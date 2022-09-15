9 月 15 日 ， 全球移动机器人市场的领导者 Mobile Industrial Robots（以下简称：MiR）今日揭幕位于上海的中国展厅，并举办技术特展，呈现全新自主移动机器人（Autonomous Mobile Robot – AMR）产品和 MiRGo 平台顶部模块技术。 中国展厅将成为 MiR 在中国的培训与研发基地， 为客户、经销商、技术伙伴及科研机构提供交流空间。MiR 计划定期推出应用课程与主题研讨活动，加强各方互动，推进各类型制造企业的产线物流自动化进程。

MiR 中国展厅技术示范空间

无惧挑战，2022 年第二季度，MiR 依旧保持了稳定增长，全球销售业绩较去年同期提升 9%。在中国，MiR AMR 技术不但继续为制造型企业信任及选用，更成功拓展至本土科研与高等教育机构，被视为颇具代表性的头部自动化技术，纳入日常科研、教学与专业培训工作中。 而新设立的中国展厅也将承担一部分技术分享工作， 辅助各类型的技能培训，间接推动本土制造业人才能力提升与转型。

展厅揭幕当天，MiR 举办了技术特展，分享了今年以来的重点技术及应用发展，包括 MiR1350 AMR、MiR250 Hook 牵引钩爪解决方案，以及 MiRGo 顶部模块平台的应用。

MiR1350 AMR 是首批达到 Ingress Protection52 （IP52）评级的工业机器人，能够防止灰尘及水滴进入，保护组件完好， 适用于极具挑战甚至恶劣的的工业环境。其最高载重达 1350 公斤，适用于工厂、仓库、物流中心大重量、大体积托盘等其他物料的搬运工作。

MiR250 Hook 是目前市场上极少能够自主挂接和释放推车的 AMR 解决方案之一, 是 MiR 的全球专利创新。这款产品主要用于各类推车的挂接、牵引、卸载工作。搭配 MiR250 AMR，它能在高度动态的人员环境中顺畅高效地行驶，适用于工业制造业、物流仓储，以及医疗行业场景。

MiRGo 是 MiR 的第三方顶部模块供应商平台，汇聚了数十款合作伙伴开发的开箱即用解决方案，包括但不局限于框架/货架、牵引装置、顶升装置、传送带、机械臂、消毒模块、电动站点等。所有解决方案均通过了严苛测试。通过这个平台，客户能够不断延展 AMR 的功能和应用场景，让机器人执行更多更精细的任务。

此次特展聚焦 AMR 软件能力的展现，以及相关技术在电子、汽车、快消及 OEM 等领域的具体实践，集中示范了 MiR AMR 技术的安全性能、精准运行、操作界面简易程度、任务部署模块化特点、顶部模块适配能力等。年初以来，MiR 针对 AMR 软件能力，从操作界面、避障能力、网络安全三个层面，为客户带来了一系列更新，并联合 Modula 伴推出自动化仓储解决方案。

MiR 自主移动机器人中国区销售总监张愉表示：“规模部署是我们观察到最重要的自动化趋势之一，随着制造企业产线物流自动化深入，客户对 AMR 提出新要求几乎都建立在强大的软件能力之上，包括多台机器人稳定协同、与产线其他设备的精准接入、数字孪生技术、AMR 功能拓宽等。我们认为软件是定义机器人自动化能力的关键所在。“

除展厅线下特展外，MiR 还将于 10 月 12 日至 13 日举办线上全球行业峰会，进一步分享其 AMR 技术在中国及海外市场电子、汽车、快消、OEM 等领域的成功案例，分享来自不同行业的产线物流自动化最佳实践。