采用六层架构分布：分别是机械层、能源层、电子电气架构层、整车操作系统层、整车功能应用层、云端大数据层。同时，CHN 平台将软硬件深度解耦，真正意义上实现了数字定义汽车；平台诞生的产品具备高集成、高延展、高性能、高续航、高安全、强计算、高智能、可进化的强大能力。未来，CHN 技术平台最大支持 3100mm 长轴距车型的开发，可延展至轿车、SUV、MPV、跨界等多种车型，并兼容两驱和四驱传动形式。

阿维塔 11 搭载 AVATRANS 智能领航系统，拥有包括 3 颗半固态激光雷达在内的 34 个智驾传感器以及 400TOPS 的高算力，覆盖高速路段、城区路段和泊车环节。可实现主动换道、换道超车、主动礼让行人、主动上匝道汇入主路、主动驶离主路下匝道、读秒功能的红绿灯识别等，但部分服务功能需要后期订阅。

问界 M5EV

问界 M5 EV 版正式发布，售价分别为 28.86 万元、31.98 万元，有单电机后驱、双电机四驱两个版本。从车身尺寸上看，问界 M5 EV 长宽高分别为 4785/1930/1620mm，轴距 2880mm，均为业内主流水准，另外，像隐藏式门把手、20 英寸空气动力学轮毂、封闭式主动进气格栅，以及赛车级侧围导流进气口和尖尾雨燕式扰流尾翼等设计，不仅是为了好看，还带来了 0.266Cd. 的超低风阻系数。

从产品力的维度来看，问界 M5 EV 是首个搭载鸿蒙 3.0 系统的纯电车型，新增的超级桌面功能可以支持鸿蒙手机的 APP 应用无缝上车，将车载智能和移动手机的使用和体验相融合，座舱的智能化水平再获提升。在驾控方面，问界 M5 EV 首次搭载华为自研的 HUAWEI DATS 动态自适应扭矩系统，将电机与整车深度融合设计，驾控体验出色。

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